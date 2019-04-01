Беспредел в городе счастья

Ялтинские власти вытесняют с рынка неугодных участников

Ялтинские предприниматели возмущены тотальным переделом рынка, запущенным местной администрацией. Городские власти решили принять новую схему размещения нестационарных торговых объектов, и многие бизнесмены с удивлением обнаружили, что их «точки» в документе либо вынесены на периферию из центра, либо попросту отсутствуют.

Нежданный поворот

Президент России Владимир Путин регулярно напоминает региональным властям: бизнес должен иметь долгосрочные перспективы, независимо от величины предприятия. Однако, несмотря на внушения главы государства, некоторые чиновники на местах продолжают диктовать предпринимателям свои правила игры, что, конечно, сильно затрудняет любую работу.

«В начале апреля Ялтинская администрация решением сессии упразднила старую схему размещения нестационарных торговых объектов в городе. Хотя по закону существующий документ считался бессрочным и не мог быть отменён — его лишь нужно было привести в соответствие по некоторым параметрам, — рассказывает ялтинский предприниматель Александр Пакин. — В новой схеме моих объектов нет вообще. Могу сказать, что за последние пять лет ялтинские власти довели мою предпринимательскую деятельность до разорения».

Что же произошло? Являясь инвалидом по зрению, Александр Пакин в 1992 году открыл небольшое предприятие. С тех пор он своими силами создал несколько торговых объектов на территории Ялтинского городского округа, самостоятельно создал рабочее место для своей реабилитации в обществе и трудоустроил других. Александр, единственный в городе, занимается продажей билетов государственной лотереи — при Украине у него было восемь киосков, расположенных в коммерчески привлекательных районах.

А через год после возвращения Крыма в состав России администрация Ялты фактически объявила передел рынка, неожиданно выставив на продажу по конкурсу места с законно действующими объектами торговли. Многие из них вдруг оказались нелегально установленными, хотя прежде на них были выданы все необходимые разрешительные документы. При этом предприниматели обратили внимание, что места, где были ликвидированы якобы незаконные НТО, долго не пустуют — там очень быстро возникают новые коммерческие объекты, но уже с другими собственниками.

«Нет таких законов!»

В сентябре 2015 года началась фаза активных действий. Представители городской власти неожиданно вывезли из киоска Александра Пакина весь товар и оборудование, а затем ликвидировали и само сооружение — в отсутствие владельца и без соответствующего решения суда. Через несколько месяцев без объявления или какого-либо предписания был снесён ещё один киоск гослотереи — в районе Ливадийского дворца. Кстати, этот объект предприниматель некогда приобрел на государственном аукционе — совершенно открыто и законно.

«Из восьми киосков, приобретённых мной за многие годы ведения предпринимательской деятельности, сейчас осталось всего четыре, хотя все они входили в городскую дислокацию стационарных торговых объектов, по ним были оформлены необходимые документы: паспорта привязки, договора аренды и компенсации, — сетует Александр Пакин. — Мной оплачивались налоги за пользование землёй и соблюдались все предписанные договорные обязательства. Мои объекты, кстати, были исключены Советом министров Крыма из списка незаконно установленных. Согласно федеральному закону, утверждение схемы размещения нестационарных торговых объектов, равно как и внесение в неё изменений, не может служить основанием для пересмотра мест размещения НТО, строительство, реконструкция или эксплуатация которых были начаты до утверждения указанной схемы. А деятельность моих объектов велась и не прекращалась. Например, киоск по улице Московской на законных основаниях работал более 25 лет».

В ответ на неоднократные и даже систематические обращения предпринимателя, городская администрация раз за разом даёт примерно один и тот же ответ. Мол, вся процедура подготовки и проведения конкурса, в рамках которого распределялись участки для размещения НТО в соответствии с новой схемой, муниципалитетом соблюдена. Однако со стороны Александра Пакина никакой заявки не поступало.

«Порядок размещения НТО на территории городского округа Ялта не предусматривает автоматического включения в схему объектов, установленных в соответствии с законодательством, действовавшим на территории республики до вхождения в состав РФ, — поясняет заместитель главы Ялтинской администрации Константин Шимановский. — Существующие НТО включены в схему размещения после рассмотрения поданных в установленном порядке обращений и проверки соответствия запрашиваемого места требованиям законодательства. Предприниматель вправе подать в администрацию заявление о включении предполагаемого места дислокации своего НТО в схему размещения, и в случае положительного решения пройти процедуру получения права на заключение договора».

Таким образом, чиновники настаивают, что права Александра Пакина и других ялтинских предпринимателей, потерявших свои торговые объекты после случившегося передела рынка, нарушены не были. Но так ли это на самом деле?

Ноль реакции

Между тем Александр Пакин утверждает: все документы им и другими ялтинскими бизнесменами были поданы в соответствии с предписанной процедурой.

«Несмотря на официально поданные заявления по каждому из моих объектов с просьбой включить их в новую схему размещения НТО, никакой реакции со стороны городских властей не последовало, — заявляет предприниматель. — Причём, подавая документы, я заявил о готовности приведения внешнего вида моих объектов в надлежащее состояние — в соответствии с требованиями и стандартами, предъявляемыми муниципалитетом. Однако в обнародованной на днях в новой редакции схеме размещения ни одного из моих киосков нет. Администрация попросту не желает заключать со мной договор о размещении НТО, несмотря на то, что деятельность этих киосков позволит сохранить рабочие места 23 сотрудникам. Никого не интересуют и налоги, снимающие нагрузку с бюджета, которые я выплачиваю, а они, кстати, в десять раз больше моей пенсии. Быть может, общественное мнение поможет переломить бесчеловечность ялтинских чиновников».

Между тем за крымского бизнесмена перед городскими властями ходатайствовал депутат Государственной Думы, член комиссии при президенте РФ по делам инвалидов Олег Смолин. Он обратил внимание чиновников на то, что, согласно федеральному закону о защите конкуренции, в целях социальной защиты населения возможно предоставление государственной преференции в виде оформления договора на размещение НТО предпринимателям-инвалидам без проведения конкурсных процедур. Однако федеральный закон для местных чиновников, по всей видимости, не указ. И что ещё интересно: представитель Госдумы готов вступиться за малый бизнес Крыма, а вот региональным чиновникам почему-то до этого дела нет.