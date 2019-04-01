«Мы делали всё собственными руками»

Балаклавский военно-исторический музей фортификационных сооружений отметил свой первый юбилей

1 апреля этому уникальному музею исполнилось 5 лет. После возвращения Крыма в Россию он был организован на базе Военно-морского музейного комплекса «Балаклава» и подчиняется командованию Черноморского флота. Сегодня он является самым посещаемым музеем в регионе, только за прошлый год в нем побывало 258 тысяч человек.

19 тысяч квадратов

Когда-то это была засекреченная подземная база подводных лодок времен холодной войны, располагавшаяся в Балаклавской бухте и носившая название «объект 825ГТС». Подземное пространство комплекса составляет 19 тысяч квадратных метров и состоит из пяти автономных сооружений: 825 ГТС, в состав которого входил канал, по которому приходили лодки, сухой док, различные хранилища и цеха. Рядом с ним располагалась штольня, минно-торпедная часть и склад ГСМ.

О том, что изменилось в музее с украинского периода и какие выставки там проходят сейчас, «КТ» рассказал заместитель директора музея Валерий Иванов: «При Украине музей был филиалом центрального киевского музея, а филиалы не занимаются научными разработками, фондовой работой... Всё это велось в Киеве, и поэтому нам пришлось здесь всё заново начинать».

Сотрудникам музея потребовался год для того, чтобы разобраться с его фондами и поставить на учет имеющееся имущество. При этом все экспонаты, которые тут были при Украине, были заменены на новые, старые же вывели за баланс и отправили в хранилище, где они и сегодня лежат в целости и сохранности.

Валерий Иванов:

«Некоторые из них мы всё же использовали и в своих экспозициях. У Украины не было своего флота, и всё, что делала Украина, она делала на базе Черноморского флота. Все подводные лодки, все противоавиационные сооружения, всё, что связано с береговой базой, всё это делалось на базе Черноморского флота Советского Союза».

Первая экспозиция, которая была организована в музее, называлась «Подводники Черноморского флота 1945-1994 гг.». Она и сегодня размещена в зале регламентных работ 820 объекта.

Валерий Иванов:

«Это наше первое авторское произведение, и она легла в основу нашего музея. Спустя полгода мы начали делать вторую экспозицию, посвященную подводникам в период Великой Отечественной войны. Для этого использовались бывшие ядерные хранилища Советского Союза, где раньше лежали атомные бомбы».

Второй зал посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, когда-то в нем находилось 64 атомных бомбы. Он был отчищен, обработан, проверен на радиацию, после чего в нем и организовали новые инсталляции. Одна из первых таких работ была посвящена советскому подводнику-черноморцу, Герою Советского Союза, капитану 1 ранга Михаилу Грешилову.

Валерий Иванов:

«Мы делали всё собственными руками. Взяли перископ подводной лодки, сварили рубку, обшили металлом командный пункт и в центре установили макет Грешилова, который смотрит в перископ. Это была одна из наших первых инсталляционных работ, сегодня многие подходят, смотрят и фотографируются рядом с ней».

Именно инсталляция Грешилова стала определенным толчком для дальнейшего развития экспозиционных фондов музея.

Валерий Иванов:

«Когда мы начали создавать первые экспозиции, то задались вопросом, кто же строил этот комплекс? Мы нашли документы СУ 528, которое размещалось в Балаклаве, и на тот период оно еще существовало. Мы приехали туда, нашли материалы, технические описания, списки, фотографии, всю историю музея, и мы успели часть их забрать, после чего и сделали первый зал СУ 528. Это уникальнейший зал, где представлена история строительного управления, которое строило этот комплекс».

Обнаружив списки сотрудников, работникам музея удалось разыскать тех, кто трудился над строительством комплекса. Они даже познакомились и встретились с Виктором Янчуком, который в те годы был директором управления.

Японцы со слезами на глазах

Еще в одном зале музея представлена история подземных сооружений Севастополя, начиная еще с 3 века до нашей эры и до наших дней. Также в музее провели выставку к 60-летию атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.

Валерий Иванов:

«Однажды к нам приехал руководитель одной японской организации, и, когда он посетил выставку, у него слезы были на глазах. Он сказал, что объездил всю Россию, но нигде такого не видел. Он оставил нам отзыв, который писал на большом листе в течение 30 минут. Он был в полном восхищении».

На сегодняшний день в музее около 12 тысяч различных экспонатов, и его фонды продолжают пополняться. Ведется большая поисковая работа, сотрудники музея обращаются к родственникам, близким, знакомым подводников, ядерщиков, и им передают документы и другие кусочки истории. Вход в музей сегодня стоит 300 рублей, и здесь нет отбоя от посетителей, особенно в летний период. В качестве основных экспонатов здесь представлены фотоработы, а также документы, форма военных, торпеды, мины и многое другое. Посещение каждого зала сопровождается специально подобранной музыкой, а в музейном дворике разместился настоящий самолет, переданный комплексу военными. Правда, ни одной подводной лодки тут пока нет. Ее обещают доставить военные и передать музею, но говорят, что пока не имеют такой возможности.