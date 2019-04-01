Искусное перевоплощение

Губернатор Севастополя отчитался о работе Правительства за прошлый год

В минувшую среду губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников представил депутатам города отчет о работе исполнительной власти в 2018 году. В своем выступлении он подвел итоги первого пятилетия после возвращения Севастополя в Россию. В качестве основных достижений он отметил рост населения города за последние три года более чем на 25 тысяч человек. Кроме того, он рассказал, что за пять лет работы была обеспечена энергетическая независимость города, благодаря строительству Балаклавской ТЭС.

Среднедушевые лидеры и их проблемы

Губернатор Севастополя отметил темпы роста «среднедушевых доходов жителей», в соответствии с которыми Севастополь является одним из лидеров в Российской Федерации. По данным статистики, севастопольцы отстают по денежным доходам только от таких регионов, как Краснодарский край и Ростовская область, хотя еще в 2015 году город был на предпоследнем месте среди других регионов ЮФО. Губернатор также рассказал, что Севастополь стал одним из лидеров по темпу роста инвестиций. Инвестиции в основной капитал на душу населения выросли за два года в 6 раз, при этом доля внебюджетных инвестиций возросла до 56,5%. Он также отметил, что бюджет Севастополя становится более самодостаточным. С 2016 года собственные доходы бюджета выросли на 33%, или на 3,5 млрд руб. По оценке Правительства Российской Федерации, в 2018 году город занял 8-е место среди 40 регионов с наилучшими результатами роста экономического потенциала.

Говорил губернатор и о проблемах, с которым горожане чаще всего обращаются к исполнительной власти. Наиболее острыми из них являются высокие цены, низкие заработные платы и дефицит рабочих мест. Также одним из волнующих вопросов остается медицина, губернатор рассказал об объектах здравоохранения, заложенных в федеральную целевую программу. Глава города пообещал, что контракт на строительство онкологического диспансера будет заключен до 8 мая и в июне будет завершено проектирование больницы скорой медицинской помощи и инфекционной больницы. Кроме того, в ближайшие три года планируется построить две детские поликлиники: в Стрелецкой бухте и на Корабельной стороне, а также поликлинику в Казачьей бухте и амбулаторно-поликлинический центр на проспекте Генерала Острякова. Он отметил, что проектирование по данным объектам сейчас завершается.

Еще одной наболевшей темой для Севастополя является энергетика.

Дмитрий Овсянников, губернатор Севастополя:

«Ускорить темпы газификации региона позволит, в том числе, создание государственной монополии, которая придет на смену ПАО «Севастопольгаз».

В качестве основных задач на ближайшее время губернатор обозначил возобновление контракта по КОС «Южные», достройка парка Победы и переход ко второй очереди. Также губернатор рассказал, что в ближайшие три года в регион зайдут сразу несколько крупных девелоперских проектов.

Дмитрий Овсянников:

«Еще одно принципиальное решение — переход от точечной застройки к комплексному освоению территорий, с формированием за счет застройщиков всей необходимой социальной инфраструктуры. В 2018 году начато исполнение первого соглашения по комплексному устойчивому освоению территорий на улице Токарева. Всего в ближайшие три года будет дан старт минимум трем крупным девелоперским проектам на территории города».

Губернатор Севастополя отметил, что чрезвычайно важным является решение правительства о вводе в эксплуатацию многоквартирных домов, на десятилетия «зависших» в неопределенном статусе.

Дмитрий Овсянников:

«В прошлом году благодаря точечной работе с каждым застройщиком мы ввели в эксплуатацию пять „проблемных“ домов. С начала 2019 года введены в эксплуатацию два проблемных объекта по проспектам Античный и Октябрьской Революции. В стадии подготовки решения по домам на Челнокова, Артдивизионовской, Тарутинской. Благодаря этой работе тысячи севастопольских семей наконец-то стали полноценными владельцами жилья».

Несчастные очистные

Говоря о других проблемных вопросах развития Севастополя, глава исполнительной власти города рассказал и о строительстве очистных сооружений «Южные», заверив, что работы здесь будут возобновлены.

Дмитрий Овсянников:

«Несомненно, многих жителей Севастополя волнует судьба строительства КОС «Южные». В результате действий недобросовестного подрядчика и банкротства его банка-гаранта, работы были фактически заморожены на год. В настоящее время правительством РФ, минэкономразвития поддержаны предложения правительства Севастополя, есть соответствующее поручение президента по возобновлению работ по КОС «Южные».

По словам губернатора, в состав профильной государственной программы Севастополя будут включены недостающие средства в размере 2,9 млрд рублей с последующей компенсацией расходов путем предоставления в 2022 году дотации на обеспечение сбалансированности городского бюджета. Кроме того, будет продолжена работа по взысканию в судебном порядке задолженности с недобросовестного подрядчика — компании «Биотехпрогресс» и банка-гаранта.

Напомним, что контракт на строительство КОС «Южные» был заключён с АО «Научно-производственное предприятие «Биотехпрогресс» в декабре 2017 года. Компания открыла расчетный счет в ПАО «ОФК Банк», на который был перечислен авансовый платеж по контракту в 2 млрд рублей, а в апреле 2018 года у банка была отозвана лицензия.

«Глава ОПГ»?

Не обошлось заседание и без скандала. Так, Алексей Чалый, депутат Законодательного собрания Севастополя, комментируя отчет губернатора, назвал последнего «главой ОПГ».

Алексей Чалый:

«У меня ощущение, что мы сегодня были свидетелями искусного перевоплощения. Мы один день в году видим одного губернатора, 364 дня в году видим другого. К сожалению, опыт прошлого года говорит о том, что то, что происходит в день отчета, и то, что происходит в дни, следующие за отчетом, — вещи, между собой мало связанные. Если же проанализировать, что на самом деле происходило, а не то, о чем идет отчет, и прежде всего, если это положительное, то связано с прямым управлением и с прямыми достижениями федеральной власти. Даже при прямом правлении федеральной власти многие вещи брутально провалились. По моему мнению, за 2018 год у нас устоялась и укоренилась организованная преступная группа, которая занимается массовыми злоупотреблениями в области имущественно-земельных отношений и исполнения государственных контрактов, как местных, так и федеральных. Руководители этой группы — вот они, здесь присутствуют...»

В ответ губернатор заявил, что раздражение Чалого вызвано досадой за разорванный с ним коммерческий контракт на реконструкцию города.