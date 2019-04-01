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Звон по Нотр-Дам-де-Пари

В Крыму есть объект, история которого напрямую связана с пострадавшим от пожара французским собором Нотр-Дам-де-Пари. Это так называемый Туманный колокол, который находится в Херсонесе. Дело в том, что этот колокол, отлитый в Таганроге из турецких пушек и по указу российского императора Александра I отправленный в 1803 году в Севастополь для церкви Святого Николая, после Крымской войны (1853-56 гг.) был вывезен в Париж как трофей. Там, на одной из башен собора Парижской Богоматери, он и находился до 1913 года. А потом был возвращён в Севастополь в знак дружбы Франции и России.

И вот на этой неделе, на следующий же день после трагического пожара в Париже, в результате которого сильно пострадал знаменитый собор, Туманный колокол зазвонил набат с херсонесского берега в знак поддержки французского народа. Очень символический и редкий при этом случай. «Было принято решение разблокировать колокол уже после закрытия музея, когда не было посетителей. Его разблокировали в виде исключения, дабы тем самым показать связь России, Франции и Севастополя. Мы переживаем вместе со всем миром и организовали такую уникальную акцию», – подчеркнули в пресс-службе государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический». В предыдущий раз колокол звонил год назад в честь своего 240-летия. А до этого голос колокола никто не слышал более полувека.

Художник Артём Куркин
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 525 от 19 апреля 2019 года

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Просмотров: 123 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 14:12

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