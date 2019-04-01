Эхо двух войн: холодной и Великой Отечественной

Россия и США рассекретили документы, часть которых есть в экспозициях крымских музеев

К 70-летию образования Организации Североатлантического Альянса разведка США опубликовала свои архивы полувековой давности. Часть из них сегодня представлена на полуострове в музее «Подземный Севастополь». В представленных копиях рассказывается о главной базе Черноморского флота, продемонстрированы спутниковые снимки, рассказы о советских военнослужащих и даже места вероятных ракетных ударов НАТО.

Как ЦРУ нас «анализировало»

Также в представленных архивах есть рассказ советского офицера, интересующегося иностранными радиостанциями: «Иностранные радиопередачи впервые услышал в 1948 и 1949 годах на приёмнике „Рига-6“ в доме у товарища в Ярославле. Друг его слушал передачи „Голоса Америки“ и BBC каждый день, потому что чувствовал, что ему не рассказывают всей правды, и хотел узнать объективные новости»... «В Севастополе в период с восьми утра до полуночи сигнал был очень плохим, но после нуля часов улучшался. Опрошенный никогда не пытался слушать зарубежные радиопередачи во время дальних походов на Балтику или по Черному морю».

Алексей Тихонов, научный сотрудник музея «Подземный Севастополь»:

«Я нашел документы в архивах ЦРУ, в которых Севастополь представлен с точки зрения авиационной и других разведок. Сегодня мы можем судить о том, как анализировали город, на что обращали внимание и какую угрозу он представлял для Штатов».

Алексей Тихонов рассказал, что, вероятно, документы были рассекречены гораздо раньше, просто только сейчас их разместили в публичном доступе.

Алексей Тихонов:

«Главное — это расположение секретных объектов на территории города. Как собирали информацию, на что обращали внимание... Актуальность же, прежде всего, связана с РЛС. С 70-х годов, с момента начала строительства новой системы защиты, главным объектом внимания на территории Севастополя была радиолокационная станция. Это был главный стратегический объект, по своей значимости он превышал даже в некотором смысле ценность Черноморского флота. Как тогда шутили, можно играть в бадминтон в Африке, а здесь на РЛС об этом узнают».

Это была одна из причин исчезновения РЛС после прихода на полуостров украинской власти. При этом даже энергетическую блокаду Крыма специалист рассматривает как попытку не дать возможности строительства в Крыму новой станции.

Алексей Тихонов:

«Сейчас, когда электричество сделали, стало возможным восстановление РЛС, и сейчас ее снова будут строить. Причем вопрос о месте строительства пока открыт. Изначально все думали, что ее возведут на прежнем месте в районе Казачьей бухты, но сейчас там построили много домов, а жить рядом с подобным объектом может быть небезопасно...»

Напомним, что после развала СССР многие станции РЛС оказались в независимых государствах. В 1992 году Россия подписала договор с Украиной об использовании станции «Днепр» под Севастополем. Она обслуживалась украинским персоналом, а полученная информация отправлялась в Главный центр СПРН в Солнечногорске. За эту информацию Россия ежегодно перечисляла Украине, по разным данным, от 0,8 до 1,5 млн долларов. В 2008 году РФ объявила о выходе из соглашения, а в 2009-м станция прекратила передачу сигнала на командный пункт. Украинское же правительство сообщило о поддержании крымской РЛС в рабочем состоянии, но при этом она всё равно оставалась заброшенной. После же возвращения Крыма в Россию командующий войсками Воздушно-космической обороны заявил, что РЛС «Днепр» под Севастополем будет модернизирована и заступит на боевое дежурство в 2016 году. Однако позже её восстановление было признано нецелесообразным. В 2017 году было объявлено, что в Крыму планируется разместить новейшую радиолокационную станцию «Воронеж-СМ».

Уникальные свидетельства

Но не только США начали приоткрывать свои тайны. На минувшей неделе, к 75-летию начала Крымской наступательной операции, Минобороны РФ также разместило на своем сайте документы о боях за освобождение Крыма. Часть из них планируется представить в Государственном музее героической обороны и освобождения Севастополя. В имеющихся материалах рассказывается о ходе боевых действий и о подвигах советских военнослужащих во время освобождения полуострова. Кроме того, в них содержатся сведения об организации обороны Крыма советским командованием и боях на полуострове, также представлены трофейные документы, бумаги, относящиеся к партизанскому движению и к действиям 4-го Украинского фронта. Имеются и такие интересные экземпляры, как, например, сделанное от руки карандашом боевое оперативное донесение командованию об освобождении Севастополя или донесение штаба Приморской армии от 17 мая 1944 года, в котором говорится, в какое время и какой населенный пункт Крымского полуострова был взят советскими войсками. То есть самые первые документы тех исторических событий.