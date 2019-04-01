Запретный полуостров

За Перекопом обсуждают милитаризацию, визиты иностранцев и угнетение сексуальных меньшинств

В украинских СМИ, рассказывающих, в том числе, о ситуации на полуострове, похоже, кризис тем. То ли стрессы президентских выборов забрали всю энергию, то ли ещё что... Нет, они пишут, пытаются. Но «острота подачи» явно уже не та. Когда топовыми темами у них были «голод в Крыму» и «падение Крымского моста», было как-то «повеселее»...

Судьба гей-парадов

Очень жаркое обсуждение в украинских СМИ на этой неделе вызвала новость о том, что активисты ЛГБТ-движения обжаловали в европейском суде по правам человека запрет на проведение гей-парадов в крымских городах. «Запреты гей-парадов в Ялте, Симеизе и Гурзуфе, а также ЛГБТ-пикетов в Ялте, Алупке и Гурзуфе, планировавшихся в октябре 2017 года, обжалованы в Европейском суде по правам человека», — написал российский ЛГБТ-активист Николай Алексеев, добавив, что Верховный суд РФ отклонил кассационную жалобу по делу 6 декабря 2018 года. По его словам, жалоба уже является третьей, которая была направлена в ЕСПЧ. В октябре 2016 года Алексеев направил уведомления о проведении гей-парадов и других гендерных мероприятий в администрации шести городов Крыма. Уведомления о проведении мероприятий в поддержку толерантного отношения и соблюдения прав и свобод лиц гомосексуальной ориентации и гендерных меньшинств в России были поданы в администрации Керчи, Феодосии, Армянска, Красноперекопска, Джанкоя, Симферополя. В апреле того же года активисты ЛГБТ-движения пытались провести парад во время майских праздников. Власти Крыма выступили против. Глава республики пояснил тогда, что это не дискриминация, потому что чиновники не вмешиваются в личную жизнь граждан, а лишь пытаются оградить людей, особенно молодежь, от акций, которые направлены на разрушение морального здоровья нации.

Жажда наживы

В ответ на заявление спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина о необходимости взыскать с Украины компенсацию за «страшный период, который Крым провел в её составе», министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что это Украина должна «насчитать РФ компенсацию за столетнюю оккупацию Украины». «Если Россия начнет говорить о мистической компенсации, то мы тогда посчитаем компенсации за все столетия оккупации Украины. Тогда вот мы уже насчитаем столько, что никакой России не останется», — уточнил Климкин. Заявление, конечно, абсурдное, но вполне характеризующее нынешнее состояние украинского политикума, считают российские эксперты.

Очередные иностранцы

Украинские СМИ с возмущением рассказывают об очередных визитах иностранцев в российский Крым. «Очередные руководители и топ-менеджеры туристических компаний едут для знакомства с туристическими возможностями полуострова», — констатируют они сообщения на эту тему, со ссылкой на крымского министра курортов и туризма Вадима Волченко. Действительно, несколько дней назад Волченко сообщил, что делегации из Китая и Индии, а также Абхазии приняли участие в туристическом форуме «Открытый Крым» в Симферополе, что подчеркивало международный статус мероприятия. Всего зарубежных гостей на полуострове, включая журналистов, было около 110 человек. Для них была организована и программа информационного тура по Ялтинскому, Бахчисарайскому и Феодосийскому регионам.

Крымский «Воронеж»

На Украине по-прежнему не упускают случая, чтобы ещё более «напрячь» своих граждан темой милитаризации Крыма. На этот раз многие СМИ за Перекопом рассказали, в негативном, конечно же, ключе, о новом военном объекте на российском полуострове. «Источники из Минобороны России анонсировали размещение радиолокационной станции „Воронеж“ на территории Севастополя», — ругается украинский сайт. Сообщается, в частности, что военный объект «разместят у берега моря, чтобы избежать помех в его работе из-за складок местности», а строительство его планируют завершить в 2023 году. «Россияне планируют новым объектом заменить советскую станцию дальнего обнаружения типа „Днепр“, которая расположена на мысе Херсонес. С помощью РЛС намерены усилить радиолокационные станции, которые развернуты по периметру страны для обеспечения отслеживания пусков баллистических ракет в регионах Ближнего Востока и Средиземного моря», — сообщается в статье на сайте.