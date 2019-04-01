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СоциумПотребитель

Типы стереотипов

Кто создает общественные предрассудки и как их опровергнуть

На протяжении долгих веков в сознании мужчин и женщин формировались устойчивые представления об особенностях поведения и мышления друг друга, сейчас же представители обоих полов пытаются классифицировать и развенчать все гендерные мифы, хотя, если честно, далеко не все разуверились в них окончательно

Старая сказка о главном

Само собой, главным гендерным стереотипом служит основополагающий тезис о том, что женщины и мужчины имеют кардинальные психологические различия. Подобное утверждение, кстати, вовсе небезосновательно, если конечно, правильно определить перечень этих самых психологических различий. Но в том-то вся и проблема, что большинство обывателей судит достаточно поверхностно. И, в итоге, вместо глубокого вместо глубокого анализа истинных феминности (обозначение психологических качеств, приписываемых женщинам) и маскулинности (обозначение психологических качеств, приписываемых мужчинам) мы имеем некую схематичную зарисовку характеров тех самых знаменитых и уже приевшихся Барби и Кэна.

Итак, по мнению авторов женских журналов, феминность подразумевает следующие типично женские свойства характера:

— приветливость;

— мягкость и сентиментальность;

— предпочтение розового цвета;

— пристрастие к хозяйственным делам (уборка и готовка);

— интерес к мелодраматичным сериалам;

— любовь к шопингу;

— умение болтать несколько часов по телефону;

А маскулинность приписывает мужчинам такие особенности:

— целеустремленность;

— решительность;

— ответственность;

— умение постаять за себя (затеять драку);

— любовью к футболу;

— интерес к автомобилям.

Подобный набор мифов развенчать достаточно легко — достаточно обернуться вокруг.

Традиционные ценности

Социологи тоже готовы развенчивать мифы, причем куда более актуальные, так сказать, взятые из жизни. К примеру, в ходе социологического опроса, проведенного Научно-исследовательским институтом проблем социального управления по инициативе оргкомитета Первого межрегионального бизнес-форума Woman Russia, респондентам предложили высказаться об истинности пяти стереотипных представлений о женщинах, а именно:

— женщины не должны зарабатывать больше мужей

— женщины водят автомобили хуже мужчин

— детьми должны заниматься исключительно матери

— главное предназначение женщин — быть сексуально привлекательными

— у женщины вряд ли будет личная жизнь, если она экономически независима.

Опрашивали, как мужчин, так и женщин. Мнения респондентов разных полов практически совпали только в отношении утверждения, что жена не должна зарабатывать больше мужа. Согласны с этим 43,1% мужчин и 46,7% женщин. Не согласны соответственно 43,7% и 45,9%. В то же время 13,2% мужской аудитории затруднились с ответом на этот вопрос.

Большинство представительниц прекрасного пола категорически не согласны с тем, что водят автомобиль хуже мужчин (61,8%) и столь же категорически считают, что детьми должна заниматься исключительно мать (60,1%). Мнения мужчин по этим вопросам разделились примерно поровну, причем количество несогласных с утверждениями больше, чем тех, кто находится в плену устоявшихся стереотипов.

Примерно половина женской аудитории (46,4%) не разделяет мнение, что у успешной в экономическом отношении женщины чаще не складывается, но при этом только 40,2% женщин считают, что их главное предназначение — быть сексуально привлекательными. Кстати, с ними согласны менее половины опрошенных мужчин (41,9%).

Анализ результатов опроса показал, что мужская аудитория чуть менее подвержена влиянию стереотипов, поскольку, как видим, большинство мужчин не согласны с утверждениями всех пяти «женских» стереотипов. Тогда как по результатам аналогичного опроса о «мужских» стереотипах, женская аудитория согласилась с четырьмя утверждениями (мужчине стыдно зарабатывать меньше женщины; мужчина должен быть сильным и всегда скрывать свои эмоции; политика — это сугубо мужское дело; мужчина не должен заниматься домашними делами) из пяти. Исключение, естественно, составил тезис, что мужчины умнее женщин.

Ничто не вечно под луною

Однако в то время, когда все больше мужчин и женщин начинают отвергать традиционные стереотипы относительно друг друга, вдруг появились новые мифы. И их ученые изучают вовсе не для того, чтобы развенчать, а совсем наоборот — они их отчаянно популяризируют.

Так, ученые из Норвегии взялись за изучение поведения человека в публичном пространстве. Они опросили 3763 пользователя социальной сети и обнародовали результаты своих изысканий. По результатам оказалось, что женщины куда чаще мужчин выкладывают фотографии в соцсети, редактируют их, пользуются фильтрами и общаются с другими пользователями.

Ученые уделили внимание и тому самому, подвергаемому сомнениям женскому таланту водить авто. Была проанализирована история штрафов и несчастных случаев на основании данных 541 водителя (53,9% женщин, 46,1% мужчин) в возрасте 20–73 лет. Выяснилось, что мужчины более склонны к нарушению правил дорожного движения и более агрессивны на дороге, особенно в присутствии полиции и конфликтах с женщинами-водителями, а женщины более спокойно ведут себя за рулем.

Исследования виртуальной навигации, где женщинам и мужчинам было предложено пройти по виртуальному лабиринту, показали небольшие преимущества мужского пола в ориентации на местности. Участникам также было предложено добраться до определенных точек с использованием ориентиров и без ориентиров. В результате с использованием ориентиров разницы во времени между мужчиной и женщиной обнаружено не было, небольшое отставание женщин наблюдалось лишь в ситуации отсутствия ориентиров.

Евгения ПРИЙМАК
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 523 от 5 апреля 2019 года

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Просмотров: 44 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 13:09

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