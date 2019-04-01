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Говорят, что... в селе может наступить конец света
Не представившийся житель Симферопольского района пророчит беду: «Прошёл небольшой дождь. И мало того, что трансформатор древний, который мы никак не добьемся, чтобы заменили, потому что не справляется с нагрузкой. Так ещё на грани падения. И тогда надолго больше половины села останется без света. Алло, власти, вы где? Симферопольский р-н, с. Трудовое, ул. Зелёная».
Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 525 от 19 апреля 2019 года
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