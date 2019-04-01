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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... в селе может наступить конец света

Не представившийся житель Симферопольского района пророчит беду: «Прошёл небольшой дождь. И мало того, что трансформатор древний, который мы никак не добьемся, чтобы заменили, потому что не справляется с нагрузкой. Так ещё на грани падения. И тогда надолго больше половины села останется без света. Алло, власти, вы где? Симферопольский р-н, с. Трудовое, ул. Зелёная».

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 525 от 19 апреля 2019 года

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Просмотров: 89 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 19:15

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