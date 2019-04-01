В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... жителей Симферопольского района испытывают на прочность Не пожелавшая представиться жительница Симферопольского района возмущается: «У жителей сёл Ивановка, Денисовка, Дружное нет сил так больше ездить! Хочу как-то привлечь общественность к нашей проблеме, так как нас просто не слышат. У нас нет другой альтернативы транспорта, кроме предоставленного нашим Трудовским сельсоветом перевозчика «Игрима». Ссылаются на то, что у нас маленький пассажиропоток и другие нас возить не хотят. Писали в минтранс, не помогло. Стоимость подняли, а отношение не меняется. Дети после школы стоят по часу 20 минут на остановке, некоторые могут просто не влезть в автобус. Остальные, кто не успевает после работы на последний рейс 20:20, собираются и едут на такси». Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 524 от 12 апреля 2019 года Еще статьи: Говорят, что... школьники остались без педагогов Говорят, что... выдают пеленки с вентиляцией Говорят, что... в Старом городе есть развлечения для маленьких экстремалов Когда уже сделают на совесть?! Говорят, что... игнорируют больных диабетом