Дороги на троечку

Симферопольские улицы снова ждёт капитальный ремонт

На ремонт автодорог Симферополя и Симферопольского района, по которым идёт наиболее интенсивное движение общественного транспорта, будет ежегодно выделяться по 630 миллионов рублей. По заключению крымских властей, это позволит достичь общего уровня нормативного состояния в 80% (что бы это ни означало). Между тем активисты Общероссийского народного фронта оценили качество столичных дорог «на троечку».

Оценка «так себе»

В рамках федерального проекта ОНФ «Дорожная инспекция/Карта убитых дорог» эксперты оценили состояние симферопольских улиц. Согласно их заключению, на центральных улицах за последние два года изменения очевидны — покрытие стало ровнее, почти не осталось ям и выбоин. Между тем улочки старого города так и остаются без внимания дорожников: по словам местных жителей, в последний раз дороги здесь ремонтировали 50 лет назад. Небольшие улицы, расположенные в стороне от основных транспортных потоков, и периферийные районы также по большей части пребывают в «убитом» состоянии. И по мнению начальника дорожного отдела департамента городского хозяйства Симферопольской администрации Анатолия Тараненко, ждать каких-либо существенных изменений в ближайшее время не стоит. Дело в том, что менять здесь верхний слой покрытия нет смысла — большинство улиц требует капитального ремонта. Существенные изменения начнутся только после начала реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги«.

Правда, эта информация идёт вразрез с планами Министерства транспорта республики. В рамках упомянутого Тараненко проекта в Крыму до 2024 года будет сделан капитальный ремонт улиц, попадающих в Симферопольскую агломерацию. На всё про всё планируется выделить 18,5 млрд руб. (по 630 млн в год). Однако, по словам министра транспорта РК Сергея Карпова, речь идёт не обо всех дорогах муниципалитета, а лишь об основных направлениях движения общественного транспорта. Окраинные улицы к таковым, конечно, не относятся, а значит, ремонта им в обозримом будущем не видать.

По итогу рейда суммарная оценка дорогам Симферополя составила три балла из пяти возможных. А безопасность столичных улиц из-за плохой освещённости эксперты ОНФ оценили в один балл.

Не нацпроектом единым

Но вернёмся к проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Мы уже выяснили, каким улицам не суждено принять в нём участие. Теперь посмотрим на список дорог, которые в ближайшем будущем ожидает преображение.

Сергей Титаренко, заместитель главы Симферопольской администрации:

«Заявка подана на ремонт покрытия проезжей части 26 улиц. В их числе как центральные, так и второстепенные, которые могут использоваться автомобилистами в качестве путей объезда. Капитальный ремонт дорожного покрытия предполагается провести на трёх улицах: Александра Невского, Карла Маркса и Сельской. Кроме того, планируется капитальный ремонт двух мостов, расположенных по улицам Гагарина и Толстого. В заявку также включены работы по капремонту подъездов к восьми объектам, которые строятся в рамках федеральной целевой программы. В ближайшее время выделенные на реализацию национального проекта средства будут направлены в муниципальный бюджет. После проведения всех конкурсных процедур можно будет говорить о конкретных сроках начала работ».

К счастью, Симферополь жив не нацпроектом единым. Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что в нынешнем году столица получит 2,2 млрд руб. на капитальный и текущий ремонт дорог. Планируется восстановить покрытие на улицах Розы Люксембург, Карла Маркса и Пролетарской. Кроме того, будут отремонтированы дороги в посёлках Комсомольское, Аграрное, ГРЭС, часть проспекта Победы, часть улиц микрорайона Марьино. По словам главы Симферопольской администрации Натальи Маленко, всего работы коснутся 65 улиц.

Ремонт и расширение

Между тем, плохие дороги есть не только в Симферополе: на «Карту убитых дорог» республики, составленную ОНФ, крымчане уже успели нанести более 1,5 тыс. участков. Это самый высокий показатель по стране. Но власти, по словам представителей народного фронта, реагируют на активность граждан вяло: меры были приняты только в отношении 14% дорог, отмеченных на карте. Для сравнения: в Севастополе этот показатель в три раза выше.

Возможно, ситуация изменится после реализации всё того же нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги«: он предусматривает 1,848 млрд руб. из федерального бюджета на капитальный ремонт крымских дорог регионального и межмуниципального значения. По данным Минтранса, ремонт будет проводиться в первую очередь на востребованных крымчанами и гостями полуострова направлениях с высокой интенсивностью движения и автобусными маршрутами. В планах — замена повреждённых слоев дорожной одежды, элементов организации дорожного движения, установка светофоров и барьерного ограждения, нанесение разметки.

Особое внимание — вне национального проекта — правительство республики намерено уделить реконструкции Ялтинской трассы. Стоимость работ, по предварительным оценкам, составит около 103 млрд руб. А вот кто будет их оплачивать, пока не известно.

Сергей Аксёнов, премьер-министр Крыма:

«Направлены предложения в правительство РФ по ремонту и расширению Ялтинской трассы, которое будет включать в себя 22 транспортные развязки на разных уровнях, что позволит избежать образования пробок. Также будут проведены противооползневые работы до границы с Севастополем. Предварительный объём по ценовому аудиту, который мы уже прошли в федеральном центре, составляет около 103 млрд руб. План проведения работ нужно согласовать с правительством России и Минтрансом до 1 июля. Как только этот этап останется позади, будет принято решение по источнику финансирования».