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Говорят, что... достопримечательности становятся частной собственностью
Говорят, те, кому удалось вырваться в минувшие выходные на отдых на природу, в окрестности курортного поселка Солнечногорское, были немало разочарованы. Оказывается, теперь подойти к берегу реки Улу-Узень достаточно затруднительно. Путь туристам перегораживает импровизированное ограждение с информационной табличкой, что это, мол, частная собственность. Люди удивлены и озабочены: «Это как? Неужели берег теперь принадлежит кому-то конкретно? На каком основании?»
Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 525 от 19 апреля 2019 года
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