Неизвестный особняк известного человека

На месте дома Арендта на ЮБК построят многоэтажный комплекс

Есть фамилии, которые сыграли существенную роль в истории полуострова и потому имеют для него большое значение. К таковым относится и знаменитая семья Арендтов. Мы уже не раз писали о печальной судьбе их особняка в Симферополе, а недавно «Крымский ТелеграфЪ» выяснил, что в Крыму есть ещё одно здание, связанное с историей знаменитой фамилии. К сожалению, его участь не менее печальна.

Знаменитое семейство

Андрей Фёдорович Арендт был надворным советником и штаб-лекарем, на протяжении нескольких десятилетий лечившим почти весь Симферополь. Вообще, таврическая ветвь Арендтов — семья в России достаточно известная. Сын Андрея Фёдоровича, Николай, пошёл по стопам отца и стал врачом, а помимо лечебной карьеры, увлекался воздухоплаванием. Именно он разработал конструкцию безмоторного самолёта и заложил основы отечественного планеризма. Его жена София Андреевна Сонцова-Арендт — основательница первого в Симферополе детского сада.

Разумеется, дом на улице Карла Маркса, 25, в Симферополе, в котором проживало столь известное и достойное семейство, в наши дни представляет не только архитектурную, но и историческую ценность. Но, к сожалению, большая часть чиновников не разделяет эту точку зрения, так что некогда великолепный особняк, принадлежавший знаменитой фамилии, постепенно приходит в упадок и на сегодняшний день готов вот-вот рассыпаться.

Однако, выяснилось, что этот объект — не единственное наследие известной семьи. Современные потомки Николая Арендта рассказали, что есть в Крыму и его частично сохранившееся имение, расположенное недалеко от Ялты, на территории бывшего пионерского лагеря имени Германа Титова, близ утёса Ставри-Кая.

«В этом имении Николай Андреевич Арендт поселился из-за того, что обнаружил поблизости восходящие потоки воздуха, — рассказывает наследница знаменитого воздухоплавателя Наталия Арендт. — Там он мог заниматься своими опытами — запуском моделей планеров. Кроме того, в этом доме его посещали друзья — видные учёные, художники, общественные деятели».

Найти и потерять

Судя по фотографиям, дом в бывшем имении Арендтов находится в неплохом состоянии. По словам потомков Арендта, сохранилась даже оригинальная внутренняя отделка помещений. Кроме того, уцелел семейный склеп, расположенный недалеко от дома. В нём до 70-х годов прошлого века хранились останки самого Николая Арендта, а также его супруги Софии Андреевны. Сейчас они перезахоронены на Поликуровском кладбище в Ялте.

Увы, интереснейший исторический объект недоступен ни для крымчан, ни для туристов, которым он наверняка мог бы быть интересен. Дом находится на территории заброшенного пионерского лагеря, вход на которую запрещён. Но что ещё хуже, внезапно обретённое наследие великого человека может быть снова утрачено. На сей раз безвозвратно. Судя по всему, участок, на котором расположено имение, был выкуплен в частную собственность и отведён под застройку.

На днях появилась информация о том, что на очередном Ялтинском международном экономическом форуме будет подписано инвестиционное соглашение о строительстве в Ялте жилого комплекса «Романовский квартал».

«Речь идёт о проекте строительства жилого комплекса, на территории которого предусмотрено создание объектов социальной и коммерческой инфраструктуры, а также развитой инфраструктуры для отдыха детей и взрослых, — рассказывают представители Корпорации развития Республики Крым, ответственной за подготовку соответствующего инвестиционного соглашения. — При проектировании был использован концепт „Город в городе“ и „Эко-дворы“ без машин (за счёт строительства подземной стоянки на 700 парковочных мест). Общая площадь застройки займёт 77,5 тысячи квадратных метров. Объём инвестиций — 3,2 миллиарда рублей. Количество создаваемых рабочих мест — не менее тысячи».

Опять элитное...

На официальном сайте «Романовского квартала» указано, что согласно проекту жилой комплекс будет располагаться на участке в 3 гектара, рядом с «Поляной сказок» и зоопарком «Сказка». Он будет состоять из 14 шестиэтажных зданий. Уже определено и место расположения комплекса — судя по опубликованной застройщиком карте, стройплощадка развернётся прямо на месте, где сейчас стоит особняк Арендта. Очевидно, сам дом будет пущен под снос, ведь он не числится в реестрах культурного, исторического или архитектурного наследия. Более того, даже специалисты Ялтинского краеведческого музея не знали о существовании особняка, пока потомки знаменитого деятеля не обратили на него внимание общественности.

Конечно, полуостров должен развиваться. В том числе, за счёт крупных инвестиционных проектов и масштабных строительных объектов. Однако печален тот факт, что любой участок крымской земли, независимо от его исторической, археологической или культурной ценности, в любой момент может превратиться в стройплощадку для очередного новодела. Во всех цивилизованных странах давно научились не только чтить своё наследие, но ещё и получать за него дивиденды, благодаря, например, туристическому спросу. А вот в Крыму этого делать ни в какую не хотят. Так что неровен час, и на смену южнобережным дворцам и знаменитым дачам придут безликие колоссы элитной недвижимости. Может, уничтожение собственной истории можно остановить, начав именно со спасения крохотного особнячка Николая Андреевича Арендта — человека, чья семья так много сделала для нашего края?