Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
Дом, который построил Шлее
Победа всё ближе
Главный храм полуострова набирает силу
Транспортный беспредел
Смертоносная «Таврида»
Мнение
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
Байки, сонеты

Столицу почистили

На минувшей неделе более 1,5 тысячи симферопольцев приняли участие в уборке города в преддверии 75-й годовщины освобождения его от гитлеровских захватчиков. Убирали и общественные территории, и «зеленые» зоны, и, конечно, объекты воинской славы в крымской столице, связанные с Великой Отечественной войной (на гражданском кладбище на Старорусской, мемориале «Скорбящая», на Старорусском и Бахчиэльском кладбищах, у памятника Партизанам и подпольщикам Крыма, на братской могиле по улице Беспалова и других объектах). «Чистили парапеты и надгробные плиты, восстанавливали надписи, убирали мусор, штукатурили, красили, белили бордюры, восстанавливали плитку и ограждения, обрезали сухие деревья и кустарники, косили траву, высаживали растения, были проведены работы по замене освещения», — прокомментировала работы начальник департамента городского хозяйства администрации города Эльвира Евтухова. При этом, что касается восстановления надписей на воинских надгробиях, то этим занимались учащиеся симферопольского Художественного училища.

Также, по словам замглавы администрации Симферополя Татьяны Свириденко, был проведён субботник в сквере рядом с Дворцом культуры профсоюзов, в котором приняли участие чиновники, депутаты, молодые предприниматели города, студенты симферопольских вузов, школьники и просто небезразличные горожане, живущие в микрорайоне. Ну что тут добавить? Молодцы, да и только.

Художник Артём Куркин
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 524 от 12 апреля 2019 года

Еще статьи:
Просмотров: 116 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 14:47

:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей

Календарь
«    Апрель 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив
Апрель 2019 (37)
Март 2019 (92)
Февраль 2019 (79)
Январь 2019 (46)
Декабрь 2018 (88)
Ноябрь 2018 (85)

© 2008—2019, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: admin@ktelegraf.com.ru