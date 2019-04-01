Дожали – доначислили

Как оказалось, в первом квартале этого года крымские предприниматели «учли риски и после диалога с налоговиками» и в добровольном порядке дополнительно уплатили в бюджет более 1,1 млрд рублей налогов. Цифра весьма внушительная, и примечательно, что основная часть, как сообщают налоговики, «была доначислена налогоплательщику, который производил алкогольную продукцию в 2015-2016 годах». В ходе проверки выяснилось, что он занижал авансовые платежи по акцизам вследствие умышленного использования фальшивых банковских гарантий. Как отметили в ведомстве, производство алкогольной продукции остается одной из сфер крымской экономики, где выявляются крупные налоговые нарушения.

Что же касается ситуации в целом, то: «В отношении некоторых крымских налогоплательщиков, не учитывающих доводы налоговых органов о наличии рисковых операций, влекущих неуплату налогов в бюджет, в первом квартале 2019 года проведено 14 выездных налоговых проверок. Как результат: доначислено налогов, пени и штрафных санкций в общей сумме более 440 млн рублей. В правоохранительные органы передан один материал проверки для возбуждения уголовного дела», – говорится в сообщении пресс-службы УФНС России по Республике Крым по итогам контрольной деятельности в первом квартале 2019 года.