С разных позиций

От Кубка Гагарина до чемпионата мира

Когда эта статья готовилась к печати, популярный Кубок Гагарина, учреждённый для лучших команд Континентальной хоккейной лиги, в основном базирующейся на территории Российской Федерации и объединяющей клубы семи европейских стран, заканчивал борьбу за право выхода в финал этого популярнейшего турнира...

У нас и за океаном

Приведём все результаты в полуфинальных парах. Причём в шаге от победного рывка находились московский ЦСКА и омский «Авангард». Нынешний обладатель Кубка Континентов, вручаемого за победу в регулярном чемпионате КХЛ, московские «армейцы» в финале Западной конференции встречаются с санкт-петербургским СКА. Они уже успели провести с одноклубниками с берегов Невы пять поединков — 2:1, 3:1, 1:2, 1:3, 3:0, и им остаётся в двух матчах выиграть одну встречу, и они могут рассчитывать на серию матчей в финале Кубка Гагарина, который ещё никогда не завоёвывали. В свою очередь в финале Восточной конференции, где встречались омский «Авангард» с казахстанским «Барысом» — 4:3, 4:1, 1:5, 4:2, 2:3 россиянам остаётся также в двух поединках добыть лишь одну победу, и они становятся финалистами, чтобы разыграть уже в нынешнем месяце не только Кубок Гагарина, но и золотые медали чемпионов России по хоккею с шайбой.

Однако в эти дни, чем ближе становится чемпионат мира по хоккею с шайбой в Словакии, тем больше наше внимание привлекают события, происходящие за океаном в Национальной хоккейной лиге, где играет, причём на высоком уровне, не один десяток российских легионеров, имеющих репутацию сильнейших вратарей, защитников и особенно нападающих. Не случайно список последних во время регулярного чемпионата на Кубок Президента, который досрочно выиграл клуб «Тампа-Бэй», возглавляет Александр Овечкин, забивший уже 50 шайб, а рядом с ним мы видим других наших ярких «забивал»: Никиту Кучерова, Владимира Тарасенко, Артемия Панарина, Евгения Дадонова, Александра Радулова, Евгения Малкина, Евгения Кузнецова, юного Андрея Свечникова и других. Теперь, наш читатель, можем себе представить, какими великолепными атакующими тройками могла бы быть представлена на грядущем чемпионате мира сборная России. Но, по всей видимости, ряд перечисленных выше наших мастеров в это время может быть занят в матчах плей-офф за Кубок Стэнли — главный приз канадского хоккея, имеющий уже столетнюю историю и особенно ценный для каждого хоккеиста Национальной хоккейной лиги.

В ней в нынешнем сезоне выступал 31 клуб из США и Канады. Они были разделены на два дивизиона — Восточный и Западный, которые, в свою очередь, состоят из двух зон, соответственно, Столичной и Атлантической, Центральной и Тихоокеанской. По три победителя каждой из этих четырёх зон получают возможность стартовать в четвертьфинале розыгрыша Кубка Стэнли своего дивизиона. К этим двенадцати счастливчикам добавляются ещё по два клуба, которые набирают в регулярном первенстве больше очков, чем все их «однокашники» из родного дивизиона, коль они не попадают в призовые тройки.

Решительный отбор

Сыграв по 81 матчу за регулярный сезон, вот кто отличился в зональных турнирах Запада и Востока, заняв в турнирных таблицах первые три места и став участниками четвертьфинала розыгрыша Кубка Стэнли в своём дивизионе.

Восточный дивизион. Столичная зона. «Вашингтон», «Питтсбург», «Нью-Йорк Айлендерс». Атлантическая зона. «Тампа-Бэй». «Бостон», «Торонто». Остальные десять клубов этого дивизиона — «Каролина», «Коламбус», «Филадельфия», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Нью-Джерси», «Монреаль», «Флорида», «Баффало», «Детройт», «Оттава» — отчаянно сражались за две путёвки в плей-офф, которые достались «Каролине» и «Коламбусу».

Западный дивизион. Центральная зона. «Виннипег», «Нэшвилл», «Сент-Луис». Тихоокеанская зона. «Калгари». «Сан-Хосе», «Вегас». Остальные девять клубов этого дивизиона — «Даллас», «Колорадо», «Миннесота», «Чикаго», «Аризона», «Эдмонтон», «Ванкувер», «Анахайм», «Лос-Анджелес». И здесь упорная борьба принесла успех «Далласу» и «Колорадо».

И сразу же был брошен жребий плей-офф 1/8 финала Кубка Стэнли. На Востоке встречаются: «Тампа-Бэй» — «Коламбус», «Бостон» — «Торонто», «Вашингтон» — «Каролина», «Нью-Йорк Айлендерс» — «Питтсбург», а на Западе: «Калгари» — «Колорадо», «Сан-Хосе» — «Вегас», «Нэшвилл» — «Даллас», «Виннипег» — «Сент-Луис». Чтобы пробиться в четвертьфинал, в каждой паре необходимо одержать четыре победы. Победитель продвигается вперёд, а побеждённый выбывает из розыгрыша.

И самое главное — именно в эти дни наставники национальных сборных начинают решительный отбор игроков для участия в стартующем 10 мая в словацких Братиславе и Кошице чемпионате мира по хоккею с шайбой 2019 года.

И на сегодняшний день, как говорится, у наставников сборной России твёрдо зафиксированы имена игроков, выступающих в розыгрыше Кубка Гагарина, которые если не получат травм, то обязательно отправятся на чемпионат мира. Это московские «армейцы» — вратарь Илья Семёнов, Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Никита Нестеров, Иван Телегин, их питерские одноклубники — вратарь Игорь Шестёркин, Никита Гусев, Владислав Гавриков, Василий Токранов, Сергей Плотников; Александр Кадейкин («Салават Юлаев»), игроки ярославского «Локомотива» — Андрей Локтионов и Александр Елесин; Виктор Антипин из магнитогорского «Металлурга».

Итак, четырнадцать игроков в распоряжении Ильи Воробьёва имеются, остальных предстоит добирать из клубов НХЛ, тех, кто может понадобиться сборной и уже свободен от участия в розыгрыше Кубка: это нападающий Евгений Дадонов («Флорида»), защитники Иван Проворов («Филадельфия»), Егор Яковлев («Нью-Джерси»), нападающий Артём Анисимов («Чикаго»). В то же время в одиннадцати командах из шестнадцати участников плей-офф выступают российские игроки, причём весьма приличного класса. Поэтому уже после окончания матчей 1/8 финала от следующих пар (разумеется, из той команды, которая проиграет) сборная России может получить подкрепление: «Вашингтон» (Михаил Орлов, Александр Овечкин, Евгений Кузнецов) — «Каролина» (Владислав Каменев); «Тампа-Бэй» (Андрей Василевский, Михаил Сергачёв, Никита Кучеров) — «Коламбус» (Сергей Бобровский, Артемий Панарин); «Виннипег» (Богдан Киселевич, Дмитрий Куликов) — «Сент-Луис» (Владимир Тарасенко, Иван Барбашов). И это только первый тур.