Не доводить до катастрофы

Власти узнали об очередных проблемах в сфере здравоохранения на полуострове. Теперь — от сотрудников центра медицины катастроф

Проблемы в сфере здравоохранения на полуострове, увы, одна из вечных тем в новостной повестке. Да, в регионе делается немало, чтобы люди получали качественную медицинскую помощь, а медики — достойные условия для работы. Но за массой проблем положительные перемены порой совсем не заметны рядовым крымчанам... Несколько дней назад глава Крыма провел специальное выездное совещание в Крымском республиканском центре медицины катастроф и скорой медицинской помощи, где побывали и наши коллеги — журналисты телеканала «ИТВ».

Три года борьбы

Тем для обсуждения на выездном совещании крымского правительства, где глава республики Сергей Аксёнов призвал всех к откровенному разговору, было множество. Как и проблем, атакующих крымскую сферу здравоохранения. В частности, говорилось о весьма острой проблеме, которая не решалась годами — выплата полноценной заработной платы водителям машин скорой помощи.

Сергей Аксёнов, глава Республики Крым:

«Понимаю, что есть масса проблем, в том числе вопросы материального содержания, вопросы материально-технические, связанные с тем, какая техника вас обслуживает и в каких помещениях вы находитесь».

Уже с 2016 года проблема полноценной выплаты зарплаты водителям машин скорой помощи, как утверждают сотрудники республиканского центра медицины катастроф, не решается. Недовольные работники даже устраивали забастовки и грозились массовым увольнением. В результате... только получили отписки от Минздрава Крыма. Руководство же центра на диалог с сотрудниками не шло, и как итог — увольнение прежнего директора. Сейчас, спустя почти три года борьбы, вместе с приходом нового руководства, у сотрудников центра вроде бы появился проблеск надежды.

Сергей Олефиренко, директор ГБУЗ РК «Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи»:

«Мы не можем просто взять и поднять водителям зарплату. Потому что автоматически мы должны будем поднять заработную плату всем водителям по республике. У Минтруда была позиция на этот счет. Мы вступили в переписку, дискуссию, и по сегодняшний день мы продолжаем искать пути решения. В результате деятельности рабочей группы мы пришли к такому предложению: к маю мы можем путем изменения в наших законодательных актах и при согласовании с федералами внести изменения в следующую позицию — поднять до 100% интенсивность. Сейчас у молодых водителей интенсивность составляет 60%, что и является источником социального недовольства».

График работы у водителей не нормированный. Вызовы происходят не только днем, но и ночью. В команде врач, медсестра и водитель, чаще всего единственный мужчина в группе. Такой труд несоизмерим с получаемым за работу доходом, но уже с мая этого года всем водителям обещают выплачивать по 3000 рублей, как «меру дополнительной социальной поддержки». Плюс 15% надбавка за безаварийность в работе. Будут ли люди довольны? Покажет время.

Вопрос безопасности

Также на выездном заседании правительства обсуждались и другие наболевшие вопросы: ремонт помещения подстанции скорой помощи в Симферополе, дефицит кадров и взаимодействие бригад скорой помощи с сотрудниками ГИБДД.

«Можно ли нам установить на перекрестке светофор, так как выезд скорых затруднен и там неоднократно происходят ДТП? Вот, например, недавно одна из наших сотрудниц попала в ДТП. Скорость высокая, и пешеходов бывает много», — обратилась к главе республики одна из сотрудниц крымского центра медицины катастроф. Речь, похоже, о резонансной аварии, произошедшей на перекрёстке улиц Толстого и Киевской, когда в результате ДТП (автомобиль, двигавшийся со стороны ул. Толстого, не уступил дорогу машине медиков) «скорая помощь» перевернулась, врач получила травмы и чудом никто не погиб.

В ответ на это глава республики сообщил, что этот вопрос будет решаться в первую очередь. Также было озвучено, что в конце текущего месяца пройдет повторное тематическое совещание правительства, а по итогам данного — планируется приобретение тринадцати модульных подстанций скорой медицинской помощи. Хотя, вообще-то, для полуострова в течение кратчайшего времени необходимо купить порядка сорока подстанций.