Говорят, что... в Ялте из-за частного детсада парк превратился в парковку

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Казалось бы, при существующих на сегодняшний день гигантских очередях в детские сады, создание частных дошкольных заведений должно существенно облегчать крымчанам жизнь. Но почему-то наше «хотели, как лучше» всегда превращается в «вышло, как всегда». Так, в крымской курортной столице открытие частного детского сада на территории Пионерского парка обернулось тем, что сейчас в зоне, куда проезд машин официально запрещен, движение не менее активное, чем на трассе. И те, кто пришел в парк просто погулять, чувствуют себя здесь явно лишними, более того они начинают опасаться за свою жизнь, ведь тем, кто свободно проезжает под запрещающими знаками, закон явно не писан.