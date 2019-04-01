Задачи ветром выдувает

Сергей Аксёнов анонсировал новый административный террор

Очередное выездное совещание крымского правительства, на сей раз в Судаке, глава республики Сергей Аксёнов начал очень живо. Он заявил о тотальном невыполнении своих поручений муниципальными властями во всех регионах полуострова. Что же касается непосредственно Судака, то большинство сроков выполнения заданий, данных местным чиновникам, истекло почти год назад.

Плачевная ситуация

Среди «просроченных» поручений премьер-министр выделил вопрос проектирования газопровода в сёлах Грушевка, Переваловка и Холодовка. Сделать это местным властям было поручено ещё в январе прошлого года. Кроме того, не было восстановлено отопление и не обновлён стоматологический кабинет в грушевской амбулатории, не разработана проектно-сметная документация по ремонту фасада школы и реконструкции местного дома культуры. Не решён даже такой элементарный вопрос, как обустройство пешеходных переходов.

Сергей Аксёнов, глава Крыма:

«Ситуация плачевная. К сожалению, можно сделать вывод, что практически никто не руководствуется в своих действиях данными поручениями. Поставленные задачи как будто ветром выдувает. Предупреждаю, будет объявлен административный террор всем администрациям. За невыполненные поручений будут приняты конкретные решения и сделаны организационные выводы. Предупреждаю всех, включая ответственных заместителей председателя Совета министров, которые курируют регионы и республиканские органы власти. Кто не выполнил мои поручения, повторять десять раз не буду и бегать ни за кем не собираюсь».

Как вы помните, первый опыт «административного террора» имел место осенью прошлого года в Симферополе. Тогда, по оценке главы республики, руководство города провалило работу сразу по нескольким направлениям, включая сбор и вывоз твёрдых коммунальных отходов, уборку стихийных свалок, капитальный ремонт дорог и организацию работы общественного транспорта. По итогам «террора» своих должностей лишились сразу несколько руководителей Симферопольской администрации. Таким образом он фактически запустил «перезагрузку» работы местных властей. Ждёт ли подобный радикальный исход судакских чиновников или в отношении муниципалитета будет применена иная схема «террора», говорить рано. Пока глава Крыма ограничился лишь «последним предупреждением». Однако то, что тучи сгустились над головами местных столоначальников, — неоспоримый факт.

Жёсткий вопрос

Тем временем по ходу выездного совещания стало ясно, что у граждан есть претензии к качеству работы чиновников не только местного, но и республиканского уровня. Жители Судака пожаловались Сергею Аксёнову на то, что на приём к врачу в городской поликлинике приходится занимать очередь с шести часов утра. Со своей стороны представитель судакской горбольницы, структурным подразделением которой является поликлиника, заявил, что на самом деле выстраиваться у дверей медучреждения ни свет, ни заря совершенно ни к чему. «У нас открыт call-центр — информация есть на официальном сайте государственной городской больницы. Кроме того, записаться к врачу можно на сайте Госуслуг и с помощью мобильного приложения», — сообщил представитель медучреждения.

В целом эта проблема актуальна для всего Крыма: независимо от времени, на которое назначен приём, люди по привычке едут в казённые учреждения рано утром и формируют живую очередь, нарушая всю систему записи. Не говоря уже о категории посетителей, которым «только спросить». С другой стороны, если беда действительно только в этом, разве исправление ситуации не входит в компетенцию местных властей?

Как бы то ни было, Сергей Аксёнов, выслушав и чиновников, и граждан, дал поручение министру здравоохранения Крыма Александру Голенко и его заместителю Николаю Деркачу в течение следующей недели решить проблему очередей в судакской поликлинике.

Сергей Аксёнов:

«В течение этого периода надо проверить хронометраж всех процедур записи от регистратуры, с самого утра. По каждому направлению на месте определить, где у нас узкие места. По очередям будет очень жёсткий спрос. В следующую пятницу в поликлинику приедет управление контроля, которое всех больных подряд будет опрашивать о времени ожидания в очередях в поликлинике. К примеру, на приём к врачу оно не должно превышать получаса. И чтоб на запись не надо было стоять в очередях».

Неплохие новости

К счастью, Судак встретил правительственную делегацию не только проблемами, но и некоторыми радостными новостями. В частности, очередь в детские сады Судакского региона планируется полностью закрыть до конца 2021 года. Об этом сообщила министр образования, науки и молодежи Крыма Наталья Гончарова. По её словам, проблему можно будет решить за счёт строительства дошкольных учреждений в рамках федеральной целевой программы. Три детских сада уже находятся в стадии возведения, плюс ещё один начат в Морском.

Конечно, к 2021 году многие из ныне стоящих в очереди в детский сад малышей успеют стать школьниками. К тому же, если судакские садики будут сдаваться в эксплуатацию с такой же задержкой, как симферопольские, то и трёх лет для их завершения, пожалуй, будет мало. Остаётся надеяться, что в Судаке работают более порядочные подрядчики, чем в столице.

Ещё одна потенциально хорошая новость связана с грядущим курортным сезоном. Анализ бронирования средств размещения в Судаке на летний сезон показывает, что поток туристов в регион в этом году будет больше, чем в прошлом.

Игорь Котляр, первый заместитель министра курортов и туризма РК:

«На сегодняшний день руководители санаторно-курортных учреждений и гостиничных предприятий активно ведут работу по подготовке номерного фонда, а также завершают кампанию по заключению договоров на обеспечение загрузки этих учреждений в курортный сезон. Согласно анализу договоров, количество отдыхающих, которые в курортном сезоне прибудут в Судакский регион, увеличится на 12-14%. Здесь намечено функционирование 22 санаторно-курортных учреждений. Также будут работать 20 пляжей, трём из которых планируется присвоить статус лечебных».