Из-под палки

Как глава республики заставляет работать крымских чиновников

Административный террор, обещанный главой республики Сергеем Аксёновым на прошлой неделе, будет набирать обороты. Об этом крымский премьер сообщил журналистам по итогам очередного заседания Совета министров РК. В течение следующей недели он намерен объехать все города полуострова, а после 10 мая — все районы, определяя непосредственно на местах, качественно ли работают чиновники.

«Плохая динамика»

Своё победоносное шествие админтеррор начнёт в Симферополе. И как кстати именно сейчас в самом центре столицы просела тротуарная плитка, уложенная буквально пару лет назад в ходе масштабной и столь затратной для бюджета реконструкции. Новое покрытие пошло волнами на перекрёстке улиц Горького и Пушкина, а также по улице Пушкина возле Дома офицеров. Чиновникам, принимавшим эти работы у подрядчика, Сергей Аксёнов пообещал суровое наказание — вплоть до уголовной ответственности. По словам главы республики, делом уже занимаются правоохранительные органы. «Как только будут результаты, всё будет публично. Со всех будет спрос: любой объект, в который вложены бюджетные средства, будет проверяться», — заверил Сергей Аксёнов.

Кстати, претензии к качеству есть не только по поводу реконструкции пешеходной зоны в центре Симферополя, но и в связи с недавним ремонтом столичных дорог. В отношении подрядных организаций, допустивших нарушения при проведении дорожного ремонта в прошлом году, начата претензионная работа. Как вы помните, дефекты были выявлены на всех отремонтированных участках. Подрядчики пообещали городским властям довести всё до ума до 1 февраля, однако так ничего и не сделали.

Оценив ситуацию, Сергей Аксёнов предупредил, что работы не будут приняты до тех пор, пока подрядчики не доведут состояние объектов до утверждённых стандартов. Как минимум, улицам необходимо вернуть ливневые стоки, которые дорожные мастера в ходе ремонта попросту закатали в асфальт. По словам главы Крыма, он уже договорился с министром транспорта республики Сергеем Карповым о создании в Службе автомобильных дорог отдельной рабочей группы, задачей которой станет приёмка дорожно-строительных работ. В неё войдут специалисты федеральных ведомств и профильных научных институтов.

Сергей Аксёнов:

«К сожалению, в некоторых муниципалитетах динамика по дорожному строительству очень плохая. Поэтому министр транспорта Сергей Карпов на следующей неделе будет докладывать по Симферополю. Деньги городу выделены, и я считаю, что этой суммы достаточно, чтобы изменить ситуацию к лучшему».

Палочка-выручалочка

К слову о претензиях. Сергей Аксёнов сообщил о начале служебного расследования по факту отсутствия в крымских аптеках лекарственных препаратов для граждан льготных категорий. По словам премьер-министра, бюджетные средства, предусмотренные на закупку лекарств, всё это время находились на счетах Министерства здравоохранения республики.

Сергей Аксёнов:

«К сожалению, такая ситуация имела место. Деньги были выделены в феврале, однако не были распределены. Это вина должностных лиц, служебное расследование по этому делу проводится. По итогам будут сделаны определённые выводы. Надеюсь, что больше такого не повторится. При этом все обращения, которые поступали, в индивидуальном порядке в режиме ручного управления были рассмотрены».

В свою очередь министр здравоохранения РК Александр Голенко заявил, что льготные лекарства несколько месяцев отсутствовали в аптеках по объективным причинам. В частности, не все препараты разрешается приобретать на бюджетные средства — есть перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств, который утверждается Минздравом и ежегодно пересматривается. В него включены около 600 препаратов. По региональной льготе медикаментов больше, так что некоторые граждане предпочли её федеральной, что якобы и вызвало дефицит медикаментов.

Александр Голенко:

«Также бывает несоответствие торгового наименования выписанному препарату, а средства могут выпускаться под разными названиями. Мы покупаем под определёнными наименованиями, а не под торговыми брендами. Также были сбои в закупках и поставках в начале года. Но это не только у нас, это везде. Мы же работаем по ФЗ-44».

Надо сказать, этот закон — просто какая-то палочка-выручалочка для большинства нерадивых чиновников: что бы ни случилось, всегда можно сослаться на ФЗ-44. Вот и глава Крыма заметил, что для пациентов «нет никакой разницы, по какому закону работает Минздрав, им необходимо получить лекарства вовремя». Он потребовал от Александра Голенко продумать «страховочный механизм», чтобы в период сбоев в торгах и закупках люди не испытывали дефицита лекарственных препаратов.

С больших глубин

По завершении заседания правительства глава Крыма, отвечая на вопросы журналистов, коснулся ещё одной судьбоносной для полуострова темы — водоснабжения. По его словам, работы по подаче воды в Северо-Крымский канал и обеспечению ей северной части полуострова практически завершены.

Сергей Аксёнов:

«Главный вопрос теперь — контроль минерализации, чтобы не повышался уровень солей в воде. Конечно, он ведётся практически ежедневно. У нас есть большие перспективы: есть запасы, которые можно извлекать на больших глубинах безболезненно для экологии. Эта работа уже ведётся. Благодаря ей нет разрывов в графике подачи воды, связанной с бытовыми нуждами. Однако проблема орошения не решена. Мы надеемся, что в рамках работы с Академией наук Российской Федерации к середине года получим новые схемы водоснабжения».