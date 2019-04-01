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СпецпроектИстория

Победная точка

16 апреля 1944 года советские войска вышли к Севастополю, но попытка взять город с ходу потерпела неудачу...

Есть что-то мистическое в этой дате, 9 мая 1944 года, когда был освобожден легендарный форпост южных рубежей России. «Это наш день!» — сказали тогда вдохновленные этой трудной победой русские солдаты. «Это наш день!» — говорит вот уже которое поколение россиян о 9 мая 1945-го.

Война и мир

Сегодня Севастополь активно готовится к празднованию 75-летия освобождения города от немецко-фашистских захватчиков и 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Создан специальный комитет по подготовке торжеств, в план празднования памятных дат включено 122 мероприятия — первые из них уже начались, последние пройдут в середине мая.

Обещали специальные денежные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны, жителям осаждённого Севастополя, инвалидам войны. Вокруг этих выплат, правда, возник грандиозный скандал, который кое-как, но удалось уладить.

А еще обещали наградить проживающих в городе ветеранов памятной медалью, на лицевой стороне которой будет изображен памятник «Солдат и Матрос», в нижней части медали — цифры 75, с обратной стороны — надпись «Семьдесят пять лет освобождения Севастополя». Но они, ветераны, наверняка и так каждый час, каждую минуту все эти памятные 75 лет помнили события тех дней. Ведь это, без всяких преувеличений, был момент истины. Это признали в свое время даже враги.

Генерал Курт фон Типпельскирх в своей «Истории Второй мировой войны» писал: «Зажатые на узком клочке земли, подавленные непрерывными воздушными налетами и измотанные атаками намного превосходящих сил противника, немецкие войска, потерявшие всякую надежду избавиться от этого ада, не выдержали. Переговоры с противником о сдаче положили конец ставшему бессмысленным ожиданию помощи. Русские, в своих сводках обычно не соблюдавшие никаких границ правдоподобности, на сей раз, пожалуй, были правы, определив потери 17-й армии убитыми и пленными цифрой в 100 тысяч человек и сообщив об огромном количестве захваченного военного снаряжения...»

Советские артиллеристы обстреливают Сапун-гору в апреле 44-го

Великое противостояние

Ожесточенное сопротивление немецких войск в районе Севастополя объяснялось тем, что Гитлер лично приказал во что бы то ни стало удержать город. Командование противника морем и по воздуху подбрасывало в Севастополь войска, боевую технику, боеприпасы и продовольствие.

Гитлер, не доверяя больше командующему 17-й армией Еникке, заменил его бывшим командиром 5-го армейского корпуса генералом Альмендингером. В своем приказе новый командующий писал: «...Я получил приказ защищать каждую пядь Севастопольского плацдарма. Его значение вы понимаете... Я требую, чтобы все оборонялись в полном смысле этого слова, чтобы никто не отходил, удерживал бы каждую траншею, каждую воронку, каждый окоп... Плацдарм во всю глубину сильно оборудован... 17-ю армию в Севастополе поддерживают мощные воздушные и морские силы.

К началу решающего штурма немецких укреплений потери в их дивизиях, успевших отойти к Севастополю, определялись в 40-60%. После переформирования частей и соединений на плацдарме против войск 4-го Украинского фронта находилось пять немецких дивизий и остатки разбитых 1, 2 и 3-й румынских горно-стрелковых дивизий — всего более 72 000 солдат и офицеров. На вооружении противник имел: 2100 орудий и минометов, до 2400 пулеметов, 50 танков и до 80 самолетов. Кроме того противник имел значительные силы надводных и подводных кораблей в Черном море.

К началу решающих боев соотношение сил было в пользу советских войск и выражалось в людях три к одному, в орудиях и минометах одна целых семь десятых к одному, в танках два к одному.

Но это лишь цифры. И хотя они, без сомнения, тоже важны, куда важнее был боевой дух и мотивированность советских солдат. Они хотели победить, они знали, что иначе никак. Новичков подбадривали участники Севастопольской обороны 1941-1942 годов, передавали им свой боевой опыт. Архивные документы сохранили те важные слова, что произнес в последний предштурмовой день лейтенант Владимиренко из 142-го батальона морской пехоты: «Мы 250 дней обороняли Севастополь, а оставляя город, твердо верили, что возвратим его Родине. Так будем же драться насмерть за освобождение Севастополя!» Агитатор 7-й роты 12-го стрелкового полка сержант Коптилов рассказывал бойцам, как он сражался под Мекензиевыми горами и раненый ходил в контратаки, как поклялся вернуться в Севастополь. Герой Советского Союза сержант 691-го стрелкового полка 383-й стрелковой дивизии Юрий Быков, имевший на своем счету более 200 уничтоженных фашистов, перед новыми боями призывал однополчан уничтожить как можно больше врагов. Авторы монографий о Великой Отечественной войне констатируют, что «патриотический подъем в советских войсках был настолько велик, что многие бойцы и офицеры досрочно возвращались из госпиталей, чтобы принять участие в боях за освобождение Севастополя».

Гитлеровцы готовятся к эвакуации из Севастопольской бухты

Решительно и сокрушительно

До 5 мая советские войска, всесторонне готовясь к штурму, вели лишь частные бои, которые, правда, наносили врагу значительный урон, изнуряли и дезорганизовывали его живую силу. Изучив обстановку, командующий 4-м Украинским фронтом генерал-лейтенант Кондрат Семенович Мельник решил прорвать оборону противника на всю ее глубину и полностью уничтожить гитлеровцев на плацдарме. Главный удар фронта планировалось нанести войсками левого крыла (Приморская армия) и левым флангом 51-й армии (63-й стрелковый корпус) в общем направлении Сапун-гора — колхоз «Большевик» — пос. Омега. По мнению Мельника, такое направление главного удара фронта «было наиболее коротким и быстрее выводило войска к основным пристаням погрузки эвакуируемых немцами частей и позволяло более полно окружить и уничтожить противника». Как следует из приведенного выше отрывка из воспоминаний Курта фон Типпельскирха, Мельник оказался целиком и полностью прав.

Во всех справочных печатных и интернет-источниках события тех дней описаны одной фразой: «Генеральный штурм Севастополя был назначен советским командованием на 5 мая, начав его по плану, после четырех дней тяжелейших боев 9 мая войска фронта освободили город». Слишком коротко. Казалось бы, четыре дня, и все кончено. Правда, чтобы потомки могли использовать столь краткую констатацию, понадобились максимальная мобилизация человеческих сил, физических и духовных, готовность пожертвовать жизнью во имя великой цели, запредельный героизм и бесконечная вера в то, что Севастополь был, есть и будет нашим.

10 мая Москва 324 орудиями салютовала доблестным войскам 4-го Украинского фронта и славным морякам Черноморского флота, освободившим Севастополь.

Елена БОНДАРЮК
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 525 от 19 апреля 2019 года

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Просмотров: 35 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 12:56

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