Первооткрыватель «малой землицы»

В апреле 1782 года, ещё до официального вхождения Крыма в состав Российской империи, на полуостров отправился первый серьезный ученый Василий Зуев

Он прожил всего 40 лет, но успел оставить потомкам 46 научных трудов, шесть из которых посвятил Крыму и Черному морю...

Ученый от бога

В Большой Советской Энциклопедии о нем написано: «Зуев Василий Федорович (1754 — 1794), русский естествоиспытатель и путешественник, академик Петербургской АН (1779). Автор „Путешественных записок 1782“ и первого русского учебника по естествознанию „Начертание естественной истории“ (ч. 1-2, 1786); основатель методики естествознания, совокупности наук о природе...» Его краткие биографии представляют собой длинный перечень заслуг, званий и научных трудов. И, когда читаешь все это, кажется, что этот вундеркинд и золотой мальчик запросто хватал звезды с неба. Однако на самом деле при жизни Василию Зуеву пришлось побороться за все эти посмертно выведенные золотые строки.

Что такое нужда, он знал с детства. И панацею от нее видел в хорошем образовании. Но нужда вновь настигала его. Он бежал от нее за границу и в экспедиции, но она постоянно наступала ему на пятки...

Он был настоящим подвижником. А как таковым не быть, если ты — ученый от бога? Он делал науку, несмотря не непонимание со стороны государственных чиновников, которые не желали финансировать непонятные им «измышления». Приходилось бороться и за свой родной язык — вопреки традициям тогдашней Академии наук, согласно которым научные труды писались на иностранном языке (немецком, французском или латинском), Зуев большинство своих трудов писал на русском, бережно собирал и вводил в свои работы народные названия животных и растений. Не оценили современники по достоинству и педагогическую деятельность Василия Федоровича, более того за нее он даже подвергался преследованиям. И лишь в советскую эпоху, через сто пятьдесят лет после смерти Зуева, его роль в истории русского просвещения получила надлежащую оценку. Тогда же вспомнили и о значительном вкладе Зуева-естествоиспытателя, заговорили о нем, как о «первом профессиональном ученом, предпринявшем научную командировку на полуостров», и поставили на одну ступень с выдающимися Карлом Габлицем и Петром Палласом. «Выписка из путешественных записок Василия Зуева, касающихся до полуострова Крыма» стала настольной книгой крымских географов. И летом 1982 года, спустя 200 лет со времени того знаменательного путешествия Зуева, группа студентов геофака СГУ (ныне Таврическая Академия КФУ им. В. И. Вернадского. — Ред.), открыв в недрах Крымского предгорья новую карстовую пещеру глубиной 40 метров, присвоили ей имя «первоисследователя природы полуострова».

Советы, не потерявшие актуальности

Маршрут путешествия Василия Федоровича по Крыму пролегал от Перекопа через равнины и степи в предгорья и дальше по горной части полуострова к Кафе (ныне — Феодосия). Затем, под занавес вояжа, был Керченский полуостров. «Малой землицей, но изобильно всем для составления особеннаго государства от самой натуры снабженной» охарактеризовал Зуев Крым и описал его следующими словами: «Часть пространнаго владения Татарских Ханов, под именем Малыя Татарии у географов известнаго, лежит в разсуждении Санкт-Петербурга прямо на полдень между пятьдесят первым и пятьдесят четвертым градусом обыкновенныя долготы и под сорок шестым градусом северныя широты; имея фигуру похожую несколько на косоугольной четвероугольник со всех сторон окружен водою, с полуденной и западной Черным морем, с северной и восточной Сивашем и Азовским морем, к матерой же земле от севера примыкается узким перешейком шириною верст на девять...»

«Путешественные записки...» сегодня представляют интерес как для тех, кто всерьез интересуется географией, этнографией и историей, так и для практиков, раздумывающих, из каких строительных материалов лучше построить свой новый дом, какие декораторские решения при оформлении интерьера использовать, чтоб было и удобно, и максимально по-крымски, и даже как правильно вести свой бизнес в Крыму.

Так, относительно традиционного строительства на полуострове Василий Федорович пишет: «Строение домов как в городах, так и в деревнях по большой части деревянное, но дерево там употребляют на сие с большею економиею, нежели в других местах. Вместо того, чтоб класть из бревен целые срубы, они делают из брусьев клетки, и промежутки оных богатые наполняют кирпичем, бедныге дерном замазав все щели глиною, и вымазав снаружи и снутри сверьх того замазкою. Крышки на домы делают обыкновенно... из черепиц...»

Интерьерные «фишки» отмечает такие: «Домашние уборы состоят в низменных софах, накрытых турецкими покрывалами с подушками, где сидят, в шкапах и хорошо окованных сундуках, в коих хранятся лучшия для употребления вещи и деньги, а на них накладываются перины и подушки с лучшими коврами...»

Интересно, что, акцентируя внимание на местоположении и специализации городов, Зуев отмечает, что Судак, к примеру, уже в то время был «славен преизрядным своим вином, похожим на шампанское цветом и пряностию», а Бахчисарай известен множеством садов и огородов, а также «славным крымским виноградом, примечательным по своей крупности». Этот самый виноград и другие «фрукты, также и огородные овощи привозятся на российския границы из сего города (из Бахчисарая)». В Карасубазаре (Белогорске) Зуева поражает наличие множества мельниц и прекрасное, продуманное водоснабжение: «...не взирая на то, есть ли тут вода или нет, от вершин рек, или с высоты реки положению их деревни равной прокапывают по горе в сторону, сколько бы верст до их деревни ни было, каналец в аршин более или менее шириною, и оным отводят часть реки к своему жилищу, дому или мельнице, а от них отводят таким же образом другие, прокапывая такой же каналец для себя...»

Инициатива наказуема

На полуостров Зуев поехал по собственной инициативе, а вот возвращался из-за стечения обстоятельств. Дальнейшему изучению Крыма помешало восстание против Шагин-Гирея в 1782 году. Исследователь и его научный отряд в срочном порядке погрузились на судно и через Азовское море добрались до Петровской крепости близ Бердянска. 30 сентября 1782 года Зуев вернулся в Санкт-Петербург. Казалось бы, он собрал весьма ценный материал и достоин лавров. Но... Новый директор Петербургской Академии наук княгиня Екатерина Дашкова, враждовавшая с учителем Зуева П. С. Палласом, открыто возмутилась «нелепой его экспедицией». По её требованию Зуева исключили из Академии наук из-за перерасхода денежных средств. И только благодаря дипломатичному заступничеству Палласа, приведшему к личному вмешательству в инцидент императрицы, Василий Федорович был восстановлен в Академии наук.