Особые владения

Какой недвижимостью в Крыму обладают известные политики, бизнесмены и артисты

Крым всегда славился тем, что здесь покупали и строили весьма дорогую недвижимость многие известные и влиятельные люди. Ещё со времён царской России, когда большая часть ЮБК, например, была регионом, где селились и отдыхали представители высшей знати, включая императорскую семью. И по сей день полуостров не перестаёт привлекать состоятельных людей. Только теперь здесь покупают недвижимость не только представители власти, но и известные артисты, звёзды шоу-бизнеса.

Алсу в Орловке

Несколько лет назад экс-сенатор и бизнесмен Ралиф Сафин купил под Севастополем, в районе Орловки, землю, на которой построил коттеджный городок, названный «Вязовая роща». Для своей дочери — певицы Алсу — он построил в этом посёлке роскошный особняк (всего, по информации риелторов, семейство Сафиных пользуется пятью домами, остальные особняки были проданы местной элите) на четырех гектарах земли. Прежде этот район был малопривлекательным, но теперь его обличье изменилось благодаря капиталовложениям семьи в развитие инфраструктуры близлежащих территорий, появились асфальтированные дороги и выстроена мечеть. На территории особняка Алсу есть площадка для концертов, сауна, бассейн и конюшня. Также в посёлке есть причал для яхт. Местные жители не раз видели у берегов Орловки роскошную яхту, на борту которой написано «АLSOU». Но певица бывает здесь нечасто. Местные жители говорят, что «иногда приезжает с детьми в бархатный сезон на недельку, не более».

Политики, певцы и медиа-звёзды

Российские политики, деятели культуры и медиа-магнаты приобретают дома в Крыму, в основном, на самом побережье. К примеру, недвижимость на полуострове есть у одного из самых богатых российских парламентариев, Глеба Хора, — квартира в 146 квадратов, судя по его декларации. А депутат Госдумы Михаил Чернышёв, который раньше был мэром Ростова-на-Дону, задекларировал нежилое помещение в 60 кв. м — по всей видимости, эллинг. Также есть на полуострове небольшой дом и у депутата ГД Анатолия Аксакова.

Недвижимостью в Крыму (в Коктебеле, если говорить точнее) владеют, в частности, известная телеведущая Арина Шарапова, писатель, драматург Эдвард Радзинский и гендиректор одного из крупнейших российских информагентств Дмитрий Киселёв. На вилле Киселёва, как он сам рассказывал журналистам, есть бассейн с морской водой, пять санузлов и подъемная платформа на третий этаж. Также в его собственности, по информации СМИ, есть виноградники в Коктебеле, винный завод и маслиновый сад.

Также традиционно в Крыму покупают недвижимость российские певцы и певицы самых разных жанров. Например, у певца Вилли Токарева жильё находится практически на набережной Ялты, в старинном доме 1909 года, который проектировал автор знаменитого Ливадийского дворца Николай Краснов. Эту квартиру Токарев купил несколько лет назад у актера Михаила Пуговкина. Ныне покойный артист советского и российского кино пожаловался Вилли, что не может продать свое имущество, и тогда Токарев решил его приобрести.

У Заворотнюк — две квартиры сразу

Российская артистка Анастасия Заворотнюк и ее муж Пётр Чернышёв приобрели сразу две квартиры в дорогом пятиэтажном комплексе в поселке Отрадное (Нижняя Массандра) площадью 200 кв. м. Заворотнюк решила поселиться в Крыму ещё в 2009 году с целью поправить здоровье своих детей. Как стало известно журналистам, в одной из приобретённых квартир останавливаются дети, а в другой — взрослые. Впрочем, сама артистка с мужем-фигуристом наведывается на ЮБК крайне редко. Известно также, что в квартире Заворотнюк есть терраса, с которой открывается шикарный вид на море.

Жигунов судился много лет

В Гурзуфе, рядом с Музеем Чехова, стоит дача российского актера Сергея Жигунова. По словам соседей, в Крым он любит приезжать не во время летнего сезона, когда много туристов, а весной — в марте или апреле. Жигунов приобрёл недвижимость в Крыму более десяти лет назад, и тогда не все соседи оказались рады соседству со звездой. Одни благодарили за бетонированную дорожку к пляжу, другие — подавали в суд за якобы самозахват. Он, мол, установил на общей территории железный забор, который мешал проходу к морю. Судебные тяжбы длились не один год. Сам актер в интервью говорил, что за его забором находятся обрыв и валуны, но никак не общественный пляж, поэтому никаких законов он не нарушал.

В том же районе, неподалеку от Гурзуфа, купил домик в коттеджном городке «Вилла Роз» и продюсер, композитор Константин Меладзе. В коттеджном городке находится 21 вилла площадью от 400 кв. м до 600 кв. м. Известно, что на «Вилле Роз» есть свой парк, а возле каждого особняка — бассейн. Территория городка находится под охраной круглосуточно, и постороннему человеку попасть туда практически невозможно.

Недвижимость украинцев

Немало имущества на полуострове и у представителей украинской элиты.

Как стало известно в разгар президентской гонки в этой стране, у жены кандидата в президенты Украины Елены Зеленской есть недвижимость (129 кв. м) в Ливадии.

А семья бизнесмена и политика Виктора Медведчука уже много лет владеет настоящим замком в Алупке на берегу Черного моря. Известно, что раньше в поместье Медведчука и его жены, телеведущей Оксаны Марченко, гостил российский президент Владимир Путин. Там — три этажа и несколько беседок, с которых открывается прекрасный морской пейзаж. На территории есть фонтан, бассейн и даже вертолетная площадка. Само здание просто утопает среди пальм и кипарисов. Площадь поместья приблизительно 5 гектаров, оно находится за трехметровым кирпичным забором.

Также под Судаком остался участок в 1,5 га у активной участницы майдана, депутата ВР Татьяны Черновол. Недвижимостью в Ялте (ценой в 1 млн долл.) владеет даже генпрокурор Украины Юрий Луценко. Правда, как сообщают украинские СМИ, он записал её на бухгалтера жены.

Ну и конечно, подобные обзоры недвижимости знаменитостей не обходятся без упоминания Софии Ротару. Вернее её бутика-отеля «Вилла София» в Ялте и особняка в посёлке Никита. Отель находится на ялтинской набережной, рядом с концертным залом «Юбилейный», в здании памятника местного значения и располагает 12 номерами класса люкс (внутри много мрамора, позолоты, восточная мозаика). Также на первом этаже — spa-салон, ресторан, открытая терраса и зал на 10 человек. А трёхэтажный особняк возле Никитского ботанического сада называют «пряничным домиком» и считают семейным гнездом Софии Ротару. Там очень много зелени: пальмы, плющ, цветущие деревья. Правда, соседи Софии Ротару говорят, что уже лет пять не видели певицу в этом «гнезде».