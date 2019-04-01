Как защитить свой интерес?

Что полезно знать о договоре займа

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с жизнью Крыма в российском правовом поле. Сегодня расскажем о договоре займа. Ваш юрисконсульт — Артём Шабанов.

Условия и особенности

По договору займа одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества.

В договоре займа нужно обязательно определить предмет займа — деньги или вещи, которые обязан передать заимодавец, а также обязанность заемщика вернуть такое же количество денег или вещей. Кроме того в договоре займа нужно точно определить, какая сумма денежных средств или количество вещей передается заемщику. Если такие положения в договоре отсутствуют, то суд может признать его не заключенным.

Заемщик считается исполнившим обязательство в момент возврата суммы займа (вещи) заимодавцу либо в момент зачисления денег на его банковский счет. Когда договор займа является процентным, его надлежащее исполнение предполагает также уплату процентов на основной долг в полном объеме.

Сумма займа должна быть возвращена в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа. Если в договоре условия о сроке отсутствуют или он определен моментом востребования, то заемщик должен вернуть предмет займа в течение 30 дней со дня предъявления заимодавцем требования о возврате.

В договоре займа может быть не указан срок возврата суммы займа, но определен срок действия договора. В этом случае такой срок является сроком возврата суммы займа. Если в договоре займа стороны не согласуют порядок возврата предмета займа, то это также может вызвать проблемы.

При возврате денежных средств для погашения обязательств по договору займа в платежных документах должно быть четко указано назначение платежа. В случае неправильного указания в платежных документах назначения платежа заимодавец может требовать от заемщика возврата займа. То есть, по сути, потребует заново перечислить ту же сумму. Однако платежное поручение с неверным назначением платежа может быть признано доказательством возврата заемных денежных средств, если стороны составят акт об изменении назначения платежа на платеж по договору займа.

Заемщик может вернуть сумму займа досрочно в том случае, если заем беспроцентный. Досрочный возврат предмета беспроцентного займа представляет собой надлежащее исполнение договора. При этом согласие заимодавца не требуется. Если же заем является процентным, то досрочный возврат суммы займа может нарушить интерес заимодавца в получении процентов.

В соответствии с Гражданским кодексом РФ (ГК РФ), договор займа между гражданами должен быть заключен в письменной форме, если его сумма превышает установленный законом МРОТ не менее чем в десять раз. Договор займа между гражданином и юридическим лицом — заимодавцем должен быть заключен в письменной форме независимо от суммы.

В подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему заимодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей. Расписка должна содержать указание на получение взаймы определенной суммы денег или вещей. При возврате суммы займа расписку заимодавец должен вернуть заемщику. Кроме расписки суды в качестве доказательств заключения договора займа могут рассматривать платежные поручения, квитанции, кассовые ордера, письма заимодавца с требованием произвести оплату по договору займа и другие документы.

Последствия невозврата заемщиком денег

Как правило, в данном случае на сумму займа будут начисляться не только обычные проценты за пользование суммой займа (предусмотренные договором), но и проценты за неправомерное ее удержание — со дня, когда заем должен был быть возвращен, до дня его фактического возврата заимодавцу.

В случае невозврата заемщиком денег в срок или отказа от возврата, заимодавцу остается обращаться в суд с исковым заявлением для взыскания денег в судебном порядке. Как показывает практика, при наличии договора займа на руках заимодавца, взыскать деньги с заемщика, как правило, не составляет труда.

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