Самостоятельный, самодостаточный ... и другие проблемы Города-сада

Бахчисарай — один из тех городов, о котором все знают в общем, но, чем конкретно он живёт, доподлинно мало кому известно. Внутренние процессы муниципалитета настолько тщательно скрыты от посторонних глаз, что кажется, будто регион замер в своём развитии. Или там на самом деле ничего не происходит?

Доходный город

Одно из немаловажных достижений бахчисарайских властей за последние несколько лет — создание бездефицитного бюджета, не зависящего от республиканских дотаций. То есть город научился самостоятельно зарабатывать на свои нужды.

Олег Драпенко, председатель Бахчисарайского городского совета:

«Сегодня существует достаточно большой перечень муниципальных зданий и учреждений, которые приносят доход городскому бюджету. Но потенциал ещё есть, и мы будем изыскивать возможности, чтобы было больше средств для реализации различных программ и проектов. Бахчисарай состоялся как доходный город: в течение трёх лет подряд мы отказываемся от дотаций из республиканского бюджета и являемся самостоятельным муниципалитетом».

Каким образом удалось этого достичь? Оказывается, всё не так уж сложно. Народное достояние, которое досталось Бахчисараю от Советского Союза, после перестройки перешло в частную собственность — так было повсюду. Однако сейчас городские власти сумели вернуть часть объектов в распоряжение муниципалитета, и теперь они используются для наполнения бюджета. То есть если, скажем, здание какой-нибудь оставшейся от СССР конторы находится в собственности частника, то он и получает доход от сдачи его в аренду. А если владелец — город, то вырученные деньги идут в местную казну. На эти средства, в частности, создаются общественные пространства, которых прежде в Бахчисарае не было вообще: открываются новые детские и спортивные площадки, парки и скверы. Понемногу облагораживаются дворовые территории.

Единственная статья расходов, на которую муниципалитет взял денег из республиканского бюджета, — дорожное строительство. В прошлом году, например, на это дело было потрачено в общей сложности два бюджета Бахчисарая — около 170 млн руб.: 150 млн выделила региональная казна, ещё около 20 млн — городская.

Безмолвные свидетели

Нетривиальную самостоятельность город показал и в вопросе обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Правда, сейчас устоявшуюся было систему приходится перестраивать на новые рельсы.

Александр Треянов, глава администрации Бахчисарая:

«Мы достаточно долго и безуспешно сражались с мусором в городе, но в прошлом году преодолели эту проблему силами собственного муниципального предприятия: закупили новую технику, пересмотрели расположение контейнерных площадок, увеличили их количество. Но, к сожалению, в этом году после перехода на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами с участием единого регионального оператора ситуация снова обострилась. Новая система работы пока только налаживается, и есть определённые трудности. Теперь совместно с регоператором мы пытаемся выйти на тот уровень, которого уже достигли самостоятельно в прошлом году».

Не особенно успешно складываются дела с освоением средств, выделенных в рамках федеральной целевой программы развития республики. На эти деньги, в частности, в городе вот уже несколько лет строятся два детских сада: в 6-м и 7-м микрорайонах. Сроки их сдачи много раз переносились, и на сегодняшний день будущее объектов достаточно туманно.

Александр Треянов:

«Что касается детского сада, который строится на территории 6-го микрорайона, в скором времени, я надеюсь, он всё-таки начнёт функционировать. К сожалению, городская администрация никак не может повлиять на эту ситуацию — мы своего рода безмолвные свидетели: не заказчики и не эксплуатанты, поэтому юридических оснований давления на подрядчиков у нас нет. С объектом в 7-м микрорайоне дела обстоят ещё хуже — там уже нет даже приблизительного понимания сроков сдачи».

Интересно, что бахчисарайские власти уже даже успели проложить новенькую дорогу к будущему детскому саду. В итоге вырисовывается унылая картина: подъезд есть, а объекта нет.

Неведома и судьба школы на улице Мира — работы на объекте застопорились, и, когда будут завершены, не ясно. Беда в Крыму с реализацией ФЦП — какой объект ни возьми, кругом фиаско.

Социальный вопрос

Ещё одна проблема, характерная для республики вообще и для Бахчисарая в частности, — транспортное обеспечение. Сейчас весь регион обслуживает один-единственный перевозчик, который работает из рук вон плохо — иного ожидать и не приходится: отсутствие конкуренции всегда идёт во вред качеству предоставляемых услуг. Тем не менее, отказаться от сотрудничества с дискредитировавшей себя фирмой муниципалитет не может — работать больше некому. Конечно, городские власти неоднократно приглашали других перевозчиков, однако предприниматели, просчитав возможную прибыль от работы в Бахчисарае, заявляют, что им это неинтересно — маловато денег будет. В общем-то, их можно понять: цель бизнеса — зарабатывать. Заботиться об интересах и удобстве граждан — это задача властей.

Александр Треянов:

«Мы постоянно собираемся с жителями и корректируем существующее расписание движения автобусов, но проблему это, увы, если и решает, то лишь на время. В итоге пришли к выводу, что единственно возможный вариант выхода из ситуации — создание муниципального унитарного предприятия, которое займётся перевозкой пассажиров. Этот путь прозрачный и понятный. Потому что сейчас мы упираемся в желание перевозчика зарабатывать деньги, хотя пассажирские перевозки — это, прежде всего, социальный вопрос».

Предварительные расчёты уже проведены, направлена заявка в Министерство транспорта РК: понадобится помощь республиканского бюджета, поскольку в городской казне, какой бы бездефицитной она ни была, денег на срочную покупку требуемого объёма транспортных средств точно не найдётся.