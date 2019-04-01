Говорят, что... проходит тайная битва экстрасенсов?

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



В соцсетях появились посты озабоченных крымчан, которые, гуляя по крымским паркам, то и дело обнаруживают «какие-то ужасы, то копыта свиные, в некоторых случаях со свечами, солью, мелочью» и другими подношениями «непонятно каким силам». Одни, не верящие в мистику циники, предполагают, что это просто следствие весеннего обострения у психически нестабильных людей или тех, на кого уж слишком сильное впечатление произвели просмотры известной телевизионной программы. Другие, неуемные оптимисты, шутят, что это заговор на ремонт дорог. Но большинство, напуганное подобными безлюдными пикниками, всё же подозревает, что это какие-то совершаемые всерьез и за деньги шаманские обряды, и, как следствие, задается вопросом: «Куда катится этот мир?»