Столицу почистили

На минувшей неделе более 1,5 тысячи симферопольцев приняли участие в уборке города в преддверии 75-й годовщины освобождения его от гитлеровских захватчиков. Убирали и общественные территории, и «зеленые» зоны, и, конечно, объекты воинской славы в крымской столице, связанные с Великой Отечественной войной (на гражданском кладбище на Старорусской, мемориале «Скорбящая», на Старорусском и Бахчиэльском кладбищах, у памятника Партизанам и подпольщикам Крыма, на братской могиле по улице Беспалова и других объектах). «Чистили парапеты и надгробные плиты, восстанавливали надписи, убирали мусор, штукатурили, красили, белили бордюры, восстанавливали плитку и ограждения, обрезали сухие деревья и кустарники, косили траву, высаживали растения, были проведены работы по замене освещения», — прокомментировала работы начальник департамента городского хозяйства администрации города Эльвира Евтухова. При этом, что касается восстановления надписей на воинских надгробиях, то этим занимались учащиеся симферопольского Художественного училища.

Также, по словам замглавы администрации Симферополя Татьяны Свириденко, был проведён субботник в сквере рядом с Дворцом культуры профсоюзов, в котором приняли участие чиновники, депутаты, молодые предприниматели города, студенты симферопольских вузов, школьники и просто небезразличные горожане, живущие в микрорайоне. Ну что тут добавить? Молодцы, да и только.