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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... в Саках вместо набережной по-прежнему руины и грязь

Анастасия Ш. шокирована: «Хочу обратить внимание на ответственных за «новенькую набережную», которую должны были ввести в эксплуатацию 18.08.2018 года в городе-курорте Саки. Вопрос: куда тратят бюджетные деньги на реализацию проектов? Техники нет, работы не ведутся, одни глыбы грязи и руины. Наш город Саки полон сюрпризов и неожиданностей».

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 524 от 12 апреля 2019 года

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Просмотров: 88 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 18:52

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