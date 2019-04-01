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СпецпроектИстория

За считанные дни до свободы

С 11 по 18 апреля войска Отдельной Приморской армии освободили 700 населенных пунктов полуострова

Своим стремительным наступлением наши войска помешали противнику полностью разрушить города и села, предприятия и дороги. Оценивая итоги наступления, «Правда» писала: «Прорыв немецкой обороны в Крыму был совершен внезапно и одновременно в нескольких местах. Советские полки и дивизии с замечательным успехом реализовали план Верховного Главнокомандующего. Удары были нанесены неожиданно, с неодолимой мощью. Врага били там, где он не ожидал удара, тогда, когда он его не ждал, и так, как он не мог и предполагать...»

Хроника побед

12 апреля после короткой артиллерийской подготовки войска Отдельной Приморской армии прорвали оборону противника на акмонайском рубеже и полностью очистили Керченский полуостров от немецко-фашистских войск, а к исходу дня освободили город Феодосию.

Свое дальнейшее наступление Приморская армия вела по двум направлениям: первое — Карасубазар (Белогорск), Симферополь, Севастополь; второе — Феодосия, Судак, Алушта, Ялта, Балаклава, Севастополь, вдоль черноморского побережья. К этому времени подвижные части 4-го Украинского фронта вышли на шоссе Феодосия — Симферополь в районе Зуи и отрезали пути отходы немецким войскам, отступавшим с Керченского полуострова на Севастополь.

Утром 13 апреля части Отдельной Приморской армии освободили город Старый Крым. Затем подвижные отряды правого фланга армии и левого фланга 4-го Украинского фронта западнее Карасубазара атаковали 98-ю немецкую пехотную дивизию. В результате согласованного маневра дивизию окружили и разгромили. В этом бою противник потерял свыше 5 тысяч убитыми и пленными. В 11 часов советские войска вступили в Карасубазар, где было захвачено большое количество автомашин, орудий и пленных.

Очевидцы вспоминали: «Все дороги тогда от Керчи до Зуи представляли собой вереницу разбитых и оставленных противником машин, орудий, бронетранспортеров и другой техники. На обочинах валялись тысячи пулеметов, винтовок, автоматов и другого вооружения. Такая же картина наблюдалась на извилистом шоссе южного побережья Крыма от Феодосии до Байдарских ворот».

14 апреля передовые отряды Приморской армии прошли по горным дорогам севернее Судака и перерезали дорогу Судак — Алушта. Авиация нанесла бомбовые удары по порту Судак, где проводилась погрузка немецких и румынских войск на баржи. Одна из уже загруженных барж пошла на дно на глазах у стоящих на берегу. Напуганные страшным зрелищем гибели своих сотоварищей, румыны отказались от эвакуации морем и походным порядком отправились по дороге в Алушту. Однако при выходе из Судака их колонну встретил огнем подвижный отряд 16-го стрелкового корпуса. В итоге свыше тысячи румынских солдат и офицеров были взяты в плен.

14 апреля советские войска освободили Судак и, продолжая преследование, 15 апреля заняли Алушту, 16 апреля — Ялту, Гурзуф, Ливадию, Симеиз, 17 апреля — Балаклаву.

Свобода, добытая кровью

Народные мстители

«Партизанская война — это от начала и до конца народное творчество», — писали в советских книгах, посвященных Великой Отечественной войне. И фразой этой отнюдь не хотели умалить заслуги партизан. Совсем наоборот. Ведь именно это «народное творчество» помогло создать шедевр на все времена, шедевр Победы человеческого духа над вероломством и жестокостью. В событиях, произошедших на крымской земле в 1944 году, народное творчество партизан взяло на себя роль акта Творения свободного Крыма.

Так, в освобождении Симферополя крымские партизаны приняли самое непосредственное участие. Еще ночью 11 апреля две боевые группы 19-го партизанского отряда численностью в 45 человек под командованием Самсонова вместе с группой подпольщиков, возглавляемой Анатолием Косухиным и Василием Бабием, пробрались в Симферополь. И три ночи кряду, пока в город не вступили советские войска, нападали на гитлеровцев, сея среди них панику. Уничтожая факельщиков, герои-партизаны предотвращали запланированные немцами взрывы мостов и важных стратегических объектов.

Утром 13 апреля к Симферополю с боями стали пробиваться 17-й и 19-й партизанские отряды, а также группы резерва 1-й бригады под руководством П. Р. Ямпольского и Ф. И. Федоренко. На пути к городу партизаны, поддерживаемые «Катюшей», разбили три колонны отступающих оккупантов. В этих боях партизаны взяли в плен 400 гитлеровцев, в том числе двоих генералов. В 12 часов дня партизаны ворвались в Симферополь. На улицах им. Чкалова и им. Кирова (теперь эти улицы объединены и носят название «проспект им. Кирова». — Ред.) произошло братание народных мстителей и советских танкистов. А часом позже на стенах городских домов были расклеены листовки с обращением Крымского обкома партии к населению: «Сегодня в город вступили Красная Армия и советские партизаны Крыма. В городе восстановлена Советская власть».

Кстати, во время оккупации немцы переименовали центральные улицы крымской столицы. 11 января 1942 года (то есть всего через два месяца после начала оккупации) в газете «Голос Крыма» сообщалось, что улица Карла Маркса впредь будет именоваться Гауптштрассе (Главная улица), улица Ленина — Паркштрассе (Паpковая), бульвар Ленина — Бангофштрассе (Вокзальная). Теперь все вернулось на круги своя.

На улице Пушкинской у здания областного театра им. Горького стихийно возник митинг — горожане приветствовали своих освободителей.

Пленные оккупанты. Весна 1944 года

Финальный аккорд

18 апреля Отдельная Приморская армия в соответствии с приказом Ставки Верховного Главнокомандования вошла в состав 4-го Украинского фронта и была переименована в Приморскую армию. А три недели спустя, наступая на главном направлении фронта, войска Приморской армии взломали последний рубеж немецкой обороны в Крыму, а затем во взаимодействии с другими армиями фронта и Черноморским флотом освободили город-герой Севастополь. Крымская наступательная операция, проведенная в период с 8 апреля по 12 мая 1944 года, завершилась полной победой русского оружия. Более 50 тысяч гитлеровских солдат и офицеров было убито, около 62 тысяч взято в плен. Вся вражеская боевая техника и огромное количество различного боевого имущества были захвачены советскими войсками. Из них только орудий разных калибров — 3079, танков и самоходных орудий — 299, самолетов — 578 и автомашин — 7036. Части и соединения советских войск получили почетные и очень говорящие наименования «Сивашские», «Перекопские», «Керченские», «Феодосийские», «Симферопольские», «Севастопольские».

Ефимия СКИДЕЛЬСКАЯ
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 524 от 12 апреля 2019 года

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Просмотров: 44 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 08:27

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