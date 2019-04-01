На полуострове определили лучшие спектакли и лучших театральных актёров

В Симферополе подвели итоги высшей театральной премии Крыма — «Золотой грифон 2019». В конкурсе приняли участие девять театров из Симферополя, Севастополя, Евпатории, Феодосии и Ялты: Севастопольский академический русский драматический театр им. Луначарского, Севастопольский драматический театр ЧФ (им. Лавренева), Крымский академический театр кукол, Крымский академический русский драматический театр им. Горького, Молодежный театр «Студия 22» МЦТИ «Золотой ключик», Севастопольский театр юного зрителя, Государственный академический музыкальный театр РК, Крымская государственная филармония, Севастопольский академический театр танца им. Елизарова, Феодосийский театр «Парадокс», Крымско-татарский государственный академический музыкально-драматический театр, Театр «PARTAL» и Молодежный театр «Крылья». Театры представили около двух десятков своих лучших спектаклей, из которых отбор прошли девять самых достойных постановок — четыре севастопольских и пять крымских. Победителей выбирали в 15 номинациях.

Что это за премия и зачем она нужна

Премия «Золотой грифон» была учреждена в 2016 году. Она присуждается на конкурсной основе за профессиональные достижения в области театрального искусства по итогам театральных премьер текущего репертуара. Ее целью является выявление лучших творческих работ в различных видах и жанрах театрального искусства Крыма, укрепление единого культурного пространства полуострова, создание условий для регулярного профессионального творческого обмена, а также признание и поощрение талантливых деятелей театрального искусства Крыма.

«Это не просто престижная награда в области театрального искусства Крыма. Это — платформа взаимодействия творческих коллективов полуострова, способствующая укреплению единого культурного пространства республики. Для всего театрального сообщества Крыма — это возможность регулярного профессионального творческого обмена и получение бесценного опыта, а также источник новых идей и вдохновения», — рассказала депутат Государственного Совета Крыма, председатель Комитета по культуре и вопросам охраны культурного наследия РК Нина Пермякова, которая возглавляла экспертный совет конкурса. «Проделана огромная работа. Я хочу выразить благодарность, во-первых, всем театрам. Таковых было девять в этом году. Впервые в конкурсе принял участие Крымско-татарский музыкально-драматический театр, так что в нашем полку прибыло. Я хочу поблагодарить оргкомитет, Министерство культуры Крыма за то, что поддержали наш конкурс премиально», — добавила Пермякова.

Море талантов, буря эмоций

В этом году на «Золотом грифоне» присуждение премий осуществлялось по итогам театральных премьер текущего репертуара. И вот что представили на суд экспертов крымские театры.

Государственный академический музыкальный театр Республики Крым заявил спектакли «Три мушкетера» и «Роман о девочках». Первый из которых (мюзикл) претендовал на премию в номинациях «Лучший спектакль» и «Лучшая работа режиссера», а «Роман о девочках», который был поставлен к 80-летнему юбилею Владимира Высоцкого, заявляли в нескольких номинациях, в том числе на «Лучшую женскую роль», «Лучшую женскую роль второго плана», «Лучшую мужскую роль второго плана», «Лучшее музыкальное решение».

Евпаторийский Молодежный театр «Студия 22» центра театрального искусства «Золотой ключик» вышел на конкурс с постановками «Женитьба Бальзаминова» и «Собака». Комедия «Женитьба Бальзаминова» — яркая и нетривиальная трактовка классической пьесы драматурга А. Н. Островского в постановке режиссера, заслуженного деятеля искусств АРК Андрея Пермякова. «Несмотря на комичность, спектакль получился философским, вызывающим смех сквозь слезы... Вместе с тем он по-настоящему русский — с плясками, руганью, дракой, чаепитиями и безудержным сватовством. «Наш „Бальзаминов“ — это история о трансформации человека мелкого и ничтожного в человека любящего и всепрощающего», — говорит режиссер Андрей Пермяков. Драма же «Собака» по мотивам произведения Нодара Думбадзе — спектакль о военной жизни грузинского села глазами мальчика Гогиты. Это история о человечности и о ситуациях, в которых её легко утратить. Художественный руководитель постановки, заслуженный деятель искусств АРК Андрей Пермяков, режиссер — Лиля Муслединова. «Мне кажется, что „бездушный“ — самое оскорбительное выражение, сказанное в адрес человека. А в нашем спектакле есть душа! Душа человека и душа собаки!» — рассказывает режиссер Лиля Муслединова.

Крымский академический театр кукол участвовал в конкурсе со спектаклями «Море морем» и «Аленький цветочек». Причём «Море морем» эксперты отмечают особо. Точнее отметили работу Галины Бессинной, художника-сценографа этого спектакля. «Это уникальная работа. Она сама изготавливала декорации и кукол. Это сложнейшая техника, поскольку куклы делаются из глины, с растяжками внутри. Смотрится эстетично и живо», — рассказывают эксперты.

Актёры СевТЮЗа показывали свои умения в сценической повести «2*Пушкин = Выстрел + Барышня-крестьянка» (режиссер-постановщик Василий Заржецкий) и элегии «Ася» (режиссер-постановщик Людмила Оршанская). Севастопольский академический русский драматический театр им. Луначарского представил на конкурс мощнейший спектакль по Булгакову — «Мастер и Маргарита», а также постановку «Фредди, Фред и Фредерик»; Драматический театр им. Лавренева Черноморского флота представил спектакли «Амуры в снегу» и «Тартюф»; Крымский академический русский драматический театр им. Горького — постановки «Васса Железнова» и «Старомодные чудеса»; Крымский государственный академический музыкально-драматический театр вышел на конкурс с полюбившимся уже многим зрителям спектаклем «Эвленюв» («Женитьба»)...

И ещё много-много различных превосходных постановок, созданных и сыгранных нашими талантами.

Победители

Главную премию «Золотой грифон 2019» получил Севастопольский академический русский драматический театр им. А. В. Луначарского за спектакль «Мастер и Маргарита».

Награду вручили главному режиссеру спектакля Григорию Лифанову. «Спектакль масштабный, он идет 3 часа 40 минут. Много действующих лиц, прекрасная работа режиссера, художника-сценографа, художника по костюмам. Это сплав усилий всего театра, цехов и артистов. Мы увидели настоящий совместный труд, который превратился в целое шоу, поэтому он занял первое место», — рассказал Юрий Хаджинов, член жюри, председатель Крымского регионального отделения Союза театральных деятелей России.

Победа в номинации «Лучшая женская роль» досталась актрисе евпаторийского театра «Золотой ключик» Дарине Шарпило. «Дарина играет в детском спектакле „Собака“. Уникальность этой роли в том, что она не говорит по-человечески. Это именно то актерское мастерство, когда для выражения чувств и эмоций не нужны слова — их полностью заменяют движения, пластика», — отмечает член жюри Юрий Хаджинов.

Победил в номинации «Лучшая мужская роль» актер Крымско-татарского академического музыкально-драматического театра Эльдар Джелилов. В спектакле «Женитьба» он играл Кочкарева. «Артист справился с ролью на 100%. Произошел сплав крымско-татарского национального темперамента и особенностей русской классики 19 века», — говорят члены жюри.

Первенство в номинации «Лучшая женская роль второго плана» жюри присудило Елене Воронцовой из севастопольского ТЮЗа, за роль Насти, в спектакле «2*Пушкин = Выстрел + Барышня-крестьянка». Также художественному руководителю этого театра, заслуженному деятелю искусств Украины, заслуженному деятелю искусств г. Севастополя Людмиле Оршанской была вручена награда за «Личное участие в развитии театрального искусства Крыма».

Получил награды и Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. В частности, лауреатами «Золотого грифона» стали заслуженная артистка Украины Людмила Могилева (медаль СТД «За преданное служение театру»), народная артистка Украины Светлана Кучеренко (спецноминация «Верность и многолетнее творческое служение театральному искусству Крыма»), заслуженный артист Украины Игорь Бондзик (номинация «Лучшая мужская роль второго плана» за роль Прохора Храпова в спектакле «Васса Железнова») и заслуженный работник культуры Украины, заслуженный деятель искусств АР Крым Людмила Касьяненко (номинация «За лучшую публикацию о театрах Крыма»).