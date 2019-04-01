За считанные дни до свободы

Накануне апрельского наступления оккупационные радио и печать на все лады продолжали трубить о неприступности Крыма

Воины советских частей перед каждым боем приносили клятвы освободить полуостров. «Если устанут ноги, нас понесут вперед наши сердца», — говорили они. В Крыму же слушали радиостанцию «Севастополь», которая регулярно вещала для них с Большой земли еще с августа 1943-го. И надеялись, что «гибель гитлеровской грабьармии» действительно неизбежна.

Нужна одна Победа

Замысел освобождения Крыма был таков. Войска 4-го Украинского фронта с плацдармов в районах Сиваша и Перекопа, а Отдельная Приморская армия с плацдарма у Керчи во взаимодействии с авиацией и Черноморским флотом должны были нанести мощный удар по обороне противника и, прорвав ее, продолжить наступление на Симферополь — Севастополь.

Войска 4-го Украинского фронта главный удар наносили с плацдарма в районе Сиваша силами 51-й армии и 19-го танкового корпуса при поддержке авиации 8-й воздушной армии в направлении Симферополь — Севастополь. Вспомогательный удар с плацдарма южнее Перекопского вала наносила 2-я гвардейская армия при поддержке Скадовской авиагруппы Черноморского флота в направлении Евпатория — Саки — Севастополь. Войска Отдельной Приморской армии (11-й гвардейский, 3-й горно-стрелковый и 16-й стрелковый корпуса) главный удар наносили в общем направлении через Керченский полуостров на Старый Крым, Карасубазар (Белогорск), Симферополь, Севастополь, а частью сил вдоль южного побережья через Алушту и Ялту на Севастополь.

Черноморскому флоту поставили задачу блокировать Крым с моря, нанося удары по кораблям противника на его коммуникациях, а также содействовать сухопутным войскам на приморских флангах и быть готовым к высадке тактических десантов.

Скрижали памяти

Философы уже не одно столетие спорят над ролью личности в истории. Но споры эти пусты. Ведь любая война, а Великая Отечественная в особенности, доказывает, что история не абстрактное повествование о давно ушедших днях, а совокупность судеб не только великих, но и самых обычных людей, в нужный момент собственным самоотречением и героизмом заставивших заработать вечный маховик под названием «Победа».

В документах Великой Отечественной войны сохранились имена тех, кто не словом, но делом указывал путь к величию нации, кто своей незыблемой верой доказывал, что высокие устремления неизменно ведут к высокому результату. Они сделали невозможное. В чем же была их сила? «Наша сила в любви к Родине, с этой силой мы идем и победим», — сказал на митинге перед началом наступления на Крым рядовой 387-й стрелковой дивизии Кудышкин.

А потом, 8 апреля 1944-го, в 8 утра, советская артиллерия на Перекопе и Сиваше огнем тысяч орудий возвестила о начале битвы за освобождение Крыма. И те, кто возможно и не помышлял бы о подвигах, не случись войны, показали чудеса мужества.

Одним из первых ворвался в траншею противника и в жаркой схватке уничтожил немало фашистов рядовой Сивоконь.

Пулеметчик 1271-го стрелкового полка Иван Петрищев в тот самый момент, когда вражеский дзот огнем прижал наступающих советских солдат к земле, скрытно выдвинулся вперед и метким огнем заставил противника прекратить пальбу.

Когда боец 3-й роты 1328-го стрелкового полка 315-й стрелковой дивизии Иван Левин ворвался во вражескую траншею, на него набросилось сразу пятеро немецких солдат. Двух из них Левин уничтожил гранатой, двух заколол штыком, а одного взял в плен.

Под Армянском для отражения танковой контратаки противника вперед были направлены бронебойщики. Один из них, боец Палий, даже получив серьезное ранение, отказался идти в медсанбат. С замаскированной позиции он метким огнем подбил три танка, и остальные танки повернули вспять...

Имена героев, чей подвиг принес Крыму столь долгожданную свободу, можно перечислять бесконечно. Их самоотречение стало вкладом в дело той Победы, наша же память о них — залог побед будущих.

Только вперед

Советские войска продолжали наступление. О его темпах свидетельствует рассказ захваченного в плен командира 9-го полка 6-й румынской дивизии подполковника Теодора Паулэна: «К 9 часам 11 апреля я сумел отойти из района Керчи и занять оборону на промежуточном рубеже на Турецком валу. В 12 часов русские пехотой и танками на широком фронте атаковали не только мои позиции, но и немецкие части, которые начали откатываться назад. Это заметили солдаты моего полка и потеряли моральную стойкость. Сумев под прикрытием артиллерии вытянуть полк в колонну, я начал отход на запад, но к 14 часам танки русских врезались в походный порядок и огнем рассеяли его, подавив часть солдат и офицеров гусеницами. Полк в результате этой атаки русских разбежался. Я же сам пытался уехать, но, видя безнадежность положения, сдался в плен. В моем полку насчитывалось до тысячи человек, которые во главе со штабом были частично уничтожены, а оставшиеся в живых взяты в плен с материальной частью».

Второй этап наступательной операции советской армии начался утром 12 апреля. Остатки разбитых на севере полуострова войск противника, прикрываясь подвижными отрядами, отступали от Ишуни на Евпаторию, Саки, Севастополь, а с Сивашского направления — на Симферополь и Севастополь. С Керченского полуострова гитлеровские части поспешно отходили по двум направлениям: на Старый Крым, Карасубазар, Симферополь, Севастополь и по побережью через Феодосию, Судак, Алушту, Ялту на Севастопольский укрепленный плацдарм.

В дни преследования противника наша пехота проходила по 40-45 км в сутки (!), а армейские и дивизионные подвижные отряды и танковые соединения по 65-80 км.

Одним из наиболее ярких эпизодов второго этапа наступления советских войск историки по праву считают освобождение Ялты. Причина этого в том, что немецкие факельщики и минеры уже были готовы уничтожить легендарные дворцы Южнобережья: Ливадийский, Воронцовский, Юсуповский, а также легендарный винкомбинат «Массандра». И только стремительный маневр советских подвижных отрядов помешал осуществлению этого замысла. Немецкий гарнизон, засевший в Ялте, был смят совместной атакой частей 227-й Темрюкской стрелковой дивизии с фронта и партизанских отрядов с тыла.