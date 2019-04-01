Гагарин в Крыму

Полуостров в судьбе Космонавта № 1

Ко Дню космонавтики, который традиционно отмечается 12 апреля — дата первого полёта человека в космос, — мы решили вспомнить, чем отметился Крым в судьбе первого космонавта Земли Юрия Гагарина.

Подготовка и связь

Ещё до своего полёта в космос Юрий Гагарин бывал на полуострове, ведь в Феодосии был расположен один из центров подготовки и тренировки советских космонавтов. А в Севастополе, на Донузлаве и в Мирном специалисты готовили спасательные суда для того случая, если бы космонавту потребовалось приводниться.

Также Крым играл в программе освоения космоса одну из важнейших ролей и по той причине, что здесь, под Евпаторией, были построены Центр управления полетами (ЦУП) и Центр дальней космической связи, а под Симферополем — пункт наблюдения НИП-10. Все объекты работали в закрытом режиме, об их существовании знали лишь военные. Именно специалисты Евпаторийского центра дальней космической связи 12 апреля 1961 года обеспечивали связь во время первого полета человека в космос. Так что первые в истории планеты переговоры космонавта Гагарина с Землей велись через Евпаторию.

Кстати, Евпатория впоследствии стала едва ли не самым посещаемым космонавтами — и Гагариным в том числе — крымским городом. Дело в том, что в евпаторийском регионе, на побережье Черного моря, были многочисленные ведомственные «космические» санатории, пансионаты, дома отдыха. Вот Евпатория и стала местом командировок и поездок космонавтов, а также местом отдыха и лечения членов их семей, родственников и т. п. Есть свидетельства, что Гагарин неоднократно приезжал в Евпаторию, но к массовым встречам с людьми его старались не привлекать: опасались каких-либо нежелательных последствий. Поэтому в Евпатории он находился как бы в тени. Также в 1962 и 1963 годах Юрий Гагарин отдыхал в военном санатории в Гурзуфе.

Гагарин и Высоцкий

О достоверности этой истории до сих пор спорят исследователи и биографы. Речь — о знакомстве Юрия Гагарина (а также космонавта № 2 Германа Титова) и Владимира Высоцкого в Севастополе, летом 1961 года. В официальных документах о поездке советских космонавтов в Севастополь в это время не упоминается, документы датируют визит только сентябрём 1961 года. Но вот что рассказывал во время своего выступления в Доме офицеров г. Черноголовка (Московская область) в 1972 году сам Высоцкий. Фонограмма этого выступления, кстати, сохранилась. «Я снимался в фильме, который назывался „Увольнение на берег“, когда на крейсер („Михаил Кутузов“) приехали Гагарин и Титов. А я в это время, на съёмках, жил там вместе с ребятами, в кубриках... Всех киношников выгнали, а меня забыли, потому что я был тоже в форме, одет как все. Так что я первый из очень многих гражданских людей видел в лицо и разговаривал с Титовым и с Гагариным», — рассказывал великий артист.

Гагарин и «Артек»

Одним из любимых мест в Крыму у Гагарина был пионерлагерь «Артек». Здесь он в период с 1961 по 1967 год побывал не меньше десяти раз. «Вернулся из полета и стал космическим гостем замечательной республики красных галстуков. С тех пор в «Артеке» был не раз. «Я вижу, как расцветает „Артек“, строится. Всё больше здесь дружин, всё больше советских ребят и детей из разных стран. Очень рад, что в „Артеке“ открылся космический городок, и верю, что еще не один артековец станет разведчиком космических трасс», — вспоминал Гагарин свой первый визит в «Артек».

Кстати, 12 апреля 1961 года, когда весь мир восторженно рукоплескал первому полёту человека в космос, с крымского берега на имя Космонавта № 1 улетела телеграмма: «Юрий Гагарин! Дорогой наш человек! Нынче вместе с вами — весь Артек. Все советские ребята открывают новый век!» И подпись: «Будущие космонавты».

Также есть воспоминания очевидцев о том, что в 1961 году, в сентябре, артековцы, встречая героев космоса Юрия Гагарина и Германа Титова, приняли их в почётные пионеры и занесли их имена в Книгу почета «Артека». Тогда на костровой площадке лагеря «Нижний» были проведены соревнования на приз летчиков-космонавтов СССР (почетными судьями соревнований были Гагарин и Титов), а по окончании они лично вручили победителям подписанные грамоты и призы. «Пионеры показали нам очень интересную спортивную игру „Снайпер“. На обратном пути обедали в ресторане „Ялта“, перед обедом осмотрели завод „Массандра“ и попробовали более 12 различных вин. За Гагарина пили вино выдержки с 1934 года, за Титова — 1935-го», — вспоминал один из участников той поездки.

Чуть не погиб в Форосе

В сентябре 1961 года, во время официальной поездки по Крыму, Гагарин с Титовым и с руководителем Центра подготовки космонавтов Николаем Каманиным побывал и в Форосе. Имеются записки журналиста Я. Голованова, освещавшего тогда в «Комсомольской правде» космическую тему: «После возвращения Титова из космоса они с Гагариным поехали отдыхать в Форос, на дачу Максима Горького. Я поехал туда, чтобы сделать статью за подписью Титова к годовщине запуска первого спутника». И там же, в Форосе, случилось громкое ЧП. Вот что рассказывает об этом случае один из руководителей подготовки советских космонавтов Н. Каманин. «За девять часов до назначенного отъезда из Фороса случилось происшествие, которое попортило очень много крови многим людям, несущим ответственность за Гагарина». Дело в том, что первый космонавт планеты рухнул с балкона на землю и ударился головой. Это происшествие могло закончиться очень печально. Юрий Гагарин был на волосок от нелепой и глупейшей смерти. «Лицо и рубашка Юрия были в крови, на лице — рваные раны. Валя (жена) в слезах кричала: „Что же вы все стоите, помогите ему! Он умирает!“ Срочно вызвали врача и начальника санатория. Через четыре часа приехали флотские врачи, сделали на месте операцию. Заключение: пробита надбровная кость, но рана не смертельная, над левой бровью останется шрам. Порекомендовали в течение трех недель сохранять постельный режим, — вспоминал Каманин. — А причиной всему был прыжок Гагарина с балкона комнаты медсестры, куда он зашел полюбезничать, пока его жена играла в карты. Но только он туда вошел, как его жене уже сообщили, где его искать». Некоторые биографы Юрия Гагарина отмечают, что, судя по всему, травма Гагарина была более серьезной, чем докладывалось «наверх». Во всяком случае, отъезд из Крыма задержался на 10 дней. Из этого можно предположить, что травма была тяжелой и состояние его было нетранспортабельным. «Гагарина самолетом привезли из Крыма в Москву и поместили в авиагоспиталь в Сокольниках. Самочувствие его удовлетворительное. Консилиум врачей решил, что еще 10 дней он должен соблюдать постельный режим», — пишет один из исследователей темы.

Последний визит

В последний раз Юрий Гагарин был в Крыму, в Евпатории, в 1968 году. Он жил в гостинице «Украина», санаториях и пионерских лагерях. 9 марта 1968 года Гагарин отмечал свой день рождения. Точнее отмечать начали еще за несколько дней до праздника — 7 марта — в номере люкс санатория «Ударник», затем — 8 марта — на квартире директора судостроительного завода «Вымпел» Литвиненко. А 9 марта день рождения космонавта отмечали уже официально в кругу руководства Евпатории и Сакского района в кафе «Юбилейное» (сейчас в нем находится отделение российского банка). Говорят, Гагарину очень понравился подарок от управляющего трестом столовых и ресторанов — это был гигантский торт в форме книги с надписью «Дневник космонавта». Именинник даже не разрешил его резать, а увез домой на празднование с семьей...

А через несколько дней — 27 марта 1968 года — Гагарин погиб во время полета на самолете МиГ-15УТИ вместе с инструктором Владимиром Серегиным.

99 улиц

Улицы имени Юрия Гагарина сейчас есть во всех крупных городах Крыма. В общей сложности в маленьких и больших населенных пунктах Крымского полуострова насчитывается 99 улиц, названных именем первого космонавта. Из них 98 — в Республике Крым и одна — в Севастополе.

История продолжается

Бывал Гагарин и в крымском посёлке Школьный, где в те годы работал Центр дальней космической связи. Возле гостевого домика центра космонавт в 60-х годах прошлого века посадил розовый куст, который теперь уже «переродился» в шиповник. Но пока ещё живёт... Хотя сам объект в прежние годы канул в Лету — кругом одни руины. Однако после воссоединения Крыма с Россией Центр дальней космической связи уже несколько лет восстанавливают и намерены восстановить полностью. Уже сейчас он функционирует и принимает сигналы с МКС. На территории установлены новые антенны и оборудование. Некоторые телескопы не имеют аналогов в мире. Так что крымская космическая история продолжается.