Море по колено

Морепродукты со смыслом, спасение дельфинов и быль о рыбаках и «золотых» рыбках

Пища не только для ума

Даже те, кто блюдет пост со строгостью, могут иногда расслабиться и позволить себе по выходным дням и в праздники салат из морепродуктов.

Морепродукты способствуют улучшению работы мозга и нервной системы. Что в конечном итоге должно помочь достойно продержаться последние недели перед Пасхой, не нервничая понапрасну, а размышляя о высоком

Календарь питания на завершающем этапе Великого поста 2019

6-я седьмица Великого поста: 15 — 21 апреля.

15 апреля: допускается только сырая пища растительного происхождения без масла;

16 апреля: можно употреблять в пищу вареную еду, но приготовленную без растительного масла;

17 апреля: нельзя кушать ничего, кроме сырой еды без масла;

18 апреля: в этот день можно позволить себе съесть горячую еду, но приготовленную без растительного масла;

19 апреля: можно кушать только сырую растительную пищу без масла;

20 апреля: в этот выходной день разрешено побаловать себя вареной пищей, которую можно приготовить на растительном масле;

21 апреля: в Вербное воскресенье разрешено кушать горячую еду, приготовленную с растительным маслом. Можно позволить себе рыбу и морепродукты и даже выпить немного красного вина.

7-я седьмица Великого поста (другое название — «Страстная неделя»): 22 — 28 апреля.

22 апреля: в последний понедельник Великого поста можно употреблять в пищу сырую еду растительного происхождения без масла;

23 апреля: разрешено кушать горячую пищу, но готовить её следует без использования растительного масла;

24 апреля: не допускается ничего, кроме сырой еды без масла;

25 апреля: можно кушать вареную еду, но без растительного масла;

26 апреля: считают, что именно в пятницу Иисуса Христа распяли на кресте. В этот день следует полностью воздержаться от употребления пищи;

27 апреля: можно употреблять в пищу вареную еду, приготовленную на растительном масле. Кушать можно только после появления на небе первой звезды;

28 апреля: окончание Великого поста. Все ограничения по питанию полностью снимаются.

Не попасться на собственную удочку

До 31 мая в Крыму запрещён вылов рыбы на внутренних водных объектах

В период с 1 апреля по 31 мая 2019 года в Крыму запрещена добыча (вылов) водных биологических ресурсов на всех внутренних водных объектах рыбохозяйственного значения в связи с началом массового нереста. Об этом сообщает пресс-служба Крымского отдела Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства.

При этом запрет не касается акваторий Черного моря и Азовского, включая Керченский пролив, а также прудов и обводненных карьеров, находящихся в собственности субъектов РФ, в муниципальной и частной собственности.

Любительское рыболовство на водоемах, находящихся в частной собственности, регулируется как природоохранным законодательством, так и статьями 209 и 218 Гражданского кодекса РФ, которые определяют право собственности на объекты аквакультуры, находящиеся в арендованных водоемах. Таким образом, собственники водных объектов определяют условия осуществления рыбалки, поскольку сами зарыбили указанные водоемы.

В указанный период на берегах крымских водоемов будут проводиться контрольно-надзорные мероприятия по охране ВБР с участием госинспекторов рыбоохраны Крымского отдела АЧТУ Росрыболовства, специалистов региональных подразделений ГУ МВД России и Пограничного Управления ФСБ России по РК и Севастополю, представителей органов исполнительной власти субъектов и общественных организаций.

В отношении лиц, допустивших нарушение требований Правил рыболовства, по ч. 2 ст. 8.37 Кодекса РФ об административных правонарушениях, установлены следующие штрафные санкции: для физических лиц — от 2 до 5 тысяч рублей; для должностных лиц — от 20 до 30 тысяч рублей; для юридических лиц — от 100 до 200 тысяч рублей. Для всех категорий граждан может быть произведена конфискация плавсредств и орудий лова.

Кроме того, законодательством предусмотрено возмещение ущерба, нанесенного ВБР незаконным ловом.

В соответствии с требованиями Водного Кодекса РФ, информация об ограничениях на водных объектах общего пользования предоставляется гражданам органами местного самоуправления: в Севастополе — Департаментом сельского хозяйства, в Крыму — Департаментом по рыболовству Министерства сельского хозяйства РК.

Помочь дельфинам

Достаточно просто позвонить

За два года мониторинга сотрудники ЦИСРММ «Безмятежное Море» зафиксировали 740 случаев гибели дельфинов в Крыму. Специалисты считают, что выяснение причин гибели дельфинов при любом возможном случае — это шаг к поддержанию, потенциальному пополнению и сохранению истощенных популяций. Тем более, что в 2019 году наконец появились новые возможности для диагностики заболеваний и патологий этих морских млекопитающих.

Крымчан и гостей полуострова убедительно просят, обнаружив на мелководье живого дельфина, проявляющего неестественное поведение: зависающего на поверхности, плавающего по кругу или выбрасывающегося на берег, не пытаться выталкивать его обратно на глубину. Подобные действия только уменьшат шансы на выживание критически больного животного, которому нужна помощь врача. Следует сообшить точное местонахождение дельфина сотрудникам Центра по актуальным номерам и дожидаться их инструктажа:

+7 (978) 032-68-52 (Viber, WhatsApp)

+7 (916) 409-01-48

Обнаружив мертвого дельфина, сообщить в Центр его местонахождение и приложить фотографии, сделанные с нескольких ракурсов. Не стоит спешить звонить в службы по уборке: ликвидация тела до его обследования поспособствует утере важнейшей информации и невозможности выявления фактов серьезных преступлений. Специалисты Центра в обязательном порядке передают информацию надзорным органам, что многократно увеличивает шансы выявления и пресечения деятельности браконьеров. Только после обследования информация передается в инстанции, которые занимаются утилизацией.