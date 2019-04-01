Как учиться за госсчёт?

Оплата образования ребенка за деньги материнского капитала

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с жизнью Крыма в российском правовом поле. Сегодня расскажем, как оплачивать образование ребёнка за счёт материнского капитала. Ваш юрисконсульт — Артём Шабанов.

Приёмные — не исключение

Можно ли оплатить обучение за счет средств материнского капитала? Семья, владеющая сертификатом на материнский капитал, вправе направить выделенные государством средства на образование любого ребенка, вне зависимости от очередности. Исключением не являются и усыновленные дети. По статусу они приравниваются к биологическим.

В соответствии со статьями 7 и 11 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 № 256-ФЗ, а также пункта 6 Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на получение образования ребенком (детьми) и осуществление иных связанных с получением образования ребенком (детьми) расходов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 N 926, средства материнского капитала могут быть направлены, в частности, на оплату образовательных услуг и иных расходов, связанных с получением образования ребенком, например на оплату пользования жилым помещением и коммунальных услуг в общежитии.

Использование средств материнского капитала на получение ребенком образования, согласно нормам вышеуказанного Федерального закона № 256-ФЗ, возможно при соблюдении следующих условий:

1) у вас должен быть в наличии именной государственный сертификат на материнский капитал, подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки;

2) возраст ребенка (в том числе усыновленного), образование которого планируется оплатить из средств материнского капитала, на дату начала обучения по соответствующей образовательной программе не превышает 25 лет;

3) организация, в которую направляются средства, имеет право на оказание соответствующих образовательных услуг и находится на территории Российской Федерации.

Какие документы необходимы?

Для направления средств материнского капитала на оплату образовательных услуг, а также иных расходов, связанных с образованием ребенка, понадобятся следующие документы:

1) заявление о распоряжении средствами материнского капитала с указанием в нем в том числе серии и номера сертификата на материнский капитал;

2) документы, удостоверяющие вашу личность и место жительства (пребывания);

3) документы, удостоверяющие личность, место жительства (пребывания) и полномочия вашего представителя (в случае подачи заявления через представителя);

4) копия договора об оказании платных образовательных услуг, заверенная образовательной организацией, либо договор на оказание услуг по содержанию ребенка или присмотру и уходу за ним;

5) разрешение органа опеки и попечительства о расходовании средств материнского капитала на оплату образовательных услуг (иных связанных расходов), если вы являетесь опекуном (попечителем) или приемным родителем несовершеннолетнего ребенка.

Согласно пункту 7 вышеуказанных Правил, при направлении средств материнского капитала на оплату пользования жилым помещением и коммунальных услуг в общежитии к заявлению о распоряжении средствами прилагаются следующие документы:

а) договор найма жилого помещения в общежитии (с указанием суммы и сроков внесения платы);

б) справка из организации, подтверждающая факт проживания ребенка (детей) в общежитии.

Заявление о распоряжении средствами материнского капитала и необходимые документы подаются в территориальный орган Пенсионного фонда России (ПФР) по месту вашего жительства (пребывания) или фактического проживания. Если вы выехали на постоянное место жительства за пределы территории РФ, надо обращаться непосредственно в ПФР.

Заявление можно подать также через Многофункциональные центры оказания государственных услуг (МФЦ), направить его по почте либо в электронной форме через Единый портал госуслуг или личный кабинет на сайте ПФР.

Заявление рассматривается территориальным органом ПФР в 30-дневный срок с даты его приема со всеми необходимыми документами. По результатам рассмотрения выносится решение об удовлетворении или отказе в удовлетворении заявления. Соответствующее уведомление должны направить вам или в МФЦ (в случае обращения через МФЦ) не позднее пяти дней с даты вынесения решения.

В случае удовлетворения заявления средства материнского капитала направляются в образовательную организацию. При этом первый платеж осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня принятия ПФР решения об удовлетворении заявления, а последующие платежи — согласно срокам, указанным в соответствующем договоре.

Обратите внимание, что законодательством РФ не предусмотрено перечисление средств материнского капитала в связи с получением образования ребенком непосредственно заявителю.

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