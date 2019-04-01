Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
Дом, который построил Шлее
Победа всё ближе
Не сдаётся их гордый... «Горняк»
Главный храм полуострова набирает силу
Транспортный беспредел
Мнение
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
СпецпроектИстория

За считанные дни до свободы

Накануне апрельского наступления оккупационные радио и печать на все лады продолжали трубить о неприступности Крыма

Воины советских частей перед каждым боем приносили клятвы освободить полуостров. «Если устанут ноги, нас понесут вперед наши сердца», — говорили они. В Крыму же слушали радиостанцию «Севастополь», которая регулярно вещала для них с Большой земли еще с августа 1943-го. И надеялись, что «гибель гитлеровской грабьармии» действительно неизбежна.

Нужна одна Победа

Замысел освобождения Крыма был таков. Войска 4-го Украинского фронта с плацдармов в районах Сиваша и Перекопа, а Отдельная Приморская армия с плацдарма у Керчи во взаимодействии с авиацией и Черноморским флотом должны были нанести мощный удар по обороне противника и, прорвав ее, продолжить наступление на Симферополь — Севастополь.

Войска 4-го Украинского фронта главный удар наносили с плацдарма в районе Сиваша силами 51-й армии и 19-го танкового корпуса при поддержке авиации 8-й воздушной армии в направлении Симферополь — Севастополь. Вспомогательный удар с плацдарма южнее Перекопского вала наносила 2-я гвардейская армия при поддержке Скадовской авиагруппы Черноморского флота в направлении Евпатория — Саки — Севастополь. Войска Отдельной Приморской армии (11-й гвардейский, 3-й горно-стрелковый и 16-й стрелковый корпуса) главный удар наносили в общем направлении через Керченский полуостров на Старый Крым, Карасубазар (Белогорск), Симферополь, Севастополь, а частью сил вдоль южного побережья через Алушту и Ялту на Севастополь.

Черноморскому флоту поставили задачу блокировать Крым с моря, нанося удары по кораблям противника на его коммуникациях, а также содействовать сухопутным войскам на приморских флангах и быть готовым к высадке тактических десантов.

Скрижали памяти

Философы уже не одно столетие спорят над ролью личности в истории. Но споры эти пусты. Ведь любая война, а Великая Отечественная в особенности, доказывает, что история не абстрактное повествование о давно ушедших днях, а совокупность судеб не только великих, но и самых обычных людей, в нужный момент собственным самоотречением и героизмом заставивших заработать вечный маховик под названием «Победа».

В документах Великой Отечественной войны сохранились имена тех, кто не словом, но делом указывал путь к величию нации, кто своей незыблемой верой доказывал, что высокие устремления неизменно ведут к высокому результату. Они сделали невозможное. В чем же была их сила? «Наша сила в любви к Родине, с этой силой мы идем и победим», — сказал на митинге перед началом наступления на Крым рядовой 387-й стрелковой дивизии Кудышкин.

А потом, 8 апреля 1944-го, в 8 утра, советская артиллерия на Перекопе и Сиваше огнем тысяч орудий возвестила о начале битвы за освобождение Крыма. И те, кто возможно и не помышлял бы о подвигах, не случись войны, показали чудеса мужества.

Одним из первых ворвался в траншею противника и в жаркой схватке уничтожил немало фашистов рядовой Сивоконь.

Пулеметчик 1271-го стрелкового полка Иван Петрищев в тот самый момент, когда вражеский дзот огнем прижал наступающих советских солдат к земле, скрытно выдвинулся вперед и метким огнем заставил противника прекратить пальбу.

Когда боец 3-й роты 1328-го стрелкового полка 315-й стрелковой дивизии Иван Левин ворвался во вражескую траншею, на него набросилось сразу пятеро немецких солдат. Двух из них Левин уничтожил гранатой, двух заколол штыком, а одного взял в плен.

Под Армянском для отражения танковой контратаки противника вперед были направлены бронебойщики. Один из них, боец Палий, даже получив серьезное ранение, отказался идти в медсанбат. С замаскированной позиции он метким огнем подбил три танка, и остальные танки повернули вспять...

Имена героев, чей подвиг принес Крыму столь долгожданную свободу, можно перечислять бесконечно. Их самоотречение стало вкладом в дело той Победы, наша же память о них — залог побед будущих.

Только вперед

Советские войска продолжали наступление. О его темпах свидетельствует рассказ захваченного в плен командира 9-го полка 6-й румынской дивизии подполковника Теодора Паулэна: «К 9 часам 11 апреля я сумел отойти из района Керчи и занять оборону на промежуточном рубеже на Турецком валу. В 12 часов русские пехотой и танками на широком фронте атаковали не только мои позиции, но и немецкие части, которые начали откатываться назад. Это заметили солдаты моего полка и потеряли моральную стойкость. Сумев под прикрытием артиллерии вытянуть полк в колонну, я начал отход на запад, но к 14 часам танки русских врезались в походный порядок и огнем рассеяли его, подавив часть солдат и офицеров гусеницами. Полк в результате этой атаки русских разбежался. Я же сам пытался уехать, но, видя безнадежность положения, сдался в плен. В моем полку насчитывалось до тысячи человек, которые во главе со штабом были частично уничтожены, а оставшиеся в живых взяты в плен с материальной частью».

Второй этап наступательной операции советской армии начался утром 12 апреля. Остатки разбитых на севере полуострова войск противника, прикрываясь подвижными отрядами, отступали от Ишуни на Евпаторию, Саки, Севастополь, а с Сивашского направления — на Симферополь и Севастополь. С Керченского полуострова гитлеровские части поспешно отходили по двум направлениям: на Старый Крым, Карасубазар, Симферополь, Севастополь и по побережью через Феодосию, Судак, Алушту, Ялту на Севастопольский укрепленный плацдарм.

В дни преследования противника наша пехота проходила по 40-45 км в сутки (!), а армейские и дивизионные подвижные отряды и танковые соединения по 65-80 км.

Одним из наиболее ярких эпизодов второго этапа наступления советских войск историки по праву считают освобождение Ялты. Причина этого в том, что немецкие факельщики и минеры уже были готовы уничтожить легендарные дворцы Южнобережья: Ливадийский, Воронцовский, Юсуповский, а также легендарный винкомбинат «Массандра». И только стремительный маневр советских подвижных отрядов помешал осуществлению этого замысла. Немецкий гарнизон, засевший в Ялте, был смят совместной атакой частей 227-й Темрюкской стрелковой дивизии с фронта и партизанских отрядов с тыла.

Ефимия СКИДЕЛЬСКАЯ
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 523 от 5 апреля 2019 года

Еще статьи:
Просмотров: 23 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 13:01

:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей

Календарь
«    Апрель 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив
Апрель 2019 (31)
Март 2019 (92)
Февраль 2019 (79)
Январь 2019 (46)
Декабрь 2018 (88)
Ноябрь 2018 (85)

© 2008—2019, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: admin@ktelegraf.com.ru