Как детям с ограниченными физическими возможностями создают условия для учёбы и творческой реализации

Традиционно в начале апреля в Крыму проводится семидневка инклюзивного образования. Цель акции — обратить внимание общества и педагогического состава на необходимость создания условий для современного обучения детей с ограниченными возможностями. Что такое инклюзия по-крымски и как обучаются дети с ограниченными возможностями в Симферополе, узнавали наши коллеги, журналисты телеканала «ИТВ».

Доступная среда в одной из школ

Инклюзия — раскрытие потенциала всех учеников в ходе образовательного процесса. Это так называемая программа, которая соответствует индивидуальным способностям каждого ребенка. Недостаточно просто разместить особенных детей в общеобразовательных классах. Этот процесс должен включать в себя поддержку всего школьного сообщества. И вот как с этим обстоят дела, к примеру, в Симферополе.

В симферопольской школе-лицее № 3 им. А. С. Макаренко, где инклюзивное образование существует уже второй десяток лет, обучается в этом году 2500 детей. 11 из них — это дети с ограниченными возможностями здоровья.

Елена Гордиенко, директор МБОУ «Школа-лицей № 3 им. А. С. Макаренко»:

«В школе был обустроен методический кабинет инклюзивного образования, комната психологической разгрузки, логопедический кабинет. Школа была включена в программу „Доступная среда“, и в рамках этой программы был установлен лифт для детей-колясочников».

В учебном заведении для детей с ограниченными возможностями были созданы, как можно судить, все необходимые условия. В том числе в школьном кабинете психологической разгрузки дети в течение дня могут снять усталость и напряжение.

Анна Безоглова, педагог-психолог МБОУ «Школа-лицей № 3 им. А. С. Макаренко»:

«Как мы знаем, дети с ограниченными возможностями по своим характеристикам не могут выдерживать нагрузку, рассчитанную на здорового ребенка. Такие особенности проявляются в поведении и успеваемости. Для того, чтобы профилактировать переутомление, мы приглашаем детей, и они отдыхают и занимаются с психологом и социальным педагогом».

Что же касается традиционной в начале каждого апреля недели инклюзивного образования, то в этой школе, как говорит руководство, она прошла с большим количеством мероприятий: конкурсы стенгазет, рисунков, фотовыставки.

Сказка без границ и без помещения

Театр кукол для детей с ограниченными возможностями — единственная в своем роде площадка для творческой реализации особенных детей не только в Крыму, но и в России. За время своего существования театр переживал самые разные периоды развития, но теперь ему довелось испытать очень непростые времена: отсутствие финансирования и должного внимания со стороны профильных ведомств... Кроме того, актеров оставили без помещения.

Площадка для ребят с ограниченными физическими возможностями начала свою работу в крымской столице в 2015 году. Теперь в студии занимаются уже более 50 детей. Все они наполнены неподдельным интересом и творческим азартом к своему любимому делу. Юные артисты мечтают выступать на профессиональных сценах, быть узнаваемыми и в дальнейшем реализовать себя в деле. Преграда к этому — многолетний вопрос с поиском помещения. В 2016 году постоянное здание, в котором занимались дети, сняли с баланса жилсервиса и передали администрации. В октябре 2018 года МУП подал на ассоциацию инвалидов в суд за неуплату аренды, выставив счет сто тысяч рублей. С тех пор юные театралы, их родители и педагоги ищут пристанище в свободных зданиях. А пока такого здания нет, ребята вынуждены ютиться в книжной лавке.

Дмитрий Кучмий, председатель ассоциации инвалидов и общественных организаций инвалидов РК:

«У нас всё забирают. Забрали даже организационный офис, где проходят кружки детей — кружок фотографии, радио для людей с ментальными заболеваниями. Помещение сейчас просто стоит, мы всё оттуда вывезли, а МУП пытается у нас его отобрать. Хотят взять с нас деньги за это помещение, хотя на него никакого права не имеют, так как помещение принадлежит городу».

Звонкий детский смех звучит непрерывно, пусть даже в таком маленьком и душном зале, где сейчас проходят занятия. В нем нет пандусов и специального оборудования, главное — дети счастливы. Подобная игра в постановках помогает им почувствовать себя настоящими актерами, развивать свои творческие способности, искать себя, встречать единомышленников и не оставаться со своей бедой один на один.

Оксана Колченко, мама актрисы театра кукол «Сказка без границ»:

«Благодаря участию в спектаклях, мы уже очень много гастролируем. У нас был первый полет на самолете, который был незабываемый, жили в гостиницах, были в Москве. Конечно, ребенок очень трепетно к этому относится, любая роль, которая нам достается, неважно большая или маленькая, мы ее всегда переживаем, это часть нашего семейного круга».

Анна Колченко уже не представляет своей жизни без театра. Любимых ролей у девушки нет, так как она комфортно чувствует себя в любом образе. «Для меня все роли хороши. Я часто играю с игрушечной собакой. Она облегченная, специально для таких детей, у которых слабенькие ручки», — делится Анна.

Несмотря ни на что, выступать перед большой аудиторией дети не боятся. На пути со сложностями справляются легко, учатся импровизировать. С ребятами занимаются профессиональные режиссеры, художники и постановщики.

Виктор Древецкий, режиссер-постановщик театра кукол «Сказка без границ»:

«Всё благодаря детям. Они — наше вдохновение. Они сами творят, а мы смотрим и уже потом начинаем что-то поправлять, дополнять. Главное в этом деле — желание, и в детях оно есть».

Единственный источник поддержки проекта «Сказка без границ» — Министерство труда и социальной защиты РК. В ведомстве отмечают, они делают всё, что в их силах.

Елена Лось, замминистра труда, социальной защиты РК:

«Мы как можем — помогаем, но если бы мы могли распоряжаться теми или иными помещениями, то, конечно, выделили бы. В данном случае мы можем только содействовать в финансовой поддержке и в проведении мероприятий в рамках тех учреждений, которые есть на нашей базе».

Дело остается за администрацией города, именно от нее зависит судьба детского коллектива.