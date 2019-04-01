В Севастополе презентовали «умный» троллейбус

В городе-герое прошла презентация троллейбуса, оснащённого системой WiFi, камерами видеобезопасности, информационными табло, системами безопасности и оповещения населения на случай чрезвычайных ситуаций. Презентовали новый транспорт в рамках 6-го Южного форума информационной безопасности «Инфофорум-Крым». Но насколько улучшатся теперь перевозки горожан?

Прошли доработку

По данным ГУП «Севэлектроавтотранс им А.С. Круподерова», за период 2017-18 годов, при поддержке Правительства РФ, губернатора и Правительства Севастополя, по государственной программе некоммерческого лизинга компания получил 128 новых троллейбусов марки «Тролза» и 173 автобуса на газомоторном топливе различной модификации. Только в 2018 году предприятие получило 50 новых троллейбусов и 50 автобусов.

Александр Швейкус, директор ГУП «Севэлектроавтотранс им А.С. Круподерова»:

«Презентованные машины мы получили в 2018 году, они имеют небольшие доработки. В прошлом году мы получили 50 таких машин, 50 ожидаем в этом году и 50 по контракту ждем еще в следующем году. По договору лизинга машины производства саратовского завода Фрунзе, которые в соответствии со сформированным техническим заданием эксплуатировались и эксплуатируются на полигоне Севастополя».

Директор рассказал, что новые троллейбусы оборудованы системой кондиционирования воздуха, которая создает комфортные условия как для пассажиров, так и для водителя.

Александр Швейкус:

«Система кондиционирования воздуха — это редкость для России, но у нас по-другому ездить невозможно. Стоят тонированные стеклопакеты, внутри ведется видеонаблюдение, в машине находится восемь камер. В стандартной комплектации стоят мониторы, которые показывают различного рода информацию, включая информацию о чрезвычайных ситуациях, которые могут произойти на территории города. Есть информация визуальная, есть и аудиоинформация, которая передается как внутренней связью, так и динамиками, которые стоят снаружи».

Новые троллейбусы оборудованы местами для перевозки инвалидов-колясочников, имеют специальные крепления и места для размещения сопровождающих лиц. Также они оснащены переговорным устройством и кнопкой вызова водителя (как снаружи транспортного средства, так и внутри). Кроме того, в новых троллейбусах имеются системы подзарядки для мобильных телефонов и через специальные разъемы можно подзарядить оргтехнику, которую пассажиры часто возят с собой.

Александр Швейкус:

«Эти машины прошли небольшую доработку, установлен вай-фай оператора „Севстар“, плюс машины оборудованы системой подсчета пассажиров, камеры стоят на входе, а также безналичной формой оплаты проезда».

Напомним, что с апреля 2019 года в систему безналичной оплаты проезда включены и пассажиры-льготники. Теперь каждый льготник при проезде в транспорте пользуется персонифицированной картой льготника ЕГКС, полученной в учреждениях соцзащиты. Что же касается системы подсчета пассажиров, то сейчас она проходит в тестовом режиме, после же завершения тестирования планируется, что она будет внедрена как на государственном, так и на частном транспорте.

В качестве основных проблем, с которыми чаще всего сталкиваются водители и пассажиры при проезде в общественном транспорте, Александр Швейкус отметил высокую травматичность.

Александр Швейкус:

«Сегодня очень больной вопрос — это поведение пассажиров, которые не понимают, что транспортное средство является зоной опасности. Очень много падений внутри салона. Водители у нас не все в адеквате, некоторые пытаются подрезать, и водитель вынужден прибегать к экстренному торможению. Если человек не держится, может быть падение, и довольно-таки часто подобные ситуации случаются».

По данным разработчиков, в новых машинах значительно уменьшен шум от двигателя, что позволяет пассажирам не только нормально общаться, но и слушать музыку, смотреть телетрансляцию на информационных мониторах, размещенных в салоне.

С функцией «антикарманник»

Поможет «умный» троллейбус и в случае ДТП или кражи карманником. Центральный компьютер следит за работой всех систем машины и выдает данные на монитор перед водителем. Автоматика защиты четко срабатывает на внештатные ситуации, обеспечивая безопасную эксплуатацию транспорта. Кроме того, все транспортные средства оснащены видеокамерами, которые позволяют наблюдать в режиме реального времени и записывать всё происходящее в салоне транспортного средства. Запись с камер хранится на жестком диске, расположенном прямо в машине, на протяжении 20 дней.

Владимир Татарчук, директор Департамента общественной безопасности:

«Карманник зашел, и мы видим, что он вытаскивает. Следственным и правоохранительным органам очень легко, мы исключаем тем самым возможность краж, не только у наших жителей, но и самое главное у туристов. Наша задача, чтобы здесь туристов было больше».

Начиная с 2017 года севастопольское предприятие подключено к российской навигационной системе ГЛОНАСС, что позволяет следить за передвижением транспортных средств по маршрутам в режиме реального времени. Благодаря данной системе диспетчерская служба предприятия может наблюдать за дорожной обстановкой и корректировать график движения, а также пассажиры через интернет в он-лайн режиме могут получать информацию о времени подхода транспорта. Помимо этого, в настоящий момент в рамках программы «Умный город» идет реализация проекта «Умная остановка». В 2019 году «Умные остановки» будут оснащены электронными табло графиков движения транспортных средств по маршрутам. Табло будут показывать время подхода того или иного транспортного средства к остановке.

В настоящее время в городе работает 16 маршрутов, в среднем на линию каждый день выходит от 135 до 140 машин. Стоимость проезда в троллейбусе на сегодняшний день составляет 19 рублей или 16 при безналичной форме оплаты.