Барин из Парижа

Николай Стахеев был примером того, что и о богатом человеке в народе может остаться добрая память

Имя этого миллионера и филантропа до революции носила алуштинская набережная, а его дворцы после революции подарили детям.

«Царствующий дом»

Родословная Стахеевых затерялась где-то в новгородской вольнице. Говорят, их предок во времена царствования Иоанна III, не желая подчиняться Москве, ушел в вольные земли на реке Каме и Вятке, где занялся торговлей.

Основу финансового благополучия этой династии заложил в начале XIX века Иван Стахеев. Одним из самых способных и даровитых сынов деятельного и предприимчивого купца был его старшенький — Иван Иванович Стахеев. Он сохранял и приумножал достижения отца. Не отставал и младший брат Дмитрий. Благодаря их усилиям, не прошло и пары десятилетий, как семейство стало ворочать миллионами, торговало по всей Сибири и завоевывало авторитет. Начали, естественно, с родной Елабуги.

Писатель Евгений Пермяк в романе «Горбатый медведь» писал: «...у Елабуги свое лицо. Это уездный город-купец... Главная фамилия в городе — Стахеевы. И это не просто фамилия, а второе слово после слова Елабуга. Стахеевы здесь имеют ко всему отношение. Они сильнее губернатора. Они почти царствующий дом. Стахеевы могут сделать все. Поднять человека, осыпать его милостями. А могут и разорить, уничтожить, стереть с лица земли. <...> У них столько капиталов <...>, сколько их нет во всей Елабуге. И если продать Елабугу со всеми ее домами, церквями, лавками, то все равно денег выручишь меньше, чем у Стахеевых».

Но Стахеевым и этого было мало. Сфера их влияния расширялась и расширялась, пока не охватила всю Россию. Стахеевы имели частные пароходства, керосиновые заводы, нефтяные промыслы и золотые прииски, промышляли хлебной и соляной торговлей, винокуренными и мануфактурными фабриками. Почти во всех городах страны находились магазины торгового дома магнатов Стахеевых. В первые годы ХХ века оборот фирмы И. К. Стахеев и сыновья" составлял 80 миллионов рублей. Акции торгового дома Стахеевых приобрел сам император Николай II.

Романтизм капитализма

В конце XIX века один из славных наследников рода Стахеевых, Николай Дмитриевич, сын Дмитрия Ивановича, приобрел большой участок земли в Алуште, которую тогда еще и городом-то не называли, и построил там дачу. Настоящими местными легендами стали передаваемые из поколение в поколение рассказы коренных алуштинцев о разгуле богатого купца. Мол, денег у него было без счета. На самом деле Николай Дмитриевич считал не хуже своего отца и деда и предпринимательскую жилку имел. Именно этот Стахеев открыл в Алуште цех по переработке фруктов, разбил виноградники, содержал доходные дачи. Алуште в честь обретения ею статуса города Стахеев подарил театр и обновленную набережную.

Благотворительностью Стахеевы занимались давно и с размахом, покруче таких хрестоматийных меценатов, какими считаются Мамонтовы, Третьяковы, Морозовы и Бахрушины. Строили церкви, жертвовали монастырям, содержали богадельни. В родной Елабуге помогли провести водопровод, электрифицировали главные улицы города. «Благотворительный граждан Д. И и И. И Стахеевых комитет» тратил ежегодно в течение 40 лет на благотворительные дела до 1 миллиона рублей.

И вот настал черед Алушты стать цивилизованнее от щедрот Стахеевых. О содействии Николая Стахеева строительству и оформлению первого в городе театра местная пресса писала: «Помимо денежных средств, меценатом был отведен под строительство необходимый участок земли. Также господин Стахеев снабдил театр мебелью и ценным пианино. Ко дню открытия театра были приготовлены роскошные бутоньерки для дам из цветов с дачи землевладельца... Одноэтажный деревянный театр вмещает 300 человек, но в дальнейшем при помощи того же Стахеева планируется строительство постоянного каменного театра».

Николай Стахеев также принимал участие в строительстве пристани, выделил 1000 рублей на строительство земского приемного покоя и первого в Крыму ночлежного дома на 200 мест для сезонных рабочих. Им были пожертвованы крупные суммы для восстановления и укрепления древних башен Алустона, на украшение храма Феодора Стратилата. Согласно архивным данным, на средства Н. Д. Стахеева в 1894 году возвели церковно-приходскую школу со службами и уездом в 600 кв. саженей, которая в советский период стала школой № 2 (здание было снесено в конце XX века, позже на его месте разместили автостоянку пансионата «Северная Двина»). Стахеев также пожертвовал довольно крупную сумму и на строительство по ул. Кутузовской (ныне ул. Ленина, 21) 2-этажного здания аптеки с усадьбой в 450 кв. саженей, арендованной Ялтинским земством для содержания священнослужителей. На алуштинской набережной, именуемой в старых путеводителях Стахеевской, на средства Николая Дмитриевича установили керосиновые фонари и скамейки.

Стоит отметить, что, хотя род Стахеевых всегда щедро жертвовал на благие дела, думать не только о хлебе насущном Николая Дмитриевича приучила мать. Александра Ивановна Стахеева, урожденная Шишкина, была дочерью купца Ивана Васильевича Шишкина и приходилась родной сестрой художнику-пейзажисту Ивану Ивановичу Шишкину. Таким образом, с детства Николай Дмитриевич находился в обществе, тесно связанном с творческой средой, которая научила его принимать в расчет духовные потребности людей, понимать искусство и популяризировать его. Переехав на постоянно место жительства в Москву, Николай Дмитриевич всеми силами постарался упрочить связи со своим дядей-живописцем, оказывал ему поддержку и приобретал его картины.

Помогал Стахеев и другому своему творчески одаренному родственнику — писателю Дмитрию Ивановичу Стахееву, который из-за женитьбы на женщине из низшего сословия лишился финансовой поддержки семьи. Дмитрий Иванович, кстати, несколько лет провел в Алуште и посвятил этому городу многие свои произведения.

Все лучшее детям

Здание алуштинской дачи Стахеева сохранилось по сей день. Сегодня вилла «Отрада», построенная по проекту архитектора Н. П. Краснова, подарена детям. Это Центр детского творчества на ул. Перекопской, д. 1. Волею случая почти та же судьба постигла и великолепный особняк Николая Дмитриевича на Новой Басманной улице в Москве. И, кстати, говорят, что из этого волшебного превращения частного дворца в Клуб железнодорожников, а впоследствии в Клуб детей железнодорожников, выросла фабула знаменитого романа Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев». Да, именно алуштинский благотворитель Николай Стахеев стал прототипом Кисы Воробьянинова, «барина из Парижа».

Действительно, предчувствуя революцию и ее последствия, Стахеев уехал во Францию. Но после 1917 года тайком вернулся в Москву, чтобы забрать спрятанные в своем особняке сокровища. Его арестовали. И в обмен на свободу Стахеев был вынужден показать, где спрятал клад. На эти самые деньги прямо в особняке Николая Дмитриевича и организовали Клуб железнодорожников.