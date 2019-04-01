Юбилейный чемпионат

Квята опять подвела техника, а когорта ведущих гонщиков не поменялась

Несколько лет назад на журналистских посиделках во время «Гран-при России» по «Формуле-1» в Сочи возник спор: какой из профессиональных видов спорта особенно популярен в мире? Футбол, хоккей с шайбой, баскетбол, теннис, шахматы? Но всё прекратилось, когда прозвучало: автоспорт! И тут же были приведены убедительные аргументы: каждый человек, садящийся за руль автомобиля, становится автолюбителем, а значит, наверняка интересуется и «Формулой-1», где собраны лучшие гонщики и конструкторы мира, которые демонстрируют все новейшие достижения ведущих автомобильных фирм планеты. Вот почему с особым интересом весь спортивный мир ждал «Формулу-1» нынешнего года, ведь в ней стартовал юбилейный 70-й чемпионат мира.

Трудный и дорогой вид

Автоспорт на высшем уровне — трудная и затратная вещь. Тот, кто им увлекается серьёзным образом, в курсе дела, как нелегко создать профессиональные команды, которые гонщики между собой называют не иначе, как «конюшнями». Поэтому на сегодняшний день их всего десять, и базируются они в семи странах, где на высоком уровне развито автомобилестроение. Три профессиональные «гоночные конюшни» защищают спортивные цвета Великобритании, две — Италии, по одной — США, Германии, Австрии, Франции и Швейцарии. На службе у каждого клуба три-четыре высококлассных гонщика (двое из них основные), крупные и высококлассные команды технического и обслуживающего персонала. Одним словом: отдельное государство — в государстве.

Причём эти коллективы предельно объединены многолетней совместной работой, хорошо зарабатывают, тщательно подбирают каждого отдельного специалиста, особенно когда дело касается подбора пилотов. Поэтому, как правило, все команды интернациональны по своему составу. В сезоне, с марта по ноябрь, они участвуют в розыгрыше двадцати одного «Гран-при» на автодромах разных стран Европы, Азии, Северной и Южной Америки, Океании, но пока ещё не добрались до Африки, где ещё отсутствует должная инфраструктура для проведения таких скоростных состязаний.

К сожалению, российские гонщики пока не могут не только создать свою национальную команду, но и закрепиться в ведущих клубах «Формулы-1», хотя почти ежегодно кто-нибудь из них приглашается на просмотр в эти сильные коллективы. Закрепляются в них, попадая в число двадцати основных пилотов, лишь единицы. Так, в нынешнем юбилейном чемпионате в их число вернулся после годичного «простоя» челябинец Даниил Квят. Он защищает цвета, как говорится, клуба «средней руки» «Toro Rosso», являясь партнёром таиландца Александра Албона. Этому молодому по возрасту дуэту весьма и весьма далековато до признанных фаворитов из «Мерседеса», британца Льюиса Хэмилтона и финна Валттери Боттасы.

Стать чемпионом мира по «Формуле-1» невероятно трудное достижение. Не случайно за 69 минувших чемпионатов победителями становились лишь 38 гонщиков. Шестерым из них дважды улыбалось чемпионское счастье. А ещё двадцати одному — по одному разу. Ну, а в легендарный отряд мастеров автомобильных суперскоростей входит «золотая девятка»: семикратный чемпион мира немец Михаэль Шумахер, пятикратные чемпионы — аргентинец Хуан Мануэль Фанхио и британец Льюис Хэмилтон, четырёхкратные чемпионы — француз Ален Прост и немец Себастьян Феттель, трёхкратные чемпионы — австралиец Джек Брэбен, англичанин Джеки Стюарт, австриец Ники Лауда, бразильцы Нельсон Пике и Айртон Сенна, итальянец Амберто Аскери. Увы, сейчас на трассы выходят лишь двое из этой небольшой когорты великих гонщиков: Хэмилтон и Феттель.

Поехали!

В минувшем марте участники юбилейного чемпионата разыграли первый «Гран-при Австралии» в Мельбурне. И он прошёл при явном преимуществе мерседесовцев. Но победил, как все уже к этому привыкли за последние годы, не симпатичный британский мулат Льюис Хэмилтон, а его партнёр по команде финн Валттери Боттас, котрому и достались 25 очков за победу. Льюису осталось лишь 18 баллов. А молодой голландец Макс Ферстаппен мощнейшим рывком на финише опередил ещё одну действующую «звезду», немца Себастьяна Феттеля.

И сразу же выстроилась первая десятка, которая заработала очки для общего зачёта: Ботттас — 25, Хэмилтон — 18, Ферстаппен — 15, Феттель — 12, монегаск Шарль Лекрер — 10, датчанин Кевин Магнуссен — 8, немец Нико Хюлькенберт — 6, финн Ким Райкконен — 4, канадец Рэне Стролл — 2, Даниил Квят — 1 очко. Однако следует отметить, что Даня очень грамотно вёл гонку, но, увы, его болид по техническим данным ещё не в состоянии бороться с сильными мира сего.

Прошло двадцать дней, и автомобильный караван перебрался в Сахир, где был разыгран «Гран-при Бахрейна». И опять за главный приз схлестнулись друзья-соперники из «Мерседеса». Но на этот раз со старта до финиша лидировал британец, а финн был вторым, и они, набрав по 43 очка, стали лидерами первенства. Впервые поднялся на третью ступеньку пьедестала почёта Шарль Лекрер — 15 очков, опередивший: Ферстаппена — 12, Феттеля — 10, британца Гарри Норриса — 8, Райкконена — 6, француза Пьера Гасли — 4, тринидадца Александра Албона — 2, мексиканца Серхио Переса — 1 очко. Нашего Даню Квята опять подвела техника. Только двенадцатое место, которое желанные очки не приносит.

Несколько дней назад в Шанхае был разыгран «Гран-при Китая». И опять, словно под копирку, повторился сценарий гонки в Бангладеше. Вторую победу отпраздновал Хэмилтон, ставший единоличным лидером с 68 очками. Вторым финишировал Боттас — 18, за которым один за другим проносились над белой линией финиша: Феттель — 15, Ферстаппен — 12, Лекрер — 10, Гасли — 8, австралиец Даниэл Риккардо — 6, Перес — 4, Райкконен — 2, Албон — 1 очко.

И вновь караван в пути. Теперь в Европу, где 28 апреля на улицах Баку будет разыгран «Гран-при Азербайджана».