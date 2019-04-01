Платить — не переплатить

Какие существуют имущественные налоги у физических лиц?

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с жизнью крымчан в российском правовом поле. Сегодня расскажем о том, какие существуют имущественные налоги у физических лиц. Ваш юрисконсульт — Артём Шабанов.

Несколько определений

Физические лица уплачивают такие имущественные налоги, как транспортный, земельный, а также налог на имущество физических лиц. Плательщиками налога на имущество физических лиц признаются физические лица — собственники имущества. Если имущество находится в общей долевой собственности нескольких физических лиц, налогоплательщиком в отношении этого имущества признается каждое из этих физических лиц соразмерно его доле в этом имуществе.

Итак, имущество, в отношении которого физические лица уплачивают налоги. Но кто есть налогоплательщик? Существует несколько определений:

— плательщиками налога на имущество физических лиц являются собственники имущества (физические лица), признаваемого объектом гражданских прав, относящихся к имуществу в соответствии с Гражданским кодексом РФ.

— плательщиками транспортного налога являются лица, на которых зарегистрированы транспортные средства.

— плательщиками земельного налога являются граждане, обладающие земельными участками на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения.

Налогоплательщик может не платить имущественный налог или уплачивать его в меньшем размере при наличии права на льготу.

Ставки, порядок и сроки уплаты транспортного налога, льготы по нему устанавливаются региональными законами.

Исчисление и уплата

За налоговую базу объекта имущества принимается его стоимостная, физическая или иная характеристика: для автотранспортного средства — это мощность автомобиля, выраженная в лошадиных силах; для земельного участка — его кадастровая стоимость; для объекта капитального строительства — его инвентаризационная стоимость.

Расчет имущественных налогов физлиц производят налоговые органы на основании сведений, поступающих из регистрирующих органов. Для уплаты налогов физлицу направляется налоговое уведомление с указанием сумм соответствующих налогов и данных, на основе которых они были рассчитаны. Налог уплачивается не более чем за три календарных года, предшествующих году направления налогового уведомления

Для всех имущественных налогов установлен единый срок уплаты — не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим календарным годом. При этом обязанность по уплате налога возникает не ранее даты получения налогового уведомления.

Сообщение об облагаемом имуществе

Если у вас есть облагаемое налогом имущество, в отношении которого вы никогда не получали налоговое уведомление, не уплачивали налог и в отношении которого не пользуетесь льготой, необходимо сообщить о нем в любой налоговый орган по вашему выбору.

Такое сообщение с приложением копий правоустанавливающих (правоудостоверяющих) документов на недвижимость, документов о государственной регистрации транспортного средства представляется в срок до 31 декабря года, следующего за истекшим. Направить сообщение нужно в отношении каждого объекта налогообложения однократно.

Сообщение можно предоставить непосредственно в налоговый орган, направить по почте заказным письмом, а также передать в электронной форме, в частности через личный кабинет налогоплательщика.

Если нарушаются сроки налога на имущество физических лиц или перечисляется меньшая сумма, чем та, что указана в квитанции, то это является существенным нарушением законодательства, поэтому граждане могут быть привлечены к административной ответственности. Она представлена в виде штрафа, размер которого равен 20 % от суммы налога. Дополнительно начисляется пеня за каждый день просрочки платежа, причем для этого учитывается ставка рефинансирования. Если долг становится значительным, то ФНС может подать в суд на неплательщика, после чего взиманием средств будут заниматься приставы. Они обладают возможностью пользоваться многочисленными методами воздействия, поэтому может накладываться арест на счета или имущество гражданина, а также невозможно будет покинуть страну. Если у инспекции будут иметься доказательства злостного и намеренного уклонения от уплаты налогов, то это может стать причиной того, что неплательщик будет привлечен к уголовной ответственности.

Таким образом, налоги на имущество, принадлежащее физическим лицам, должны обязательно уплачиваться с каждого такого объекта.

Если у вас есть какие-либо вопросы к нашему юристу, вы можете их задать и получить квалифицированный ответ. Предварительная запись по телефону +7 978 808-84-98.