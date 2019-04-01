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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... родители боятся отпускать детей в школу

Говорят, родители каждый раз испытывают стресс, отпуская детей на занятия в одну из симферопольских школ. Речь, само собой, идет не о внезапном всеобщем отрицании пользы образования, а о проблемах отдельно взятого учебного заведения, а именно МБОУ «СОШ № з8» на ул. Беспалова в Симферополе (район Студенческого городка ТА КФУ им. В. И. Вернадского). Рассказывая о ней, местные жители чаще всего употребляют слово «ужас». Мол, забора как такового нет по всему периметру, только перед торцом, по территории гуляют алкаши и наркоманы… «О какой безопасности наших детей говорят в правительстве? Почему власти ничего не делают?» – вопрошают родители детей, которые в силу прописки вынуждены учиться в «опасной школе».

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 524 от 12 апреля 2019 года

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Просмотров: 125 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 18:55

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