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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... в Ялте из-за частного детсада парк превратился в парковку

Казалось бы, при существующих на сегодняшний день гигантских очередях в детские сады, создание частных дошкольных заведений должно существенно облегчать крымчанам жизнь. Но почему-то наше «хотели, как лучше» всегда превращается в «вышло, как всегда». Так, в крымской курортной столице открытие частного детского сада на территории Пионерского парка обернулось тем, что сейчас в зоне, куда проезд машин официально запрещен, движение не менее активное, чем на трассе. И те, кто пришел в парк просто погулять, чувствуют себя здесь явно лишними, более того они начинают опасаться за свою жизнь, ведь тем, кто свободно проезжает под запрещающими знаками, закон явно не писан.

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 524 от 12 апреля 2019 года

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Просмотров: 45 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 18:56

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