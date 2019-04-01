В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... достопримечательности становятся частной собственностью Говорят, те, кому удалось вырваться в минувшие выходные на отдых на природу, в окрестности курортного поселка Солнечногорское, были немало разочарованы. Оказывается, теперь подойти к берегу реки Улу-Узень достаточно затруднительно. Путь туристам перегораживает импровизированное ограждение с информационной табличкой, что это, мол, частная собственность. Люди удивлены и озабочены: «Это как? Неужели берег теперь принадлежит кому-то конкретно? На каком основании?» Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 525 от 19 апреля 2019 года Еще статьи: Нет средств или желания? Пляж «Апокалиптический» Тир — место притона Говорят, что... про пляж забыли, едва наступила осень В оппозиции к кому?