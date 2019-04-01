Все в кассу!

Почему пассажирам нравится себя обворовывать

Крым готовится к летнему наплыву туристов. В том числе в транспортной сфере. На автостанции «Курортная», что на железнодорожном вокзале в Симферополе, недавно завершился капитальный ремонт внутренних помещений, к началу лета должны сделать косметические фасадные работы. На Центральном автовокзале появились дополнительные навесы для ожидающих. Постепенно преображаются автостанции в регионах. Цены тоже меняются: с 1 июля проезд в междугородних автобусах станет дороже. Неизменным остаётся лишь низкое качество обслуживания пассажиров и необъяснимая тяга последних к поездкам без билетов.

Сотни «зайцев»

С начала года в ГУП РК «Крымавтотранс» поступило более 120 обращений от пассажиров. Чаще всего претензии касались неудовлетворительного состояния автобусов, срывов рейсов и отсутствия замены при поломке машин. В итоге 20 сотрудникам крымских автостанций были назначены дисциплинарные взыскания, а 13 из них лишились работы. Хотя справедливости ради следует сказать, что решение многих проблем зависит не только от людей, но и от наличия денег в бюджете предприятия.

Чтобы он наполнялся более интенсивно, крымское правительство приняло решение о повышении стоимости проезда. С 1 июля тариф на перевозку пассажиров в пригородном и междугороднем сообщении вырастет до 1,52 руб. за пассажиро-километр. Сейчас он составляет 1,35 руб. — на этом уровне стоимость проезда держалась три года. Повышение тарифа объясняется ростом затрат на осуществление перевозок. В частности, ощутимо подорожали горюче-смазочные материалы, шины и запчасти. Чтобы не работать себе в убыток, «Крымавтотранс» должен больше зарабатывать. Другое дело, что существенная часть дохода всё равно идёт мимо кассы, благодаря практике безбилетного проезда.

Например, в феврале сотрудниками предприятия «Крымавтотранс» зафиксирована посадка водителями рейсовых автобусов почти 800 безбилетных пассажиров (данные за март пока не озвучивались). Это только те, кого поймали, — в действительности «зайцев» гораздо больше. И перевозчики с воодушевлением поощряют эту порочную практику. У каждой автостанции есть свои точки для подбора «зайцев». Кроме того, водители часто караулят возле касс и чуть не силком усаживают в свои машины пассажиров без билетов.

Такое рвение вызвано нежеланием делиться прибылью с «Крымавтотрансом». Каждый рейс сопровождается специальной ведомостью, в которой фиксируются все проданные по билетам места. Водитель получает свою долю, в зависимости от наполненности салона. Ежедневно они совершают около десяти пригородных рейсов и два-три междугородних. Такая нагрузка не всем приносит желаемую кассу, а подбор «зайцев» — хорошая возможность увеличить свой доход.

Мимо кассы

По итогам февраля на автомобильных перевозчиков было составлено 236 штрафных актов за подбор и провоз безбилетных пассажиров. Правда, при этом общая сумма взысканий составила всего 255 тысяч рублей. Получается, что нарушение обходится водителю всего примерно в тысячу рублей. Этот смехотворный ущерб он компенсирует буквально за один рейс, взяв несколько «безбилетников».

Игорь Коробчук, директор ГУП РК «Крымавтотранс»:

«Мы обращаемся к пассажирам с убедительной просьбой пользоваться услугами официальных перевозчиков, приобретая билеты в кассах автостанций. Каждый безбилетный пассажир должен понимать, что подвергает свою жизнь опасности, лишая себя права получения страховых выплат в случае аварийной ситуации. Кроме страховки, пассажир без билета теряет комфорт, так как чаще всего места для сидения в автобусе заняты и весь промежуток пути приходиться стоять».

Помимо вышеперечисленного, безбилетник к тому же обворовывает государство и, что самое главное, — самого себя. Всем охота ездить в чистых автобусах, ждать свой рейс на отремонтированных платформах, посещать приличные ватерклозеты при автостанциях. Всё это создаётся и поддерживается за счёт прибыли от продажи билетов. А если она идёт не в кассу, а в карман водителя, выигрывает только последний. Кстати, первый же опыт усиления контроля за подбором и провозом «зайцев» на прилегающих к автостанциям территориях увеличил выручку «Крымавтотранса» от продажи билетов на 10%. В целом же мимо кассы ежедневно проходят тысячи рублей.

Пассажир только если с билетом

Исходя из всех этих фактов, можно сделать простой вывод: повышение стоимости проезда не решит проблему нерентабельности пассажирских перевозок. Сделать это можно только путём выведения из тени платы за проезд. А достичь этого не получится, пока доход от нарушения закона будет в разы превышать предусмотренные штрафные санкции. И пока пассажиры продолжают рублём поддерживать теневые перевозки.

Иван Дикаев, юрист:

«Хочу напомнить, что, только оплатив проезд и получив на руки проездной билет, гражданин может считаться пассажиром — он получает доказательство того, что заключил договор перевозки. В случае поломки автобуса, он, в отличие от безбилетников, имеет право продолжить свой путь до пункта назначения на другом транспорте без внесения дополнительной платы либо требовать возврата части уплаченной суммы, поскольку поездка не состоялась. Кроме того, если во время путешествия случится ДТП или иная ситуация, которая может причинить вред жизни и здоровью пассажира, гражданин с билетом сможет требовать от транспортной организации выплаты соответствующей компенсации. В частности, утраченного по вине перевозчика заработка, расходов на лечение, приобретения лекарств, а также возмещения стоимости той или иной повреждённой вещи».