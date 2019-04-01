Политика: большая и мелкая

Скандал в Бундестаге, пакость на эстонской границе и серьёзная озабоченность из-за возможных конфликтов

На этой неделе зарубежные СМИ рассказывали о Крыме в связи с запретом знаменитому российскому паруснику «Седов» зайти в эстонские воды, в связи с травлей немецкого депутата бундестага, из-за разрыва отношений между Россией и НАТО и снова в связи с украинскими выборами.

Оттого и страшно...

Несколько дней назад замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество как по военной линии, так и в гражданской сфере. Наш дипломат пояснил, что инициатором разрыва стал альянс, что и завело отношения между Москвой и блоком в тупик. Естественно, что среди множества точек взаимного напряжения, в ситуации, которая привела к этому результату, так называемый «фактор Крыма» сыграл далеко не последнюю роль. И теперь и Россия говорит о риске конфликтов, пусть даже и непреднамеренных, и представители НАТО признаются в серьёзной озабоченности. В частности, об этом пишет газета

Минобороны США Military Times: «Глубокий холод в российско-американских отношениях вызывает в некоторых кругах озабоченность, что Вашингтон и Москва рискуют ввязаться в вооруженное противостояние, которое по ошибке или просчету может привести к ядерной войне». Таким образом, и у нас, и за океаном есть понимание, что диалог между Москвой и Вашингтоном является важнейшей проблемой сегодняшнего дня. И обе стороны, в частности, задают вопрос: не станет ли Крым (впрочем, называется множество гипотетически опасных регионов) причиной страшного для всех конфликта?

Не признает

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не рассматривает возможности снятия экономической блокады с неподконтрольных Киеву территорий или признания Крыма российским в обмен на мирное урегулирование конфликта на востоке страны. С таким заявлением выступил штаб политика. Так называемые «представители команды Зеленского» также заявили: «Крым был, остается и будет частью Украины, которая должна вернуться в ее состав с компенсацией со стороны России за нанесенный оккупацией ущерб, с учетом возмещения пострадавшим и семьям погибших от российских репрессий». Так что придание фигуре кандидата в президенты Украины Зеленского зависимости от некоего «российского влияния», похоже, не более чем предвыборные игры.

Недружественный акт

Эстония запретила вход в свои территориальные воды российскому учебному паруснику «Седов», поскольку на его борту находились курсанты Керченского государственного морского технологического университета, заявил представитель эстонского МИДа. «По нашей оценке, выдача разрешения учебному судну противоречила бы политике непризнания аннексии Крыма», — отмечает министерство. Однако, как сообщают российские источники, заход «Седова» в эстонские воды был согласован заранее и запланирован на 13-14 апреля — за несколько дней до визита президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Москву. О запрете же на заход в территориальные воды Эстонии стало известно уже по факту прибытия судна. Посольство России в Таллине назвало этот запрет недружественным актом.

«Потому, что ездил в Крым!»

В Германии разгорается скандал вокруг фигуры депутата Бундестага Маркуса Фронмайера и партии «Альтернатива для Германии» (AfD). Во время недавних выборов в Германии российские государственные СМИ открыто поддерживали AfD (утверждает американское СМИ), а Фронмайер выступал против европейских санкций против России и часто ездил в Крым. Теперь совместное расследование BBC, немецкого телевидения и журнала Der Spiegel относительно контактов между Москвой и немецкими политиками грозит обрушить карьеру последних на фоне устойчивой антироссийской риторики последних лет. В Бундестаге некоторые уже призывают провести парламентское расследование и требуют отставки Фронмайера. «Но Германия сопротивляется мыслям о том, что Россия — это угроза для немецкой демократии, отвергая их как рудименты Холодной войны. Убеждение, что немецкий бизнес зависит от хороших отношений с Москвой, сильно укоренилось, хотя немецкая торговля с Польшей значительно больше, чем торговля с РФ», — говорится в статье. Вместе с этим, статья раскрывает тезис о том, что и всё возрастающего влияния США многие немцы тоже боятся. «История с Фронмайером раскрывает момент реального геополитического сдвига», — сообщается в материале. Но в какую сторону в итоге будет сдвиг — эксперты однозначно сказать не могут.