Как «отжать» пещеру и заработать на трагедии

Почему на Мраморную пещеру позарилось Управление делами президента РФ в Крыму и зачем режиссёр Бекмамбетов заинтересовался «керченской бойней»

Картина этой недели была бы не полной без двух новостей, касающихся совершенно разных событий, но вызвавших одинаково негативный резонанс. В первом случае — речь о ситуации вокруг знаменитой Мраморной пещеры, которую, якобы, хотят забрать у предпринимателя, который не просто уже три десятка лет занимается её обслуживанием, но имеет самое непосредственное отношение к её открытию и вообще к тому, что объект стал одной из визитных туристических карточек полуострова. Во втором случае — речь о желании паразитировать на трагедии, пусть и «в рамках искусства».

«Даже в 90-е таких наездов не было»

Пожалуй, Мраморная пещера не нуждается в представлениях. Она расположена на нижнем плато Чатырдага и широко известна как одна из красивейших оборудованных пещер в Крыму.

Несколько дней назад крымский спелеолог Александр Козлов, которому принадлежит ООО «Центр спелеотуризма Оникс-тур», которое, в свою очередь, с начала 90-х годов прошлого века занимается коммерческим использованием и исследованием знаменитой Мраморной пещеры (в частности, фирма оборудовала пещеру для туристов, сделав вполне достойный объект), сообщил, что утром 12 апреля некие неизвестные люди в камуфляже перекрыли единственную дорогу к пещере, запретив проезд машинам с туристами. Как выяснилось позже, по словам Козлова, попытка блокировать проезд к достопримечательности была делом представителей Управления делами президента РФ в Крыму. Но попытка не удалась. К полудню того же дня, после прибытия на место полиции, дорога была разблокирована. Сам Александр Козлов уверен, что дорогу блокировали лесники Крымского природного заповедника под руководством начальника лесной охраны, который выполнял распоряжения директора заповедника Елены Деркач. А та, в свою очередь, подчиняется Олегу Подолько — руководителю Управделами президента РФ в Крыму. По словам Козлова, права на Мраморную пещеру Подолько и Деркач предъявили ему ещё 27 февраля и «заявили, что весь Крымский природный заповедник и гору Чатырдаг переданы в ФБГУ «Комплекс „Крым“ Управделами президента». Козлову, по его словам, было предложено распустить «Оникс-тур» и перейти с коллективом на работу в вышеупомянутое управление. Козлов отказал и после отказа начались неприятности. В частности, он показал журналистам письмо от ФБГУ «Комплекс Крым», в котором уведомляется, что «доступ на территорию Управления делами Президента РФ будет прекращён 12 апреля 2019 года».

Однако, когда поднялся шум после неудавшейся блокировки проезда к пещере, Елена Деркач заявила журналистам, что к произошедшему отношения не имеет. «С моей стороны никаких действий не было. Но территория, на которой расположена пещера, принадлежит государству. На сегодняшний день существуют учредительные документы Крымского природного заповедника, по которым эта земля наша. Насколько мне известно, у ФБГУ „Комплекс Крым“, которому мы подчиняемся, договорных отношений с „Оникс-туром“ нет. Что будет дальше, я не знаю, я должностное лицо, как мне скажут, так мы и сделаем», — заявила она журналистам. А руководитель Управделами президента РФ в Крыму Олег Подолько комментировать эту историю вообще отказался.

«Даже в 90 таких хамских наездов не было», — резюмирует ситуацию Козлов.

Попытка перекрыть дорогу к пещере возмущает Козлова еще и потому, что, по его словам, земля нижнего плато Чатырдага национальному парку «Крымский» официально пока не передана, а участок вокруг Мраморной пещеры площадью 10,8 га по приказу Минимущества Крыма от 19 декабря 2018 года должен быть выделен в пользование «Оникс-туру».

«Я встречался с первым замглавы МИЗО Крыма Арсением Гостевым, он мне это подтвердил. Участок вокруг пещеры принадлежит Симферопольскому району, он внесен в публичную кадастровую карту РФ. Сейчас мы будем заключать договор с МИЗО о том, чтобы стать землепользователями. Нас поддержал в этой ситуации и Аксенов. Я разговаривал с ним, он заверил, что пещеру мы не отдадим».

Также о том, что местная власть может встать на сторону собственника и не отдаст крымскому управделами президента Мраморную пещеру может говорить и то, что сейчас Минимущества Крыма готовит передачу земли вокруг пещеры в пользование ООО «ЦСТ Оникс-тур». Но станет ли в конечном итоге заступничество крымской власти благом для предпринимателя?..

Повод для блокбастера

Другой резонансный случай связан с тем, что, как стало известно, российский кинорежиссер Тимур Бекмамбетов выступит продюсером фильма о массовом расстреле учащихся в Керченском политехническом колледже.

Данную новость на своей странице в Facebook сообщила сценарист фильма Ксения Леонова. «Теперь можно раскрыть секрет. Мы с Леонидом Мартиниди (режиссером) делаем фильм про трагедию в Керчи. Папа проекта — Тимур Бекмамбетов. По предварительным наброскам, расследование ведётся от лица журналиста, который не выходит из дома после перелома позвоночника, все время жрёт гамбургеры и на всех ворчит», — написала Леонова.

Создатели картины говорят, что фильм расскажет не только историю Рослякова, по чьей вине произошла трагедия, но и других студентов и преподавателей колледжа. Планируется снимать картину в новом формате Screenlife, который предполагает, что зритель видит происходящее на экране компьютера, планшета или смартфона. Все события разворачиваются прямо на экране. Вместо декораций — рабочий стол, вместо действий героя — курсор. Ни бюджет, ни сроки выхода фильма пока не сообщались.

В социальных сетях по этому поводу уже началось массовое недовольство. Дескать, негоже наживаться на трагедии, даже если это будет хороший, талантливый фильм. Слишком свежи ещё раны.

Напомним, трагедия в Керченском колледже произошла 17 октября прошлого года. 18-летний студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков привел в действие самодельное взрывное устройство в столовой учебного заведения, после чего расстрелял учащихся и преподавателей из ружья. Погиб 21 человек, включая самого Рослякова.

Занятия в колледже возобновились в декабре прошлого года, после того, как корпус учебного заведения отремонтировали. При этом, ремонтно-восстановительные работы обошлись в 13 млн рублей.