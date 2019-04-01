Дела земельные и небесные

В Феодосии наследникам запретили делить участки, а в Научном модернизируют самый большой солнечный телескоп России

Картина этой недели на полуострове, как обычно, не обошлась без новостей, как негативных, так и позитивных. Среди первых, в частности, можно выделить обеспокоенность феодосийцев нововведением местных депутатов, которое в перспективе очень осложнит жизнь жителям региона, а среди вторых — информация от крымских астрофизиков, сообщивших о начале модернизации уникального телескопа, который не обновлялся почти полвека.

Заложники ситуации

Несколько дней назад стало известно, что новые правила землепользования и застройки Феодосии отняли у жителей округа право разделить свои стандартные наделы в 6 соток на доли. Граждане, которым предстоит делить наследство, просят местных депутатов снизить планку минимальной площади участка. Но те просьбы игнорируют, парируя, что таким образом они борются с чрезмерно плотной застройкой в регионе.

Жители Феодосии говорят, что по закону не могут распорядиться, например, половиной земельного участка, доставшегося в наследство, поскольку «за объект правоотношений принимается лишь самостоятельный участок». Впрочем, из ситуации выход есть: можно распорядиться частью надела земли, оформив его как отдельный участок. Но вот тут всё стопорится, ведь этого не позволяют местные правила землепользования и застройки. Так, согласно правилам землепользования, принятым в марте горсоветом Феодосии, всё, что меньше 5 соток, в сельской местности отдельным участком не считается. Феодосийцы рассказали крымским журналистам, что «просили местных депутатов внести поправки в документ, но они не прислушались». Более того, люди во время общественных слушаний по этому вопросу столкнулись с каверзой со стороны депутатов: «из-за слабой разъяснительной работы со стоны администрации, присутствующие на слушаниях местные жители толком не разобрались с градостроительными регламентами раздела земли, где прописан ряд ограничений», — говорят жители региона. «Мы попросили снизить норму до пределов городской — 3 сотки. Но нам отказали, заявив, что в этом есть коррупционная составляющая», — добавляют они. Теперь местным жителям предстоит столкнуться с тем, что в дальнейшем они не смогут разделить свои участки.

При этом, в департаменте архитектуры, градостроительства, земельных отношений администрации Феодосии журналистам сообщили, что в правила всё же могут быть внесены изменения, но «в процессе дальнейшей работы», когда администрация сможет определить необходимость внесения таких изменений. «Прошли публичные слушания, рассматривались депутатами, прокуратурой и в ПЗЗ нет никаких нарушений, — говорит глава горсовета Феодосии Анжела Сердюкова. — Ранее возникшие права на участки будут оформляться в тех размерах, в которых они обозначены в ранее выданных документах на право собственности. Нововведения касаются только тех участков, которые будут оформляться после принятия норм». И всё же люди опасаются, что станут, что называется, заложниками ситуации и не смогут делить земельные участки, которые достаются в наследство.

Солнце «под колпаком»

На этой неделе, как сообщили журналистам специалисты Крымской астрофизической обсерватории РАН, в посёлке Научный началась модернизация крупнейшего в России и Европе (по параметрам зеркал — 120 и 90 см) солнечного телескопа БСТ-1, который в последний раз обновлялся почти полвека назад. В частности, об этом «Интерфаксу» сообщил старший научный сотрудник отдела физики Солнца обсерватории Александр Куценко. «Источник финансирования модернизации — Российский научный фонд. Мы получили грант на три года — каждый год по 6 млн рублей. Уже разработали схему и прорабатываем основные детали», — рассказал ученый. Большой Солнечный Телескоп — БСТ-1 — с высотой башни 25 метров был создан для изучения магнитного поля Солнца в 1955 году, а его реконструкция была проведена в 70-х годах прошлого века. И с тех пор модернизация обходила этот объект стороной. Теперь же — долгожданное обновление. При этом, оптику модернизация не затронет, ведь она со своей задачей до сих пор прекрасно справляется. Основной элемент, который будет заменен, — магнитограф. Новая аппаратура на вид в сотню раз компактнее действующей, которая больше похожа на музейные экспонаты. Предполагается, что прибор позволит качественно изучать магнитное поле Солнца. «Магнитограф уже изготовлен. Это будет совсем иная скорость записи данных — то есть мы будем за единицу времени получать значительно больше информации, чем получали ранее. Этим занимаются только несколько обсерваторий на Земле, и то качество этих данных оставляет желать лучшего. Если мы запустим такую программу здесь, это будет, действительно, прорыв», — рассказал журналистам младший научный сотрудник отдела физики Солнца Юрий Фурсяк.

Изучение магнитного поля не только в фотосфере, но и в хромосфере позволит ученым более точно прогнозировать активность на Солнце, измерять физические параметры вспышек и их влияние на Землю. По словам сотрудника отдела физики Солнца обсерватории Александр Куценко, к этому стремятся сейчас все мировые институты, работающие в данном направлении. Как объясняют специалисты, вспышка на Солнце порождает поток ускоренных частиц, которые летят в сторону Земли на скорости до тысячи километров в секунду, вызывая так называемые магнитные бури. Они, в свою очередь, влияют на работу приборов и состояние живых организмов. От вспышки на Солнце до магнитной бури на Земле проходит от одного дня до нескольких суток. И если устранить её негативные последствия пока вряд ли удастся, то минимизировать их можно, уверены ученые. Активность Солнца, как пояснили в обсерватории, циклична. Самый короткий цикл — 11 лет, и согласно нему, последний раз максимум вспышек наблюдался в 2014 году. Таким образом, следующий период активности крымские ученые будут наблюдать уже с новым оборудованием.