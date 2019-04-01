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Спорт

Поход в лавку с хрусталём

Ситуация на Кубках мира 2018-19 годов

Мировые и европейские чемпионаты по олимпийским видам спорта проводятся один раз в год, а то и реже. Ну, а зимние и летние Олимпийские игры — раз в четырехлетие. И тут на помощь спортсменам приходят в последние годы обязательные розыгрыши многоэтапных Кубков мира почти по всем олимпийским видам спорта, которые приносят спортсменам не только большие и малые хрустальные глобусы, но и приличные денежные гонорары, на которые живет подавляющее число профессионалов, участвующих в розыгрышах этих популярных призов.

Месяц до подведения итогов

До официального подведения черты под окончанием зимнего послеолимпийского сезона 2018/19 годов «зимникам» остаётся завершить чемпионаты мира по хоккею с шайбой среди женщин и мужчин и чемпионат мира по кёрлингу в миксе, к середине мая. После этого мы сможем рассказать нашим читателям, как прожила первый год после зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане-2018 зимняя часть мирового спорта, в которой, в основном не по своей воле, российские мастера выступили весьма бледно, явно недостойно для великой спортивной державы. Пока же наши чемпионы рассчитывают из второго десятка государств на аренах Пхёнчхана шагнуть в первую пятёрку стран, хотя по количеству наград, завоёванных на чемпионатах мира нынешнего сезона, россияне уступают только норвежцам. Но пока ещё, после минувшей массированной «допинговой атаки», не могут восстановиться морально и вновь собирать приличный «золотой» урожай, который отныне является главным мерилом достижения каждого государства в спорте. Вот почему так внимательно все поклонники спорта отслеживают многоэтапную борьбу не только за Большие хрустальные глобусы Кубков мира, учреждённые для отличившихся в общем зачёте, но и за Малые, которые вручаются за успехи в отдельных олимпийских дисциплинах на снегу и льду.

Сегодня мы приглашаем читателей нашего еженедельника пройтись по огромному «магазину» спортивного хрусталя, заглянув в его отдельные «лавки» по видам спорта, где страны обзаводятся Кубками наций по своему виду спорта, а спортсмены — памятными наградами.

Лыжный спорт

Здесь три раздела. Самый мощный — лыжные гонки, и по сравнению с ним довольно скромными являются прыжки на лыжах с трамплина и лыжное двоеборье (прыжки с трамплина плюс лыжные гонки). В гонках за Кубок наций у мужчин сошлись норвежцы и россияне, а у женщин в их спор вмешались ещё и шведки. Победу в общем зачёте отпраздновала сборная Норвегии. А вторыми стали россияне. В личном первенстве в общем зачёте лучшим стал восходящая звезда норвежского спорта Йоханес Клебо, опередивший талантливейшего россиянина Александра Большунова. Эти два мастера поделили между собой и два Малых хрустальных приза. Клебо досталась победа среди спринтеров, а Большунову — среди «дистанционщиков». Среди женщин в остром соперничестве норвежка Ингвильд Остберг опередила в общем зачёте нашу Наталью Непряеву, отодвинув на третье место легендарную норвежку Терезу Йохауг, а лучшим спринтером проявила себя шведка Стина Нилссон.

Вне конкуренции в прыжках с трамплина был в минувшем сезоне японец Рею Кабаяси, ставший сильнейшим в прыжках и в полётах на лыжах. А у женщин на трамплинах верховодила норвежка Мартин Луннбю. После многих лет затишья проявили себя россияне в лице Евгения Крюкова и команды девушек, ставшей шестой в командном соперничестве за Кубок наций. А вот в лыжном двоеборье наши парни ничем, увы, как уже много лет подряд, не блеснули. Здесь в общем зачёте первенствовал норвежец Ярль Магнус Рийбер, с прыжками лучше всех справлялся австриец Франц-Йозеф Рерль, а с гонками — итальянец Алессандро Питтин.

Итак, лыжный спорт остался вотчиной норвежцев, и россиянам предстоит немало поработать, чтобы попытаться опередить их хотя бы в лыжных гонках.

Абсолютный чемпион

После семилетнего чемпионства в биатлоне француза Мартена Фуркада, вряд ли скоро найдётся мастер, который не только начнёт улучшать его достижения, но и приблизится к ним. Но, как говорится, на глазах «маэстро», да ещё при его непосредственном участии, в атаку на выдающегося французского «стреляющего лыжника» пошёл младший из норвежских братьев Бё, «рыжий» Йоханнес. Он стал сильнейшим в общем зачёте, оставив рядом на пьедестале почёта нашего Александра Логинова и молодого француза Кантена Фийона Майе. А затем собрал блистательную коллекцию Малых хрустальных глобусов, став сильнейшим в индивидуальной гонке, в спринте, в преследовании, в масс-старте, в эстафете, в смешанной эстафете, став абсолютным победителем Кубка мира-2018/19 годов. Увы, на долю россиян пришлись лишь «серебро» в мужской эстафете и «бронза» Логинова в преследовании.

У дам отчаянный спор за победу в общем зачёте вели симпатичные итальянки Доротея Вирер и Лиза Витоцци, в итоге Большой приз достался Доротее, которая стала лучшей в преследовании, а Лиза была второй в «тотале» и первой в индивидуальной гонке. Вместе итальянки опередили русскую «словачку» Анастасию Кузьмину, первенствовавшую в спринте. Ну, а в масс-старте неожиданно для всех фавориток опередила шведка Хамна Эберг.

Честно, не ждали!

После провала наших мастеров стального конька в Пхёнчхане, мало кто мог ожидать, что наши конькобежцы столь мощно пройдут серию этапов нынешнего розыгрыша Кубка мира. Но спорт много раз доказывал, что он заряжен на различные сенсации. Вот и теперь Большие хрустальные глобусы украсили коллекции наград Павла Кулижникова (500 м), Дениса Юскова (1500 м), Андрея Румянцева (5000/10000 м), женской сборной России в командном спринте. Наши мастера оставили на долю сильнейших соперников лишь победы голландцу Кьелду Нейсу (1000 м), австриячке Ванессе Херцог (500 м), американке Британни Боу (1000 и 1500 м), чешке Мартине Скобликовой (3000/5000 м), южнокорейцам Ким Бо Рыму и Ум Чхон Хо (масс-старт).

Прибавьте к четырём золотым наградам «серебро», завоёванное нашими мужскими и женскими квартетами в командных гонках, в командном мужском спринте, «бронзу» Кулижникова (1000 м), Ольги Фаткулиной (500 м), Натальи Ворониной (3000/5000 м), Руслана Захарова (масс-старт), и можно с уверенностью считать, что наши парни и девушки вернулись в число сильнейших конькобежцев планеты.

И снова без нас

Уверены, что читатели догадались, что мы попали в «лавку», где хранятся награды для сильнейших горнолыжников мира и где снова никто не готов встретиться с россиянами. Здесь в героях Кубка мира-2018/19 годов ходит среди прекрасного пола американка Микаэла Шиффрин. Она в личном зачёте выиграла супергигант, слалом, гигантский слалом. Микаэла уступила только скоростной спуск австриячке Николь Шмидхофер и альпийскую комбинацию итальянке Федерике Бриньоне. У мужчин же вновь в общем зачёте лучшим стал легендарный австриец Марсель Хиршер, опередивший француза Алекса Пентюро и норвежца Хенрика Кристофферсона. Марсель выиграл слалом и гигантский слалом, Пентюро был сильнейшим в альпийской комбинации, а в скоростном спуске и в супергиганте, соответственно, первенствовали — швейцарец Беат Фойц и итальянец Доминик Парис.

Дмитрий ПОЛЕЖАЕВ
Фото eurosport.com, gazeta.pl
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 525 от 19 апреля 2019 года

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Просмотров: 110 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 07:18

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