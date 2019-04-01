«Мы тоже приложили к этому руку»

Из-за севастопольских чиновников российских детей теперь будут учить люди без педагогического образования

Теперь российским школам разрешено нанимать на работу специалистов, имеющих лишь профильное образование, без специального педагогического. Соответствующие поправки были приняты Министерством просвещения России.

Перекрыть нехватку

В качестве главной причины подобных внедрений власти называют острую нехватку кадров преподавательского состава. В первую очередь речь идет о преподавателях таких дисциплин, как математика, физика, химия. Севастопольские же чиновники гордятся тем, что приложили к этому руку. Председатель постоянного комитета по социально-гуманитарным вопросам Законодательного собрания Севастополя Татьяна Щербакова заявила журналистам о том, что рада подобному внедрению.

Татьяна Щербакова:

«Всегда приятно видеть, что те вопросы, по которым предпринималось значительное количество усилий и стремлений, сдвигаются с места, и сейчас я могу сказать, что на федеральном уровне внесен целый ряд изменений в федеральные законы либо предприняты действия по разъяснению тех или иных нормативно-правовых актов в сфере образования. Я достаточно часто говорила о сложной ситуации с педагогическими кадрами, с учителями математики, химии, естественнонаучных дисциплин, и как выход можно было бы привлекать специалистов, имеющих профильное образование, то есть инженеров, математиков, физиков... но не имеющих педагогического образования. Однако профстандарт требовал получения еще и педагогического образования, то есть не позволял людям без педагогического образования идти работать в школу».

Чиновница пояснила, что сейчас Министерство образования направило в регионы письмо, разъясняющее, что специалисты, имеющие профильное образование, могут преподавать в школе, не получая дополнительного педагогического образования.

Татьяна Щербакова:

«И это замечательно. В советское время именно такие специалисты зачастую становились лучшими педагогами и привлекали в свою сферу деятельности значительное количество молодежи. Это замечательно».

Депутат пояснила, что сегодня преподаватели пытаются перекрыть нехватку учителей, но при этом нагрузка на одного учителя достигает двух ставок, и работать качественно в подобных условиях очень сложно. Зачастую учителя преподают не один, а сразу несколько предметов, например физику и математику.

Татьяна Щербакова:

«В Крыму вообще никакой вуз не готовит профильно учителей точных дисциплин. Есть филиал в Ялте Крымского федерального университета, но там всего около 20 бюджетных мест. В августе — сентябре 2018 года, мы смотрели, зачислено из 20 всего 10. Причем самый высокий балл по профильной дисциплине был 80, а самый низкий — до 50. То есть учитель математики, у которого при поступлении профильный балл до 50, сами понимаете... Это огромная проблема. Именно поэтому привлечение инженеров, айтишников и других профильных специалистов в школы каким-то образом эту проблему могло бы перекрыть».

Депутат рассказала, что в настоящее время 25% педагогов — это люди предпенсионного и пенсионного возраста. Они остаются в школе, но не далек тот момент, когда им физически будет сложно вести уроки и справляться с имеющейся сейчас нагрузкой.

Татьяна Щербакова:

«Работа ведется по привлечению молодых педагогов, работа ведется директорами школ, которые работают со своими выпускниками, со студентами профильных вузов. Но это работа на будущее, а педагоги нужны здесь и сейчас, особенно учитывая, что у нас в перспективе открываются еще школы».

Сетевое взаимодействие

На предложения журналистов по увеличению заработной платы учителям и вопрос о том, пойдут ли инженеры работать в школу за эти деньги, чиновница заявила, что привлечение профильных специалистов не будет носить массовый характер.

Татьяна Щербакова:

«В Советском Союзе тоже на общем фоне зарплата учителей не была очень высокой, но в школу шли на какое-то количество часов те, кому это нравилось. Кому нравилось общаться с детьми, привлекать детей в свою сферу деятельности... Сегодня есть разъяснение Министерства просвещения, что для таких специалистов, если они собираются преподавать по своей профильной дисциплине, не нужно получать дополнительно педагогическое образование. Уже сейчас эта возможность есть».

Еще одно внедрение затрагивает дополнительное, сетевое образование детей. Теперь для учреждений дополнительного образования, готовых организовывать различные кружки не только на одной территории, но и в иных заведениях, например в школах, упрощена система по организации данного процесса. К примеру, если раньше для проведения дополнительных занятий на территории иных учебных заведений необходимо было по каждому такому месту собирать целую кипу документов: заново получить заключение Роспотребнадзора, оплатить коммунальные услуги, оформлять договор... То нынешним внесенным проектом закона предусмотрена иная форма сетевого взаимодействия. Теперь организации достаточно просто заключить договор о безвозмездном использовании помещений для сетевой организации.

Татьяна Щербакова:

«Я абсолютно уверена в том, что мы тоже приложили к этому руку. Как и в первом случае, мы направляли письма и предложения в профильные министерства, в профильные комитеты Государственной Думы, вынесли этот вопрос на пленарное заседание Южно-Российской Парламентской Ассоциации, где собирались парламентарии Южного федерального округа, направляли предложения через Общероссийский народный фронт, учитывая, что я являюсь членом регионального штаба ОНФ. Одним из авторов этого законопроекта являются члены центрального штаба ОНФ, и, соответственно, я уверена, что и наши письма, и наши обращения возымели действие. Замечательно, когда появляется такой результат».