Облагодетельствовать всех… не тот случай

В Севастополе построят приют для бездомных. Правда, не для всех, а только для соцпригодных

В настоящий момент в городе, по официальным данным, более 4 тысяч человек без определённого места жительства. У каждого из них своя судьба и свои причины, по которым они оказались на улице. При этом строительство приюта для социально не защищённых граждан до сих пор находится в стадии обсуждения. Да, говорят и чиновники, и общественники, приют однозначно необходим. Только вот консенсуса относительно его места расположения — нет.

Некуда податься

Вот, к примеру, Дмитрий. Он подрабатывает мытьем машин в районе севастопольской площади Восставших, а ночует в сквере на лавочке. Однажды в новогоднюю ночь подростки облили его бензином и подожгли. После этого он долго лежал в больнице. А ведь когда-то у него была жена и ребенок. Но потом он начал злоупотреблять спиртным и похоронил свою жизнь на дне стакана... Причем от вредной привычки он не собирается отказываться, и весь его заработок уходит на алкоголь и какую-никакую закуску. Конечно, он и сегодня вернулся бы в семью, да вот только кто его примет...

Или Валентин, который оказался на улице после смерти любимой матери и мечтает лишь о том, чтобы поскорее к ней присоединиться... А Дениса из дома выгнала жена, с которой он прожил не один десяток лет. Она привела в дом любовника, и последний сильно его избил. Сегодня Денис ночует у знакомых, но податься ему по сути некуда. А ведь он мастер на все руки и может починить любую технику или вскопать огород...

Сегодня я могу рассказать вам десятки историй бездомных людей, проживающих в Севастополе. На протяжении десяти лет я слежу за этой темой. Для этой категории граждан у нас нет и не было ничего. Нет мест, где бы их накормили или где они могли бы принять душ или переночевать. Даже зимой временные пункты обогрева остаются только временными, причем о месте их нахождения бездомным даже и узнать-то неоткуда... Сегодня они остаются самой незащищенной частью населения этого города. У детей-сирот и беспризорников — есть детские дома и органы опеки, которые ими занимаются, у инвалидов и пенсионеров — гериатрический интернат. Даже у уголовников всегда найдется способ вернуться обратно, к своей баланде, а этим людям даже и возвращаться некуда. У них не психология матерого уголовника, который с завидной регулярностью возвращается в свою клетку, они не отрывают лапки птичкам и не поджигают тех, кто слабее их, скорее наоборот, делятся последним куском с таким же бездомным Шариком... Именно поэтому планы по строительству приюта для бездомных людей я встретила с таким ликованием... Но обо всем по порядку.

Предложение — в интернат

Неделю назад на пленарном заседании уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай рассказал городским депутатам о необходимости постройки социального приюта. «КТ» тогда же, в общих чертах, рассказывал об этой теме.

Павел Буцай:

«Ежегодно на улицах Севастополя, особенно в зимний период, погибают от переохлаждения десятки лиц без определенного места жительства. В городе отсутствуют социальные учреждения, оказывающие социальную помощь указанной категории граждан. Предоставляющие временный приют и питание, а также самое важное, возможность ресоциализации, возвращения в общество полноценным его членом».

Примечательно, что ещё в украинские времена тогдашний председатель Севастопольской городской администрации Владимир Яцуба на вопросы о возможном строительстве приюта в городе отвечал отказом, мотивируя его тем, что в этом случае в город потянутся бездомные со всей Украины. Так неужели в России этого не боятся?

В своем выступлении Павел Буцай призвал также слуг народа не медлить с размещением людей данной категории и предложил уже в самое ближайшее время начать размещать их в специальном отделении при севастопольском интернате.

Павел Буцай:

«В современном социально-правовом государстве люди не должны замерзать на улицах. Оказание помощи, социализации лицам без определенного места жительства — важная социальная задача государственных органов. В связи с вышеизложенным, считаем необходимым рассмотреть вопрос о создании в ГБУ „Севастопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов“ отделения для временного размещения лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию. Указанная мера позволит временно решить проблему социального обслуживания лиц без определенного места жительства и лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию, до постройки городом постоянно действующего профильного центра».

Сложно не согласиться с такой позицией, но...

Бездомные разного сорта

В минувшую среду председатель постоянного городского комитета по социально-гуманитарным вопросам Татьяна Щербакова заявила журналистам о том, что конкретного места под организацию приюта для бездомных в городе пока нет, да и попадут в него далеко не все нуждающиеся.

Татьяна Щербакова:

«Пока только рассматривается предложение о том, где можно разместить приют. Конечно, лучше, если это учреждение будет находиться в сельской зоне, потому что люди, которые будут там находиться, будут иметь возможность заниматься какой-то деятельностью. Приют — это не гостиница для бездомных. Социальный приют нужен для того, чтобы человеку как минимум помочь сделать документы, которых у них зачастую нет. Приют нужен для людей, которые хотят вести социально полезный образ жизни. К сожалению, далеко не все люди данной категории желали бы вернуться в нормальную жизнь. Мы говорим о людях преклонного возраста, об инвалидах».

Вот и получается, что «не должны замерзать на улицах» только соцпригодные граждане, «люди преклонного возраста и инвалиды»... А до остальных социально-правовому государству, кажется, нет дела...

Татьяна Щербакова:

«Мы не говорим о тех, кто с удовольствием возьмет у вас деньги, но возвращаться в социум не собирается. Я сама лично была свидетелем, когда обратились жители дома, расположенного в самом центре города, с тем, что у них в подвале живут бомжи. Мы приехали туда с полицией. Там жило четыре человека абсолютно нормального вида. Я бы никогда не подумала, что это люди без определенного места жительства: трудоспособного возраста, мужчины 30-40 лет. Они просто не очень хотят возвращаться в нормальную жизнь. И приют будет не для таких людей».

По словам депутата, планируемый приют будет лишь буферной зоной для людей между их дальнейшим направлением всё в тот же интернат или в приемную семью или нахождением ими работы. При этом остальные, не желающие жить по предложенным правилам, будут и дальше умирать на наших улицах, а с их нынешними прибежищами власти будут бороться. Ведь буквально недавно было принято решение о том, чтобы «законсервировать» пещеру, расположенную в Лабораторной балке, — давно известную «базу» бездомных, в которой люди жили годами.

Татьяна Щербакова:

«Пещера находится на обрыве, и уже не один человек там сорвался, есть и погибшие, и люди с серьезными повреждениями. Туда даже здоровому человеку сложно подняться, а если учесть, что это пожилой человек или инвалид, то это может закончиться очень плачевно».

«Получается, что вы бездомных разделили на две категории и одни смогут жить в приюте, а другие пусть замерзают на улице?» — задали мы вопрос чиновнице. «Приют делают для тех, кто хочет вернуться в социум. Давайте мы сначала решим вопрос с теми, кто не в состоянии себя обеспечить и заработать на свое жилье, хотя бы на съемное. Я говорю о престарелых и инвалидах. Давайте пока для них решим проблему, пока она у нас не решена. А облагодетельствовать всех, включая тех, кто не очень торопится как-то исправить свою жизнь, ну, извините, это не тот случай», — последовал ответ.

Где? Когда?..

Итак, о сроках появления в Севастополе центра для социально не защищённых граждан речи пока нет. Но кое-что известно о предполагаемом месте размещения этого объекта. Одним из вариантов по размещению в севастопольском регионе является село Хмельницкое. Правда, местные жители пока пытаются возражать против такого опасного, по их мнению, соседства. Однако, если всё же будет принято решение организовывать приют в пригороде Севастополя, то возникают вопросы: как планируется доставлять туда людей и как туда доберутся те же самые инвалиды, как им там искать работу или ездить в город на учебу для собственной соцадаптации, ну и наконец, что в действительности планируют сделать власти: помочь людям или просто отправить их подальше «с глаз». Ведь пытаясь накормить бродячего Шарика, вы не выкидываете еду в чистом поле, а несете её к месту его обитания.

А как в других местах?

Плачевная ситуация с бездомными не только в Севастополе, но и в других крымских городах.

В частности, в Симферополе. И неизвестно, когда приют для них появится. Между тем разговоры о его строительстве ведутся с момента вступления Крыма в состав РФ. В 2016 году власти крымской столицы выделили землю под приют. Когда ГКУ РК «Симферопольский дом помощи для лиц без определенного места жительства» начал оформлять документы на участок, то были выявлены наложения границ с соседними участками. В свою очередь администрация города — собственник земли — подала в суд, выиграла его и привела границы в соответствие. В марте прошлого года чиновники объявили о возможности проводить работы по дальнейшему оформлению участка под строительство приюта. Это необходимо было сделать до конца октября 2018 года. Но воз и ныне там. Хотя ранее заявлялось, что к 2020 году приют уже должен был распахнуть свои двери.