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Говорят, что... в Симферополе нашли «заброшенную» школу

Жительница крымской столицы Кристина М. возмущена: «Четвертая школа, привет! Главное, чтобы родители в школу не заходили! За все годы моей сознательной жизни стадион ещё не был в таком состоянии! Ступеньки разваливаются с каждым днём всё больше, уже не говорю о заброшенном футбольном поле и баскетбольной площадке... Хотя нет, заброшено там всё!»