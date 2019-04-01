Жизнь – боль

Как половые гормоны влияют на болевой порог

Тестостерон оказывает анестезирующее действие, а эстрогены подсказывают, когда терпеть можно, а когда не стоит

За гранью возможного

Что такое «болевой порог»? Ученые дают вполне конкретное определение: «это уровень раздражения, причиняемого нервной системе, при котором человек чувствует боль». А что будет, если переступить через этот самый порог? Тут уж, как утверждает автор обруганного критиками и обласканного читателями бестселлера «Пятьдесят оттенков серого» британская писательница Э. Л. Джеймс, впору произносить пресловутое стоп-слово. Потому как заранее знать, в какой именно момент терзания ближнего становятся невыносимыми невозможно — болевой порог индивидуален для каждого человека, вне зависимости от пола. То есть он не является величиной постоянной, хотя его и пытались измерить и даже определить некие средние величины. Здесь, правда, обнаруживается явное противоречие, но ученых оно ни в коей мере не останавливает, Утверждают, что ни порог боли, ни уровень ее переносимости не могут определяться параметрами внешних воздействий, которые вызывают боль, но, тем не менее, практически именно в этих параметрах их и определяют. Так, к примеру, в психофизике за порог боли принимают минимальную мощность стимула, который в 50% предъявлений вызывает боль.

Существует даже наука о боли — альгология. И прибор, помогающий медикам узнать, к какому из четырех ноцицептивных или болевых типов принадлежит тот или иной человек, тоже имеется. Он носит название алгезиметр.

Курица или яйцо?

Казалось бы, при такой мощной теоретической базе и приличествующей технической оснащенности давно пора определиться, кто терпимее относиться к боли, мужчины или женщины. Ан нет. По сей день ответ на этот вопрос является столь же не однозначным, как и мнения философов о том, что первично — курица или яйцо.

Наиболее растиражированной на сегодняшний день точкой зрения, которая якобы подкреплена многочисленными научными исследованиями и изысканиями, является безапелляционное утверждение, что болевой порог таки выше у мужчин. Мол, это связано с историческими факторами. А конкретнее с тем, что с древних времен социальная роль мужчин и женщин значительно отличалась — мужчина должен был защищать семью от внешних воздействий и добывать пропитание, а женщина оберегала домашний очаг, готовила пищу, воспитывала детей и сильным внешним воздействиям не подвергалась. По этой простой причине, утверждают сторонники данной теории, эволюционно сложилось так, что произошли изменения на генетическом уровне, и в игру на стороне мужчин включились гормоны, в частности тестостерон. Именно этот гормон анестезирующее действие, в результате чего чувствительность к боли снижается. У женщин, как известно, уровень тестостерона в крови значительно ниже, поэтому и чувствительность к внешним раздражителям сильнее. Однако, на слабый пол значительное воздействие оказывают женские гормоны эстрогены. Из-за них женщины не постоянны даже в этом — в отношении к боли. К примеру, во время критических дней женский болевой порог находится на максимально низком уровне, а к моменту овуляции достигает своей высочайшей границы. Болевой порог у женщин варьируется даже в течение дня. Утром женский организм наиболее уязвим — порог находится в своем минимуме, в 12 часов ночи переносимость боли начинает расти. К 5 часам утра он достигает своего максимума, после чего опять начинает снижаться. Особенности нервной системы женщины также способствуют более острому восприятию боли — у них больше нервных рецепторов, чем у мужчин. Нервная система у женщин более чувствительна, они сильнее подвержены паническим состояниям, страхам, другим расстройствам, а это обостряет чувствительность к боли на психологическом уровне.

Казалось бы, в чем тут сомневаться? Все весьма аргументировано и логично. Однако оппоненты этой точки зрения тоже не лыком шиты. У мужчин более низкий болевой порог, нервные окончания их внутренних органов в 1,3 раза чувствительнее. Потому внутренние болезни (например, приступ гастрита или стенокардию), инфекции, простуды мужчины переносят тяжелее. И зачастую капризничают не для того, чтобы их пожалели (хотя и это тоже!), а просто потому, что им больнее... А дальше в полемике опять разыгрывается козырная карта. Та же самая. То есть речь снова заходит о гормонах. Мол, женские половые гормоны эстрогены ничуть не хуже тестостерона. Даже наоборот. Эстрогены обладают анальгизирующим действием. И это тоже на генетическом уровне, тоже подарок матушки-природы для того, чтобы облегчить муки деторождения. Американский кардиолог Карен Карлсон, много лет проводившая исследования болевых реакций, утверждает: если бы мужчина испытал такой уровень боли, как женщина во время родов, умер бы от болевого шока или острого инфаркта.

А еще в женском теле на 15% больше жировой ткани (27% против 14%). И ничего с этим не поделаешь... И именно жир делает слабый пол выносливее. Особенно при длительных физнагрузках, голоде, переохлаждении.

Американский антрополог Дональд Грейсон в своих работах пишет, что в экстремальных ситуациях выживает больше женщин. Например, после страшного землетрясения в Спитаке живыми из-под завалов было спасено в 1,5 раза больше женщин. Также Грейсон пишет, что женский эмбрион имеет больше шансов выжить: выкидышей мужского пола бывает на 20% больше.

О том, что у женщин болевой порог выше говорят и тату-мастера. Мол, только девушки до 25 лет очень чувствительны. У женщин постарше порог боли повышается. И, соответственно увеличиваются зоны не восприимчивости. Места отложения жировой клетчатки покрывают всю спину, большую площадь бедер, голени. И, оказывается, женщины практически не испытывают боли при набивании тату на грудь и намного проще мужчин выдерживают эту процедуру на ключицах. У мужчин зон боли куда больше, поскольку у них в классическом варианте жировая прослойка сконцентрирована только в области лопаток, тыльной стороны руки и передней части бедра.

Мужская палочка-выручалочка

Как бы там ни было, но посреди нескончаемого спора о боли, прозвучала одна интересная мысль, дающая мужчинам шанс стать или хотя бы казаться сильнее. Как выяснилось, для сильного пола очень важно происхождение боли. Если в ней есть доля героизма, она переносится гораздо легче. История знает немало примеров, когда солдаты ведут бой до конца, невзирая на страшные ранения. А на ринге и в уличной драке разбитый нос только подстегивает бойцов к атаке. И никто, заметьте, не ноет. Почему? Оказывается, все дело в адреналине. У мужчин механизмы обезболивания запускаются на высоте стресса — вместе с мощным выбросом адреналина. Так что, покой мужчинам должен только сниться.