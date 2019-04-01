Форменное надувательство

Как перестать платить за не оказанные услуги ЖКХ

Уходящий отопительный сезон запомнится многим. Сперва коммунальные службы упорно не желали его начинать, заставляя обитателей многоквартирных домов мёрзнуть в осенние холода почти целый месяц. Потом, когда началось весеннее потепление, батареи продолжали греть в полную силу, из-за чего в квартирах стояла невыносимая жара. А завершился отопительный сезон аккурат накануне апрельского похолодания. Отопление — самый дорогостоящий для потребителя коммунальный ресурс. Есть ли у граждан возможность добиться его своевременной подачи?

Греют, как придётся

По мнению экспертов, основная проблема неудовлетворительного качества теплоснабжения в том, что эта коммунальная услуга носит сезонный характер и с приходом тепла уполномоченные службы расслабляются вместо того, чтобы начинать готовиться к будущей зиме. По идее, подготовка к новому отопительному сезону должна начинаться ещё до окончания текущего. А именно в феврале. Это даёт возможность оценить состояние системы в рабочем состоянии и выявить возможные поломки и сбои. В частности, становится понятно, какие меры требуется принять в летнюю пору, чтобы в новом сезоне своевременно подать отопление в квартиры. Сейчас же получается так: наступают холода, ресурсопоставляющая компания пускает тепло, но выясняется, что система не способна доставить его потребителю. Коммунальщики в спешке выявляют поломки и недочёты, кое-как их устраняют, а жильцы многоэтажек тем временем мёрзнут. Хотя плата за тепло им уже начисляется: ресурсник же его подаёт — значит, должен получить плату.

Элина Акулова, заместитель начальника Инспекции по жилищному надзору РК, заместитель главного государственного жилищного инспектора Крыма:

«По вопросу начисления платы за жилищно-коммунальные услуги к нам поступает достаточно большое количество обращений. Только за первый квартал текущего года на основании предписаний Инспекции по жилнадзору управляющими организациями и ресурсоснабжающими предприятиями был произведён перерасчёт платы для жильцов многоквартирных домов более чем на 1,5 миллиона рублей. Причём больше двух тысяч жалоб в этом году поступило на качество теплоснабжения. Виновные были привлечены к административной ответственности».

Как видите, положительный опыт решения проблемы в Крыму уже есть. Так что если не хотите платить за не предоставленную услугу, обращайтесь в инспекцию с требованием о перерасчёте. Может быть, недополученная плата подстегнёт ресурсников и коммунальные службы задуматься о качестве своей работы и отопление начнут подавать как положено, а не как придётся. Кстати, аналогичные меры следует принимать, если услуга предоставляется недолжным образом. Например, если батареи в квартире чуть тёплые даже в разгар зимы.

Двойная плата

Отопление — не единственное слабое место в сфере жилищно-коммунальных услуг. Мы уже сообщали читателям о так называемой «мусорной реформе», подразумевающей введение новой системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами. В частности, как вы помните, за вывоз мусора теперь отвечают не муниципальные предприятия, а единый региональный оператор. Он же собирает за это плату, а счёт приходит вместе с платёжкой за электроэнергию. Вроде бы система несложная, и у регоператора был целый год на подготовку к началу работы. Но всё равно реформа не прошла гладко.

Анатолий Петров, директор АНО «ЖКХ Контроль РК»:

«Граждане жалуются на разрушение старых связей с компаниями, ответственными за вывоз мусора. В итоге из некоторых районов и даже отдельных муниципалитетов отходы вообще никто не ликвидирует. Кроме того, выяснилось, что по всему Крыму не хватает контейнерных площадок. Также многие граждане до сих пор не понимают, как теперь платить за вывоз мусора, из-за чего накапливаются долги. Не организована форма оплаты за услугу безналичным способом — через банк. В целом новая система начала более-менее работать только в марте, но полноценно всё ещё не налажена: региональные операторы продолжают устраивать всё на ходу».

Что интересно, нашлись дельцы, которые умудряются наживаться на «мусорной» реформе — управляющие компании. Дело в том, что хотя счёт за вывоз мусора и вынесен теперь в отдельную платёжку, из квартплаты этот пункт большая часть УК так и не убрала. Получается, что жители многоквартирных домов оплачивают услугу дважды.

По данным Инспекции по жилищному надзору РК, в Симферополе, например, МУПы «Киевский жилсервис» и «Железнодорожный жилсервис» приняли нормативные акты об уменьшении размера платы за содержание жилья за счёт исключения суммы на вывоз ТКО, которая раньше также была включена в тариф. Поступили ли так же остальные компании? Контролировать это государственные органы не считают нужным. Так что если граждане сами не проявят инициативу, управляющие компании будут и дальше брать деньги за не предоставляемую услугу.

Как понять, обманывают вас или нет? Компании должны были провести перерасчёт ещё в январе, поэтому нужно сравнить платёжки этого года и прошлого. Если сумма квартплаты осталась неизменной, вы платите за вывоз мусора дважды. Полученные деньги управляющая компания попросту оставляет себе. Кажется, сумма не такая уж большая? Но это если с одной квартиры. А если, скажем, с девятиэтажки на несколько подъездов, то набегает неплохая выручка.

Если нет желания обогащать мошенников, следует направить письменное обращение в адрес Инспекции по жилищному надзору. Ведомство проведёт проверку и в случае выявления нарушений выдаст предписание о проведении перерасчёта. Учтите, кстати, что, если к тому времени вы уже успели оплатить исчезнувшую из общего тарифа услугу, эти деньги возврату не подлежат. Управляющая компания разве что может сделать перерасчёт в счёт следующих платежей. Проще говоря, в будущем вы сможете платить за квартиру меньше, пока долг компании не будет исчерпан.