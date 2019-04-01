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Говорят, что... в Саках вместо набережной по-прежнему руины и грязь

Анастасия Ш. шокирована: «Хочу обратить внимание на ответственных за «новенькую набережную», которую должны были ввести в эксплуатацию 18.08.2018 года в городе-курорте Саки. Вопрос: куда тратят бюджетные деньги на реализацию проектов? Техники нет, работы не ведутся, одни глыбы грязи и руины. Наш город Саки полон сюрпризов и неожиданностей».