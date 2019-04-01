Российский легион

За игрой лидеров нашей сборной продолжают наблюдать иностранные специалисты

На прошлогоднем чемпионате мира по футболу сборная России наконец смогла громко заявить о себе, заставив даже самых заядлых скептиков обратить на себя внимание. Денис Черышев, Александр Головин, Игорь Акинфеев, Артем Дзюба — эти имена громко зазвучали во всем мировом футболе. Сейчас за игрой лидеров нашей сборной продолжают наблюдать иностранные специалисты не только в российской Премьер-лиге, но и в зарубежных чемпионатах.

Ставка на сборную

Когда в далеком 2005 году Российский футбольный союз ввел лимит на легионеров (одновременно на поле могли находиться не более 5 иностранцев), большинство — как экспертов, так и рядовых болельщиков — сходилось во мнении, что эти нововведения пойдут исключительно на пользу российской сборной. В какой-то мере они оказались правы, ведь наша талантливая молодежь получала минимум 6 гарантированных мест в составе каждой команды чемпионата, соответственно могла развиваться и бороться за попадание в национальную сборную. Но, увы, у этой медали была и обратная сторона. Цены на контракты лучших игроков взлетели до небес, ведь владельцы отечественных клубов не желали отпускать своих лидеров за рубеж без солидного вознаграждения, понимая, что замену из доморощенных футболистов будет найти очень непросто. И хоть наших с вами соотечественников и сейчас можно встретить в составе команд многих стран от СНГ до дальнего зарубежья, действительно сильных мастеров, готовых уже сейчас выступать за команду Станислава Черчесова, совсем немного.

ТОП-5

Из представителей элиты чемпионатов европейских стран в первую очередь хотелось бы выделить полузащитника испанской «Валенсии» Дениса Черышева. Один из лидеров сборной России сумел выиграть конкуренцию у португальца Гонсало Гедеша и уверенной игрой заслужил место в основном составе претендента на еврокубки в следующем сезоне. На счету Дениса — 25 матчей и 2 гола в чемпионате Испании, а его «Валенсия» — на 6-м месте и в 4 очках отставания от зоны Лиги Чемпионов. К сожалению, в минувшем туре Примеры левантийцы уступили на выезде «Райо Вальекано» из Мадрида со счетом 2:0, прервав свою двенадцатиматчевую беспроигрышную серию, тянувшуюся еще с 5 января, когда «летучие мыши» были повержены «Алавесом». Кстати, «Валенсия» в этом сезоне показывает удивительную миролюбивость — в 31 матче чемпионата ничейный результат был зафиксирован целых 16 раз.

«Монако» Александра Головина о еврокубках в этом сезоне, к сожалению, может только мечтать, ведь после ужасного старта в чемпионате Франции они даже сейчас, вновь найдя свою игру под руководством «нового-старого» тренера Леандру Жардима, продолжают занимать 16-е место в турнирной таблице. Зато Александр, хоть и отметился пока лишь одним голом, является одним из лидеров команды по сыгранным матчам и результативным передачам. В 31-м туре Лиги 1 «Монако» сыграл на выезде вничью 1:1 с аутсайдером чемпионата «Генгамом», но, несмотря на это, сохранил отрыв в 7 очков от зоны вылета, и ни у кого уже не осталось сомнений в том, что монегаски сохранят прописку в элитном дивизионе французского футбола.

На пути к медалям

В чемпионате Голландии «Витесс», под руководством Леонида Слуцкого, также претендует на Лигу Европы в следующем сезоне, находясь сейчас на 7-й строчке. А другой наш соотечественник, еще один представитель этой команды Вячеслав Караваев является лидером ее обороны и единственным игроком, не пропустившим ни одного матча чемпионата. На минувших выходных клуб из Арнема упустил победу в драматическом матче с ПСВ из Эйндховена — 3:3. «Витесс» по ходу матча трижды выходил вперед, но в итоге довольствовался лишь ничьей, а Леониду Викторовичу теперь грозит дисквалификация за критику судейства — главный тренер не смог сдержать своих эмоций после двух пенальти и удаления не в пользу его команды. «Этот арбитр ни разу не посмотрел VAR. Он ни разу не поздоровался, ни разу не попрощался, ни разу не пожал руку, ни разу не ответил ни на один мой вопрос, который я ему задавал — в том числе почему он не использовал видеоповтор при первом голе. Он очень высокомерный, очень эгоистичный и худший судья в мире, которого я видел за всю свою жизнь» — именно за эти слова российского специалиста могут отстранить на три игры. Примечательно, что после этого матча ПСВ уступил первую строчку своему главному конкуренту — амстердамскому «Аяксу» — и теперь, за 5 туров до финиша чемпионата, всерьез рискует упустить, казалось, уже выигранные золотые медали.

Ну а наилучшим образом обстоят дела у новичка турецкого «Истанбула ББ», защитника Федора Кудряшова. Он не только сумел дебютировать, отличившись в первом же матче победным голом, но и, став уверенным игроком основного состава команды, ведет её к первому в истории чемпионству. За 7 туров до окончания турнира «Истанбул» занимает первое место, с отрывом в 6 очков от основного конкурента. В 27-м туре турецкой Суперлиги лидер чемпионата обыграл занимающий 9-е место «Коньяспор» со счетом 2:0 и сохранил комфортный отрыв от пока еще действующего чемпиона — стамбульского «Галатасарая».

Еще одним представителем турецкого чемпионата является Роман Нойштэдтер, выступающий за еще одну команду с берегов Босфора — «Фенербахче». Правда, в отличие от двух вышеупомянутых грандов, этот звездный клуб в нынешнем сезоне порядочно лихорадит, и занимает он непривычное для себя всего лишь 13-е место. Защитник сборной России хоть и отыграл уже 20 матчей в чемпионате, но похвастаться железобетонным местом в основе пока не может, как, впрочем, и ни один другой игрок стамбульцев — в поисках своей игры тренерами активно применяется ротация в поисках оптимального состава.

С прицелом на будущее

И нельзя не отметить других наших легионеров, еще не получавших вызов в сборную, но всё же являющихся потенциальным резервом для главной команды страны. Это Анатолий Николаеш из «Униао Лейрия», выступающего в Национальном чемпионате Португалии, лидирующего сейчас в гонке за повышение в классе; представители Высшей лиги Норвегии Артём Сокол («Тромсё») и Александр Васютин («Сарпсборг»); Идрис Умаев из литовской «Паланги»; играющие во Второй немецкой Бундеслиге Александр Жиров из «Зандхаузена» и Станислав Ильюченко из «Дуйсбурга», а также целая «диаспора» в чемпионате Чехии — Николай Комличенко и Алексей Татаев («Млада Болеслав»), Владислав Лёвин («Богемианс»), Артём Мещанинов («Баник»), а также Илья Шабанов и Илья Гилязутдинов («Влашим»).

Всем им еще предстоит своей игрой заинтересовать тренеров сборной, а пока — любовь болельщиков и, возможно, скаутов из более сильных клубов и чемпионатов.