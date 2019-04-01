Как в Симферополе куличи освятили

Госпредприятие «Крымхлеб», — крупнейший производитель хлебобулочной продукции на полуострове — изготовит более 100 тонн пасхальной выпечки. На прилавки поступит около 400 тысяч куличей десяти видов стоимостью от 25 до 600 рублей. В дорогих видах продукции состав: от коньяка до орехов, цукатов, изюма и мака. «С сегодняшнего дня на предприятии началась большая работа, в которой задействованы все наши сотрудники, плюс мы привлекаем студентов колледжей», – рассказал журналистам генеральный директор предприятия Андрей Венжега.

«Крымский ТелеграфЪ» побывал на предприятии в то время, когда была освящена пробная партия пасхальных куличей, а также оборудование, на котором их будут готовить.